США своими решениями и действиями за последние недели создали массу преимуществ для собственных подчиненных в Европе, которыми те попытаются воспользоваться.
Си Цзиньпин назвал Санчеса ключевым посредником между Китаем и ЕС
На встрече в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин назвал премьера Испании Педро Санчеса центральной фигурой в контактах Китая с Евросоюзом.
О переговорах председателя КНР и испанского премьера Педро Санчеса пишет издание Politico. Выступая в Доме народных собраний, Си Цзиньпин заявил: «Давайте создадим более прочную связь между Китаем и Европейским союзом».
По его словам, сотрудничество двух держав принесет пользу их народам и обеспечит глобальную стабильность.
Китайский лидер назвал Санчеса важнейшим посредником между Пекином и Брюсселем. Он отметил, что Испания поступает высокоморально и находится на верной стороне истории. Журналисты расценили это как скрытую критику Дональда Трампа, с которым Мадрид конфликтовал из-за ближневосточной повестки.
Политики договорились совместно защищать подлинную многополярность и не допускать возврата планеты к праву сильного.
Для Санчеса это уже четвертый визит в Китай за последние годы, что вызывает открытое недовольство Вашингтона. Ранее министр финансов США Скотт Бессент назвал стремление Мадрида к торговле с Пекином политическим самоубийством.
Несмотря на американские предупреждения, испанский премьер продолжает отстаивать курс на доверительный диалог Евросоюза и Китая. Эту стратегию активно поддерживает Брюссель. Зампред Еврокомиссии Стефан Сежурне недавно подчеркнул потребность ЕС в китайских инвестициях и предостерег от копирования изоляционистского подхода Соединенных Штатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании определили приоритетом укрепление связей с Пекином в новой трехлетней внешнеполитической доктрине для Азиатско-Тихоокеанского региона.
