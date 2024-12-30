  • Новость часаЮжная Корея проверит все Boeing 737-800 после крушения
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    Румыния обвинила Венгрию в провокации из-за исторического атласа
    Депутат Журавлев назвал виновных в крушении самолета под Актау
    Путин и Алиев обсудили авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines
    Фицо призвал срочно рассмотреть решение Украины по остановке транзита газа
    Премьер Грузии объяснил проблемы страны отказом воевать с Россией
    Мнения
    Станислав Смагин Станислав Смагин На Украине не должна повториться ошибка Первой чеченской кампании

    Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.

    17 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

    8 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Позиции США на Ближнем Востоке становятся все слабее

    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

    4 комментария
    30 декабря 2024, 07:59 • Новости дня

    Верховный шаман России рассказал о просьбах людей к духам на Новый год

    Люди просят у духов здоровья, благополучия и мира в новом году, рассказал верховный шаман России

    Tекст: Денис Тельманов

    Верховный шаман Кара-оол Допчун-оол рассказал о просьбах людей к духам на Новый год, среди которых главным являются здоровье, благополучие и мир между народами.

    Как сообщает РИА «Новости», верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол поделился, что основные просьбы людей к духам в новом году касаются здоровья, благополучия и мира. По его словам, эти аспекты остаются приоритетными для большинства людей, обращающихся к шаманам.

    Он отметил, что 31 декабря будет проводить камлание, как это происходило и 22 декабря после зимнего солнцестояния. Этот период традиционно считается началом нового года у шаманов, когда они встречают солнце и проводят обряды.

    Кара-оол Допчун-оол занимает пост верховного шамана России с 2018 года, когда он был избран на первом всероссийском съезде шаманов в Кызыле. Ранее Допчун-оол также сообщил о возможном создании профсоюза шаманов в России, который может начать работать весной 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне отправляют письма Деду Морозу через сайт «Почта Мороза», где дети просят игрушки и гаджеты, а взрослые мечтают о любви и снижении кредитных ставок в 2025 году.

    В новогоднюю ночь, несмотря на Рождественский пост, православным верующим разрешается поставить на стол рыбу и морепродукты, а также употребить умеренное количество алкоголя, как отметил клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

    28 декабря 2024, 18:57 • Новости дня
    Премьер Молдавии заявил о намерении судиться с Газпромом из-за отключения газа
    Премьер Молдавии заявил о намерении судиться с Газпромом из-за отключения газа
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Молдавии Дорин Речан пригрозил судом Газпрому за прекращение газоснабжения с 1 января из-за задолженности «Молдовагаза».

    Речан отметил, что правительство Молдавии внимательно изучит юридические возможности для защиты своих интересов, передает ТАСС. В числе возможных мер он назвал обращение в международный арбитраж, чтобы добиться компенсации за экономические потери, которые будут вызваны отключением газа. По мнению Речана, действия Газпрома ставят под угрозу безопасность молдавских граждан.

    «Сегодня Газпром уведомил свою дочернюю компанию «Молдовагаз» о прекращении поставок природного газа с 1 января. <…> Правительство тщательно проанализирует юридические возможности, включая обращение в международный арбитраж, чтобы защитить наши национальные интересы и добиться компенсации в связи с решениями Кремля, которые повлекут экономические потери и ставят под угрозу безопасность молдавских граждан», – говорится в заявлении премьера в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России).

    Речан также подчеркнул, что не признает имеющийся долг перед Газпромом за поставленное топливо.

    В субботу Газпром сообщил о решении с 1 января 2025 года ограничить поставки природного газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки. До этого Газораспределительная компания «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» предупредила потребителей о возможном отключении газоснабжения с 28 декабря.

    Партия социалистов Молдавии выступила с требованием о немедленном созыве заседания правительства из-за решения Газпрома прекратить поставки газа в страну.

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    27 декабря 2024, 16:59 • Новости дня
    Сирия сохранила военные базы России в Латакии и Тартусе
    Сирия сохранила военные базы России в Латакии и Тартусе
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сирийские власти не намерены расторгать соглашения о российских военных базах. Стороны ведут переговоры о статусе и численности контингента.

