МФТИ отменил запрет на использование искусственного интеллекта в учебе

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вуз интегрировал современные технологии в учебную программу, позволив будущим математикам применять машинные алгоритмы при выполнении домашних заданий, передает ТАСС.

Специалисты разработали методику, которая превращает искусственный интеллект в полноценного помощника учащегося. Данный проект стал первым этапом масштабной инициативы университета.

Впоследствии отработанную логику планируется внедрить в другие фундаментальные курсы бакалавриата. Кроме того, в перспективе появится специальная программа для аспирантов по использованию алгоритмов в научных исследованиях. Авторами нововведения стали ученые Физтех-школы прикладной математики и информатики совместно с Институтом искусственного интеллекта МФТИ.

«Сегодня искусственный интеллект уже стал частью той реальности, в которой будут жить и работать наши студенты. И наша задача – не ограждать их от этих изменений, а помочь уверенно в них ориентироваться. Мы учим не просто пользоваться нейросетями, а понимать их возможности и ограничения, чтобы технологии становились опорой для собственного мышления, а не его заменой», – сказал ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Пилотный курс начнется 1 сентября. Учащимся предстоит придумывать задачи с помощью алгоритмов, проверять этапы решения, искать логические ошибки и восстанавливать ход доказательств. Это поможет развить навыки критического анализа и глубокого понимания предмета.

Обновленную программу дополнит специальный факультатив под названием «Инструменты современного математика». В рамках занятий студентов познакомят со специализированными сервисами, которые ученые используют для проверки гипотез.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Высшая школа экономики впервые ввела правила использования нейросетей для научных работ студентов-гуманитариев.