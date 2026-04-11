Москалькова заявила о намерении рассказать в ООН об атаках ВСУ на гражданских
Омбудсмен Татьяна Москалькова намерена обсудить с верховным комиссаром ООН по правам человека удары ВСУ по гражданским объектам в России, из-за чего в приграничных районах России гибнут мирные жители.
По словам омбудсмена, она представит данные о целенаправленных обстрелах объектов гражданского назначения: школ, предприятий, которые, как правило, находятся в приграничных населенных пунктах, не имеющих отношения к военным действиям.
«В докладе верховного комиссара ООН по правам человека отражается в том числе и информация, представленная мной, но отражается очень дозированно и, на мой взгляд, не вполне объемно, как этого заслуживают такие серьезные нарушения прав человека», – сказала Москалькова ТАСС.
Она добавила, что только в Белгороде от таких ударов погибли несколько сотен мирных жителей, в том числе дети, поэтому она регулярно направляет обращения и заявления в международные структуры, чтобы привлечь внимание к массовым и грубым нарушениям прав человека.
Москалькова отметила, что не вся предоставляемая ею информация отражается в документах ООН, и намерена поставить этот вопрос перед верховным комиссаром.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москалькова потребовала защитить русскоязычных на Украине от дискриминации. Она также сообщила о планах уведомить ООН о пытках военных и рассказала о случаях истязаний российских военнопленных.