    Сирийские власти в ближайшее время не планируют разрывать соглашения, позволяющие России использовать военные базы в провинциях Латакия и Тартус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

    По словам источника, обсуждаются условия, при которых соглашения могут быть разорваны. В частности, стороны ведут консультации о том, чтобы обстоятельства непреодолимой силы, такие как военные действия и смена власти в Сирии, не стали поводом для расторжения соглашений.

    Также в ходе переговоров рассматривается вопрос о численности российского военного контингента на территории Сирии. Источник подчеркнул, что Россия стремится сохранить юридический статус своих баз и избежать возможного форс-мажора, который мог бы повлиять на договоры о долгосрочной аренде объектов.

    Ранее новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, поскольку Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране.

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    29 декабря 2024, 09:14 • Видео
    Украина пугает НАТО новой войной с Россией

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

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    27 декабря 2024, 11:40 • Новости дня
    Морской эксперт осудил норвежских моряков за отказ спасать россиян с «Урсы Майор»

    Капитан Дандыкин: Антироссийская истерия сказалась больше на норвежцах, чем на испанцах

    Морской эксперт осудил норвежских моряков за отказ спасать россиян с «Урсы Майор»
    @ REUTERS/Vitaly Nevar

    Tекст: Олег Исайченко

    Норвежцы сами себе вырыли яму. Наши мореходные пути пересекаются. В следующий раз, если Осло потребуется наша помощь – Россия сто раз подумает о необходимости поддержки республики, сказал газете ВЗГЛЯД капитан Василий Дандыкин. Ранее стало известно, что судно Oslo Carrier 3 под норвежским флагом отказалось принять на борт российских моряков с «Урсы Майор», тонущих в Средиземном море.

    «Моряки всего мира придерживаются негласного, но практически всегда и везде выполняемого «океанского закона», который предписывает спасать тех, кто терпит бедствие. Даже во время Второй мировой войны суда с обеих сторон пытались спасти вражеские экипажи. Конечно, противник после такого переходил в статус пленного, но самое главное – люди оставались живы», – рассказал Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    «Вообще-то наши и норвежские морские маршруты много где пересекаются. Не хотелось бы угрожать и мстить, но инцидент с «Урса Майор» может обернуться тем, что мы тоже не станем помогать судам, принадлежащим Осло. На этом фоне выгодно отличились испанцы: спасли нашу команду, безмерная им благодарность», – подчеркнул он.

    «Моряки спасали друг друга и во время других противостояний, в холодную войну, например, мы всегда предлагали помощь. Другое дело, что в силу некоторых моментов стороны иногда от поддержки отказывались. Но все понимали: если судно подает сигнал бедствия, то необходимо приплыть и сделать все от тебя зависящее», – напомнил собеседник.

    «Я не юрист, но полагаю, что норвежский экипаж нарушил Международную конвенцию о спасании. Впрочем, если дело дойдет до разбирательства, предъявить мы им ничего не сможем. Они придумают тысячи отговорок: что ситуация на море мешала помощи морякам или что этого не позволяли технические возможности их судна», – резюмировал эксперт.

    Судно Oslo Carrier 3 под норвежским флагом отказалось принять на борт российских моряков с «Урсы Майор», тонущих в Средиземном море, сообщает пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика». Причиной этого стал некий запрет, на который сослался экипаж судна, в составе которого были русскоязычные члены. В итоге пострадавшие были спасены испанскими моряками с борта Salvamar Drago и доставлены в порт Картахены.

    Представители компании «Оборонлогистика», владеющей судном «Урса Майор», заявили, что этот отказ является грубейшим нарушением десятой статьи Международной конвенции о спасании от 1989 года. Целью этого документа является обеспечение безопасности в воде для моряков всего мира, вне зависимости от их государственной принадлежности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж российского судна «Урса Майор» был вынужден эвакуироваться после того, как стало ясно, что спасение судна невозможно из-за критических повреждений и крена на правый борт.

    Напомним, российский сухогруз Ursa Major потерпел крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении. Судовладелец из «Оборонлогистики» полагает, что 23 декабря на судно «Урса Майор» была совершена целенаправленная террористическая атака.

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    28 декабря 2024, 17:30 • Новости дня
    Газпром решил прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов
    Газпром решил прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов
    @ Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Газпром с 1 января следующего года ограничит поставки природного газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки, сообщили в российском холдинге.

