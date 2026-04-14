Си Цзиньпин назвал Санчеса ключевым посредником между Китаем и ЕС

Tекст: Мария Иванова

О переговорах председателя КНР и испанского премьера Педро Санчеса пишет издание Politico. Выступая в Доме народных собраний, Си Цзиньпин заявил: «Давайте создадим более прочную связь между Китаем и Европейским союзом».

По его словам, сотрудничество двух держав принесет пользу их народам и обеспечит глобальную стабильность.

Китайский лидер назвал Санчеса важнейшим посредником между Пекином и Брюсселем. Он отметил, что Испания поступает высокоморально и находится на верной стороне истории. Журналисты расценили это как скрытую критику Дональда Трампа, с которым Мадрид конфликтовал из-за ближневосточной повестки.

Политики договорились совместно защищать подлинную многополярность и не допускать возврата планеты к праву сильного.

Для Санчеса это уже четвертый визит в Китай за последние годы, что вызывает открытое недовольство Вашингтона. Ранее министр финансов США Скотт Бессент назвал стремление Мадрида к торговле с Пекином политическим самоубийством.

Несмотря на американские предупреждения, испанский премьер продолжает отстаивать курс на доверительный диалог Евросоюза и Китая. Эту стратегию активно поддерживает Брюссель. Зампред Еврокомиссии Стефан Сежурне недавно подчеркнул потребность ЕС в китайских инвестициях и предостерег от копирования изоляционистского подхода Соединенных Штатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании определили приоритетом укрепление связей с Пекином в новой трехлетней внешнеполитической доктрине для Азиатско-Тихоокеанского региона.

