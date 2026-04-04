Генпрокуратура потребовала изъять имущество у экс-чиновника СК России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генеральная прокуратура России подала иск в Бабушкинский суд Москвы с требованием изъять имущество бывшего руководителя следственного управления СК РФ по Северо-Западному административному округу Сергея Ромодановского, сообщает РИА «Новости». В материалах дела говорится, что предварительная беседа по иску назначена на 14 апреля.

Вместе с Ромодановским ответчиками по делу проходят еще два человека. Однако детали требований прокуратуры и перечень имущества, которое планируется обратить в доход государства, в суде пока не разглашают.

Сергей Ромодановский в настоящее время отбывает 19 лет в колонии строгого режима. Его признали виновным в рамках расследования дела, связанного с деятельностью IT-компании Merlion.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гарнизонный военный суд вынес приговор участникам фальсификации улик против руководства IT-компании Merlion, среди которых проходил Сергей Ромодановский. Хорошевский суд Москвы приговорил к 22 годам колонии бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко за аферы и получение взятки в особо крупном размере. Генпрокуратура ранее обратилась в суд с требованием обратить в доход государства имущество другого фигуранта дела Merlion, экс-следователя Андрея Жирютина и его семьи.