    Это решение принято из-за систематического невыполнения молдавской стороной своих обязательств по оплате за поставки газа, что является существенным нарушением условий контракта, пояснили в Газпроме, передает ТАСС.

    В уведомлении от 28 декабря, направленном в адрес «Молдовагаз», Газпром указывает на регулярное неисполнение платежных обязательств по действующему контракту. Газпром подчеркнул, что ограничения будут действовать до тех пор, пока компания не уведомит молдавскую сторону об изменении в условиях поставок.

    В субботу газораспределительная компания «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» предупредила потребителей о возможном отключении газоснабжения с 28 декабря. Ранее власти Приднестровья предложили Молдавии совместно обратиться к России и Украине с просьбой сохранить поставки российского газа для обеспечения энергетической безопасности региона.

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    28 декабря 2024, 16:50 • Новости дня
    Алиев: Самолет Azerbaijan Airlines подвергся внешнему воздействию над Россией
    Алиев: Самолет Azerbaijan Airlines подвергся внешнему воздействию над Россией
    @ Kazakhstan EMERCOM/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines совершил аварийную посадку под Актау из-за внешнего физико-технического воздействия в небе над Россией, заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    По информации пресс-службы азербайджанского лидера, Алиев сообщил Путину, что самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, подвергся внешнему воздействию в российском воздушном пространстве, передает РИА «Новости».

    В результате инцидента самолет полностью потерял управление и был направлен в сторону города Актау в Казахстане. Алиев подчеркнул, что только благодаря мужеству и профессионализму пилотов удалось совершить аварийную посадку.

    В среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. В авиакомпании Azerbaijan Airlines заявили, что причиной авиакатастрофы стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

    Алиев ранее сообщил, что для расследования авиакатастрофы создана международная группа. Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

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    27 декабря 2024, 14:42 • Новости дня
    Юшков: «Северный поток» можно включить и без американцев

    Эксперт Юшков: Россия не признает передачу «Северного потока» американскому инвестору

    Юшков: «Северный поток» можно включить и без американцев
    @ Stefan Sauer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Газпром не признает прав американского представителя стать собственником «Северного потока». Заявление же Александра Вучича, вероятнее всего, преследовало цель напомнить ЕС о возможностях возобновления связей с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Игорь Юшков. Ранее президент Сербии допустил передачу «Северного потока» американцам и возобновление транзита газа в течение года.

    «Президент Сербии сделал довольно эпатажное заявление», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. По мнению собеседника, Александр Вучич таким образом пытался привлечь внимание европейских политиков, добавил эксперт.

    «Посыл его слов, скорее, заключается в том, что страны Европы не успеют оглянуться, как вернутся к сотрудничеству с Москвой и будут покупать российский газ. То есть так же быстро, как ЕС разрывал отношения с РФ, можно будет возобновить эти связи, поэтому им не надо закрываться от любых возможностей», – полагает собеседник.

    Вместе с тем Вучич вряд ли действительно рассчитывает на реализацию озвученной им схемы, согласно которой «Северный поток – 2» покупает американский инвестор, с газопровода снимают санкции, а европейцы дают добро на его эксплуатацию. По оценкам Юшкова, вероятность исполнения этого прогноза весьма сомнительна. Как объясняет аналитик, у плана есть ряд проблем. Ключевая загвоздка в том, что Газпром не признает переход права собственности в той форме, которая, как предполагается, будет организована.

    «Напомню, что у компании арестовали «дочку» Nord Stream 2 AG. Если ее продадут, то фирма не согласится с потерей самого трубопровода. Газпром, вероятнее всего, организует новую структуру и зарегистрирует ее в России. Если будет достигнута договоренность о прокачке энергоресурсов, то Газпром за транспортировку станет платить своей дочерней фирме, но не европейцам или американцам», – детализировал эксперт.

    Он подчеркивает: представить сценарий, при котором энергетический гигант признает, что американский инвестор становится собственником газопровода, российская компания качает газ по трубе и при этом платит тому за эксплуатацию – сложно представить.

    Как напомнил Юшков, интерес к покупке «Северного потока» ранее высказывал американский инвестор Стивен Линч. Тот сообщал, что обратился к правительству США с просьбой выдать ему лицензию на участие в торгах, если на них выставят трубопровод. По мнению эксперта, это еще одна «провокационная выходка». «Nord Stream 2 AG находится под санкциями США. Для того, чтобы американский гражданин мог иметь какие-то экономические контакты с этой компанией, он должен получить специальное разрешение от санкционного регулятора Соединенных Штатов. Бизнесмену попросту не разрешат участвовать в сделках», – полагает аналитик.

