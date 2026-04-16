Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-главы таможни Подмосковья

ГП потребовала изъять имущество экс-главы таможни Подмосковья Романовского
Зеленоградский районный суд Москвы рассмотрит исковое заявление Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего руководителя Московской областной таможни Вячеслава Романовского, сообщили в пресс-службе суда.
В суде подтвердили поступление иска от надзорного ведомства. В заявлении Генпрокуратуры речь идет об изъятии активов самого экс-таможенника, а также членов его семьи и доверенных лиц, передает РИА «Новости».
Генпрокуратура потребовала «обратить в доход государства 56 объектов движимого и недвижимого имущества», включая жилые и нежилые помещения, земельные участки, автомобили премиум-класса общей стоимостью более 500 млн рублей.
Согласно материалам антикоррупционного иска, во время службы на посту начальника Московской областной таможни Романовский незаконно занимался бизнесом. Он приобрел коммерческую недвижимость в Ставрополе, где создал сеть фитнес-клубов. Предпринимательскую деятельность бывший чиновник вел через своих родственников и доверенных лиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура России подала иск в Бабушкинский суд Москвы об изъятии имущества бывшего главы следственного управления СК РФ по Северо-Западному административному округу Сергея Ромодановского. Гагаринский районный суд Москвы конфисковал 36 объектов недвижимости и 25 автомобилей бывшего замглавы Ростовской области Владимира Окунева. Также Хамовнический районный суд столицы взыскал в доход государства незаконно полученные объекты недвижимости экс-главы Предгорного района Ставрополья на общую сумму 2,9 млрд рублей.