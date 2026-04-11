Владелец Fallout решил зарегистрировать новые товарные знаки в России

Американская фирма ZeniMax подала заявки на регистрацию игровых брендов в России

Tекст: Мария Иванова

Заявки на регистрацию четырех товарных знаков от американской компании поступили в Роспатент в апреле текущего года, передает РИА «Новости».

В качестве основного заявителя в официальных документах ведомства указана корпорация ZeniMax Media Inc.

Речь идет о закреплении прав на бренды Wolfenstein, Terran Armada, The Evil Within и Fallout Shelter. В случае успешного завершения процедуры организация получит возможность легально производить и продавать в России компьютерные игры, а также различную сопутствующую печатную продукцию.

Известно, что холдинг ZeniMax Media владеет такими крупными развлекательными франшизами, как The Elder Scrolls и Fallout. С 2021 года эта американская структура официально принадлежит подразделению Microsoft Gaming.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дочерняя структура Microsoft ZeniMax Media в феврале зарегистрировала в России товарный знак для популярной игры Dishonored. Ранее американская корпорация получила официальную регистрацию брендов Windows и Azure.

Покинувшая российский рынок компания Hasbro в апреле направила в Роспатент документы для оформления прав на игровую вселенную Baldur's Gate.