    Ограничения с Nord Stream 2 AG Вашингтон не снимет, продолжил Юшков. «Вне зависимости от того, кто у власти – Дональд Трамп или Джо Байден, США заинтересованы в выдавливании российского газа с европейского рынка. Американская администрация будет отстаивать национальные интересы, а восстановление позиций Москвы вовсе не входит в них», – отметил он.

    В то же время запуск газопровода отвечает интересам Европы. «Вопрос лишь в том, насколько самостоятельны местные лидеры? Они не накладывали рестрикций на «Северный поток». Он не работает не потому, что американцы ввели санкции, а по причине того, что сам ЕС так и не собрал полный пакет документов: не сделал сертификацию газопровода, не выдал разрешение на ввод в эксплуатацию – то есть вопрос бюрократии. Решение за Европой», – детализировал специалист.

    Впрочем, вопрос работы «Северного потока – 2» вполне может быть включен в «комплексную сделку» Запада и России, о которой говорил Трамп. «Однако пока у газопровода мало шансов начать даже поставку, потому что он никогда еще не работал», – заключил Юшков.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкому изданию Handelsblatt напомнил, что Германия сохранила свою экономику конкурентоспособной благодаря дешевому газу из России. «Вашей стране срочно нужна дешевая энергия! Осмелюсь сделать прогноз: самое позднее через год «Северный поток» будет принадлежать американскому инвестору, и газ по трубопроводу пойдет из России в Европу», – отметил он.

    Вместе с тем политик согласился, что без прекращения боевых действий между Россией и Украиной этого не произойдет. «Я верю, что с Дональдом Трампом мы приблизимся к миру. Это было бы очень важно для Европы и Германии, которая не заинтересована во втягивании в войну. И Сербия тоже», – указал сербский лидер.

    Он также посетовал на то, что Европа теряет вес в мире. «Наша доля в мировой экономике сокращается с каждым годом. С другой стороны, Азия и Африка набирают силу. Хотим ли мы бездействовать и наблюдать, как наша доля в мировой экономике сократится вдвое и будет равна 10% через 10-15 лет?» – добавил Вучич. «Требуется рациональность и долгосрочная стратегия, а не политика, основанная на сиюминутном бизнесе», – подчеркнул он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Трамп приступил к энергетическому шантажу Европы, а президент Украины Владимир Зеленский заявил об остановке транзита российского газа после 31 декабря 2024 года.

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    28 декабря 2024, 19:20 • Новости дня
    Гастроэнтеролог рассказал, какие блюда не стоит сочетать в Новый год
    Гастроэнтеролог рассказал, какие блюда не стоит сочетать в Новый год
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Стоит ограничиться лишь одним бокалом шампанского, жирные и тяжелые блюда лучше запивать теплыми напитками, а перед употреблением крепкого алкоголя необходимо хоть что-то съесть из еды, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Парамонов, рассуждая о том, какие блюда и продукты не стоит сочетать во время встречи Нового года.

    «Традиция новогоднего стола давняя, и блюда на нем в большинстве случаев примерно одинаковые: жирные салаты с майонезом, запеченные или жареные куры, утки, индейки, маринованные или соленые овощи и грибы, картошка в разных видах, мясная и рыбная гастрономия, кондитерские изделия и алкоголь. Считается, что всего этого должно быть много, иначе какой праздник. Однако стоит попробовать посмотреть на все эти яства критически и понять, что может навредить здоровью и что лучше не сочетать», – говорит Парамонов.

    Про огурцы с молоком, наверное, знают все, и это актуально не только в новогоднюю ночь, продолжает собеседник. Хотя есть счастливцы, которым и такая смесь нипочем. Также многие думают, что нельзя сочетать белки с углеводами, запивать пищу напитками, есть экзотические фрукты, а можно только региональные, но все это предрассудки. Если посмотреть на короля стола – оливье, то можно увидеть, что в нем все уже намешано и прекрасно сочетается не всегда сочетаемое. Из этого можно сделать вывод, что не бывает очевидно несочетаемых продуктов. При этом, продолжает врач, бывает злоупотребление имеющимися и неправильная эксплуатация собственного организма.

