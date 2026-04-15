AP: В конфликте с Ираном ранены 399 американских военных

Tекст: Дмитрий Зубарев

Не менее 399 американских военнослужащих были ранены в результате атак Ирана, сообщил официальный представитель Центрального командования вооруженных сил США капитан первого ранга Тим Хокинс, передает ТАСС.

Из этого числа 354 военных уже вернулись к исполнению служебных обязанностей. По информации Associated Press, официальное число погибших среди американских военных составляет 13 человек.

Война между США, Израилем и Ираном началась 28 февраля. В ответ власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и государствами, поддержавшими действия против Тегерана. С 7 апреля между Вашингтоном и Тегераном действует двухнедельное обоюдное прекращение огня.

По данным Организации экстренной медицинской помощи Ирана, за 40 дней военных действий жертвами американо-израильских ударов стали 3375 иранцев. 11 апреля стороны провели несколько раундов переговоров в Исламабаде, однако соглашение о долгосрочном урегулировании конфликта достичь не удалось. Associated Press отмечает, что следующий раунд переговоров может состояться 16 апреля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари заявил о необходимости продолжения перемирия между Соединенными Штатами и Ираном.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс спрогнозировал позитивный исход переговоров с иранской делегацией в Исламабаде.

Ранее телеканал CNN сообщил о ранении около 290 американских военных в ходе конфликта.