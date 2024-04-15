Экс-гендиректору Merlion Симоненко вынесли приговор в Москве

Суд в Москве приговорил за ОПГ экс-гендиректора Merlion Симоненко к 22 годам лишения свободы

Tекст: Вера Басилая

Симоненко назначили наказание по совокупности преступлений, прокуратура требовала его отправить в колонию на 24 года за заведомо ложные показания, ложный донос, организацию преступного сообщества и получение взятки в особо крупном размере, передает РИА «Новости».

Потерпевшими по делу признаны соучредители Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов, а также топ-менеджер Борис Левин. Их ранее обвиняли якобы в заказном убийстве Симоненко, которому они якобы задолжали 4,5 млн долларов из-за его увольнения.

Однако выяснилось, что мужчин оговорили, а фигурантом уголовного дела стал сам Симоненко. Во время разбирательств выяснилось, что он требовал с соучредителей 15 млрд долларов за изменение им меры пресечения.