    «Я не буду в новогоднюю ночь советовать лечь пораньше и голодным, вы не послушаете. Но что надо делать, чтобы дожить до утра сохранным и в относительном здравии? Жирными и тяжелыми блюдами надо управлять и выстраивать процедуру их употребления», – делится гастроэнтеролог.

    Если во время празднования Нового года человек собирается есть и пить много, то ему следует придерживаться ряда советов. Во-первых, не стоит пить алкоголь на пустой желудок. Поэтому даже до первого бокала шампанского лучше поесть, пусть и не плотно. Шампанское – обязательный атрибут, но лучше им встретить Новый год и этим ограничиться. Газированный напиток совместно с жирной пищей практически неизбежно вызовет рефлюкс – обратный заброс из желудка в пищевод. Поэтому, безусловно, после одного бокала под куранты лучше перейти на тихие напитки. Причем чем выше градус, тем лучше нужно поесть, чтобы сохранить ясность ума.

    «То, что в Новый год все блюда жирные, – это хорошо, поскольку они лучше нейтрализуют алкоголь, и плохо, потому что они долго перевариваются и дают нагрузку на желудок, желчный пузырь и поджелудочную железу. Эти органы стоит пожалеть, в новом году они тоже пригодятся. Поэтому важны перерывы. Нельзя не отходить от стола. Нужно давать время переварить очередную порцию, ускоряя процесс теплыми безалкогольными напитками, например, чаем», – рекомендует специалист.

    С холодными напитками и холодными фруктами и овощами жирные блюда сочетаются плохо, предупреждает врач, поскольку это заставляет некоторые виды тугоплавких жиров, например, говяжий, бараний, становиться твердыми внутри живота. Такая нагрузка – риск для желчного пузыря, сфинктера Одди, отпускающего желчь, и поджелудочной железы.

    Также хорошо пройтись в перерывах между переменой блюд, выйти на улицу, посмотреть на праздничный двор и походить ногами. Ноги ходят – пища опускается, нагрузка на органы меньше.

    Он обращает внимание на то, что пока желудок полный, ни в коем случае лежать нельзя, будет рефлюкс. В такие моменты следует либо сидеть, либо, что лучше, выйти на прогулку до тех пор, пока не почувствуете приятную легкость в животе.

    «Я не надеюсь, что это возможно, но все же постарайтесь не перевыполнять план по жирам, может, часть блюд сможем сделать менее нагрузочными, например, использовать заправку для салатов из йогурта или на основе хумуса, делать стейки и шашлыки из белого мяса, которое вовсе не более сухое, чем красное, просто его нужно уметь правильно готовить, а торт с маслом и сливками заменить на пряник или пирог с ягодами», – рассуждает Парамонов.

    Кроме того, он советует ставить перед собой реальные цели: все съесть невозможно, а больницы в связи с праздниками работают 1 января немного иначе, нежели в остальной год.

    «И еще, если вы твердо намерены злоупотребить жирным, наверное, с первой ложкой лучше принять хорошую дозу микрогранулированных ферментов. А если хотите съесть много по объему – ингибитор протонной помпы. Если ингибитор и прокинетик можно принять и потом, когда уже в желудке тяжесть и изжога, ферменты нужно принимать заранее, так как они действуют в тонкой кишке и просто не пробьются к ней через переполненный желудок», – заключил гастроэнтеролог.

    Ранее заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская рассказала, что основу новогоднего стола россиян составляют салаты из советского прошлого, такие как оливье и сельдь под шубой.

    Историк кулинарии Павел Сюткин в беседе с газетой ВЗГЛЯД также отметил популярность этих салатов и объяснил моду на добавление в них кислого яблока. По его словам, это давняя традиция, которая была в том числе показана в фильме «Служебный роман».

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    29 декабря 2024, 10:52 • Новости дня
    ФСБ показала кадры задержания передававшего Киеву фото объектов ТЭК россиянина
    ФСБ показала кадры задержания передававшего Киеву фото объектов ТЭК россиянина
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ России опубликовала видеоряд с задержанием россиянина, подозреваемого в государственной измене – он передавал фотографии объектов ТЭК украинской разведке.

