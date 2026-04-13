Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели.0 комментариев
Спасенная из-под лавины в Цунтинском районе Дагестана женщина погибла
Оказавшихся под лавиной в высокогорном Цунтинском районе женщину и ребенка ранее в понедельник извлекли из-под снежных завалов и экстренно госпитализировали, но вернуть к жизни женщину врачи не смогли, сообщили в Минздраве региона.
«Скончалась женщина, которую вытащили из-под снежных завалов в Цунтинском районе. Оперативная эвакуация и усилия медиков не смогли вернуть ей жизнь», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дагестанском селе Шайтли снежная лавина накрыла женщину и ребенка. Спасатели оперативно спасли их из-под снега и направили к медикам.