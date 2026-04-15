За первый квартал года над Ленинградской областью сбили 243 беспилотника
За первые три месяца текущего года силы противовоздушной обороны перехватили почти 250 дронов, пытавшихся атаковать предприятия и портовые мощности Ленинградской области.
Глава региона Александр Дрозденко во время отчета перед депутатами областного Законодательного собрания раскрыл масштаб атак на местную инфраструктуру, передает РИА «Новости». «По итогам первого квартала 2026 года в небе над Ленинградской областью сбито 243 БПЛА враждебной страны. Беспилотники прилетали к нам с целью нанести ущерб экономике Ленинградской области, нашим предприятиям, нашим портовым мощностям», – заявил губернатор.
Для усиления противовоздушной обороны в регионе возводят специальные бетонные вышки. Семь таких объектов уже работают, а еще три находятся на стадии строительства. Кроме того, на островах Финского залива устанавливают посты технического наблюдения и оборудуют фортификационные сооружения для пограничников.
Власти также активно наращивают количество мобильных огневых групп. Сейчас их действует 80, однако до первого июня планируется создать еще 54 подразделения. Губернатор добавил, что финансирование программы региональной безопасности увеличится минимум наполовину, а общие расходы на поддержку армии превысили 24 млрд рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта губернатор Александр Дрозденко ввел режим опасности БПЛА на всей территории Ленинградской области. За несколько дней до этого силы ПВО уничтожили 36 вражеских беспилотников в небе над регионом. Ранее глава области сообщил о ликвидации 33 украинских дронов.