    ФСБ опубликовала видео задержания, а также видео допроса, на котором задержанный признался в содеянном, передает ТАСС.

    Задержанный признался в том, что в мае текущего года получил задание от украинской военной разведки на сбор информации о нефтебазах в Московской области.

    Он заявил, что 30 июня передал эту информацию украинской стороне для использования против безопасности России. Мужчина осознает, что своими действиями совершил государственную измену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала россиянина 1983 года рождения за передачу фотографий объектов топливно-энергетического комплекса Подмосковья военной разведке Украины.

    На этой неделе сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Сахалина за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины, связанный с поездкой в Белгородскую область для сбора данных о ВС России.

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    29 декабря 2024, 18:28 • Новости дня
    Муфтий Москвы отказался от приглашения Деда Мороза приехать в гости

    Муфтий Аляутдинов отказался посетить Деда Мороза в Великом Устюге

    Муфтий Москвы отказался от приглашения Деда Мороза приехать в гости
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отклонил приглашение от всероссийского Деда Мороза посетить Великий Устюг из-за высокой занятости, подчеркнув важность сохранения связи с реальностью.

    Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, также исполняющий обязанности заместителя председателя Духовного управления мусульман России, отказался от приглашения всероссийского Деда Мороза посетить Великий Устюг. Как передает ТАСС, муфтий поблагодарил за приглашение, но отметил, что поездка не состоится из-за напряженного рабочего графика.

    Аляутдинов подчеркнул, что для верующих Дед Мороз и Снегурочка остаются сказочными персонажами. Муфтий отметил, что каждому иногда хочется погрузиться в сказочный мир, но важно сохранять связь с реальностью.

    Он выразил беспокойство по поводу того, что современная культура, включая компьютерные игры и социальные сети, может отвлекать людей от осознания истинного смысла жизни.

    Аляутдинов настоятельно рекомендовал использовать предстоящие праздники для саморазвития, уделяя внимание близким и стремясь к духовному обогащению. Муфтий подчеркнул важность сохранения искренности души и доверия Всевышнему в любых начинаниях.

    Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил, что всем, кому не по нраву российские ценности и образ жизни, следует уехать из России в страны без Деда Мороза.

    Позднее Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга предложил тем, кто сомневается в его существовании, приехать в гости и убедиться в обратном лично.

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    27 декабря 2024, 16:52 • Новости дня
    Певец Шарлот осужден за реабилитацию нацизма

    Самарский суд приговорил певца Шарлота к 5,5 года за реабилитацию нацизма

    Певец Шарлот осужден за реабилитацию нацизма
    @ Сергей Тарасов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самарский областной суд признал певца и блогера Эдуарда Шарлота (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) виновным в реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

    Шарлот приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, передает ТАСС.

    Напомним, гособвинение запросило семь лет колонии для певца Шарлота. В ноябре Шарлот после заседания Самарского областного суда продемонстрировал записку с извинениями, выразив желание приносить пользу России.

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    28 декабря 2024, 07:43 • Новости дня
    Московский суд оштрафовал мужчину за выкрикивание нацистского лозунга в метро

    Tекст: Александра Юдина

    Суд в Москве на 50 тыс. рублей оштрафовал уроженца Крымской области Вадима Скабелина за причисленный к нацистским выкрик «Слава Украине» в метро.

    Скабелин был оштрафован на 50 тыс. рублей за выкрикивание лозунга «Слава Украине» в Московском метрополитене, передает РИА «Новости».

    Как указано в судебных документах, инцидент произошел в вестибюле станции «Павелецкая» Замоскворецкой линии. Скабелин многократно выкрикивал лозунг в общественном месте, что было зафиксировано в видеоматериалах и подтверждено показаниями свидетелей.

    Документы также указывают, что Скабелин имеет отрицательное отношение к спецоперации, а его действия были направлены на дискредитацию российской армии. На суде Скабелин признал свою вину.

    Напомним, в январе 2024 года Министерство юстиции России включило Организацию украинских националистов (ОУН*) и ее атрибутику и символику, включая лозунг «Слава Украине – героям слава», в перечень нацистских.


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    28 декабря 2024, 12:06 • Новости дня
    Мерц призвал согласовывать с Россией отправку военных ФРГ на Украину
    Мерц призвал согласовывать с Россией отправку военных ФРГ на Украину
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предложил согласовать отправку немецких военных на Украину с Россией, отметив необходимость безоговорочной поддержки населения, сообщает агентство DPA.

    Мерц выразил мнение, что отправка немецких военных на Украину в рамках урегулирования конфликта должна быть согласована с Россией, передает ТАСС.

    По его словам, вопрос о присутствии военных ФРГ на Украине может быть обсужден, если страна потребует гарантий безопасности после заключения мира.

    Однако, по мнению Мерца, для этого необходим безоговорочный мандат от граждан Германии, которого в настоящее время нет.

    «Я бы хотел, чтобы такой мандат был согласован с Москвой», – заявил Мерц.

    Он также отметил, что Германия не станет стороной конфликта на Украине, и выразил несогласие с позицией канцлера Олафа Шольца, который отказывается предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц обвинил лидера ХДС Фридриха Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Киеву ракет Taurus, что связано с его неоднозначной позицией в отношении поддержки Украины в конфликте с Россией.

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    28 декабря 2024, 13:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил применение ВСУ тактики «химического пояса»

    Эксперт Анпилогов: Тактика «химического пояса» ВСУ с военной точки зрения неэффективна

    Эксперт объяснил применение ВСУ тактики «химического пояса»
    @ Pia Bayer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Тактика «химического пояса» неэффективна. Обеспечить на широком фронте устойчивую химическую завесу – это утопия. В то же время провокации возможны, и нашим военным надо быть к ним готовыми, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Напомним, тактика «химического пояса», разработанная Киевом и Западом, предполагает подрыв емкостей с токсичными химикатами в зоне боевых действий.

    «Фактически тактика «химического пояса» применяется противником с 2022 года», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». В качестве примера он привел события, которые происходили при наступлении российских войск на Северодонецк и Рубежное – большие центры химической промышленности.

    «Так, предприятие «Заря», которое расположено в Рубежном, было фактически «заминировано» ВСУ – в производственном дворе противник разместил цистерны с аммиаком. Подрыв этих емкостей приводил к тому, что облако токсичных компонентов двигалось по направлению к российским позициям. Цель состояла в том, чтобы замедлить продвижение нашей армии», – отметил собеседник.

    «Уже тогда стало понятно, что никакие сопутствующие жертвы среди мирного населения, никакое соблюдение международных конвенций не стоит во главе угла для украинской стороны. Они воспринимают жителей этих населенных пунктов не как своих, а как «живой щит», который может быть использован для замедления ВС России», – акцентировал эксперт.

    Как указал специалист, ВСУ используют широкий спектр токсичных химикатов. «Среди них – уже упомянутый мной аммиак. Формально он не относится к химическому оружию, а является промышленным химическим соединением. Это едкое вещество сильно раздражает органы дыхания, глаза и кожу, а при высоких концентрациях способно привести к летальному исходу», – уточнил Анпилогов.

    Также он упомянул синильную кислоту. «При высоких температурах она быстро разлагается. То есть ее использование ограничено. Тем не менее это гораздо более серьезный яд, нежели аммиак. При большой концентрации синильная кислота приводит к параличу дыхательных органов и к очень быстрой смерти», – продолжил аналитик.

    Вместе с тем, по оценкам спикера, практика «химического пояса» военным образом абсолютно неэффективна. «Во-первых, у наступающих российских бойцов есть возможность использовать индивидуальные средства защиты. Кроме того, в бронетехнике установлены фильтры, которые позволяют улавливать токсичные вещества. Таким образом, их негативное влияние на организм человека купируется», – пояснил он.

    «Во-вторых, обеспечить на широком фронте устойчивую химическую завесу – это утопия», – считает Анпилогов. В то же время он делает оговорку: провокации возможны, и российским военным нужно быть к ним готовыми. «Подобная тактика ВСУ может быть применена в центрах химической промышленности. Там либо уже находятся емкости с химвеществом, либо есть средства и пути для их заброса», – рассуждает эксперт.

    Ожидать же осуждения таких деяний со стороны международных организаций не приходится, добавил Анпилогов. «Украина станет громогласно заявлять, что действия российских войск якобы привели к утечке промышленных химикатов. А вопросом о том, насколько нужна та же синильная кислота в каких-либо производственных циклах, задаваться никто не станет», – отметил он.

    «При этом многие из промхимикатов являются прекурсорами – веществами, используемыми для синтеза химического оружия и находящимися в так называемых списках наблюдения ОЗХО. Их использование надо соответствующим образом протоколировать», – напомнил специалист. Однако ОЗХО, как указал эксперт, реагирует на нарушения со стороны Киева предельно невнятно.

    «Организация закрывает и, я думаю, продолжит закрывать глаза на любые действия Украины, связанные с использованием этих веществ как напрямую, так и в качестве прекурсоров для производства более серьезных видов химического оружия», – заключил Анпилогов.

    Ранее МИД сообщил о разработанной Киевом и Западом тактики «химического пояса». Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск.

    «С сентября по октябрь 2023 года указанные химикаты были доставлены в районы городов Краматорск и Купянск для размещения вдоль автодорог и на основных транспортных развязках», – сообщается на сайте ведомства. По замыслу Киева, это должно было замедлить наступление российских войск и выиграть время для укрепления обороны ВСУ в Запорожской, Харьковской и Сумской областях. МИД подчеркнул, что Россия продолжает отслеживать факты применения украинскими вооруженными формированиями токсичных химикатов в зоне специальной военной операции.

    По данным министерства, в ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения нелетальных токсичных химикатов Украиной. Киевская сторона применяет химикаты на основе хлорпикрина и хлорацетофенона, а также смеси этих веществ в Донецке, Горловке, Артемовске и других районах. Фиксируются факты использования химических боеприпасов вблизи гражданского населения и российских военнослужащих. Ряд обнаруженных отравляющих веществ и их рецептур производились и стояли на вооружении только в США.

    Выявлено порядка 20 случаев применения украинскими спецслужбами токсичных химикатов для отравления продуктов питания, в результате чего погибли как минимум 15 человек. В частности, использовался рицин. Москва надеется на объективную оценку международным сообществом действий киевского режима. Ожидается, что государства – члены Конвенции о запрещении химического оружия сделают соответствующие выводы о нарушениях Киевом международных норм.

    «Назрела необходимость противопоставить здравый смысл неуемным амбициям стран «коллективного Запада» превратить ОЗХО, наряду с другими специализированными многосторонними структурами, в инструмент обеспечения своих геополитических интересов», – говорится в заявлении МИД.

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    28 декабря 2024, 16:32 • Новости дня
    Алиев сообщил о создании группы для расследования катастрофы в Актау

    Tекст: Валерия Городецкая

    Баку инициировал создание международной группы экспертов для расследования причин крушения самолета Azerbaijan Airlines вблизи казахстанского Актау, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Алиев рассказал Путину о формировании международной группы экспертов, передает ТАСС. Эта группа создана по инициативе азербайджанской стороны и уже приступила к работе над выяснением причин авиакатастрофы.

    «Президент Ильхам Алиев заявил, что по инициативе азербайджанской стороны создана группа международных экспертов для всестороннего расследования причин этой катастрофы, и эта группа уже приступила к работе», – говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера.

    Напомним, в среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. В авиакомпании Azerbaijan Airlines заявили, что причиной авиакатастрофы стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

    Ранее Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

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    28 декабря 2024, 18:41 • Новости дня
    Путин и Токаев обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы под Актау
    Путин и Токаев обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы под Актау
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры, в ходе которых обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы близ Актау и обсудили участие российских экспертов в расследовании, сообщил Кремль.

    По информации с сайта Кремля, телефонный разговор Путина и Токаева состоялся по инициативе российской стороны.

    Лидеры обменялись соболезнованиями в связи с крушением 25 декабря самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» возле Актау. На борту находились в том числе граждане России и Казахстана.

    Путин и Токаев отметили, что расследование причин катастрофы будет объективным и прозрачным. Казахстанская правительственная комиссия привлечет к расшифровке бортовых самописцев экспертов из России, Азербайджана и Бразилии.

    Главы государств договорились оставаться в постоянном контакте для обсуждения хода расследования авиакатастрофы, а также продолжения двустороннего сотрудничества по актуальным вопросам.

    До этого Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которых принес извинения за крушение самолета «Азербайджанских авиалиний». Алиев сообщил Путину, что самолет подвергся внешнему воздействию над Россией. Он также сообщил о создании группы для расследования катастрофы.

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