Философ Ажимов: В конфликте цивилизаций Россия отстаивает себя

Философы назвали роль России в конфликте цивилизаций

Одна из главных целей России в нынешнем цивилизационном противостоянии с Западом – это укрепление суверенитета и становление в качестве самостоятельного полюса силы в системе международных отношений со своей собственной системой ценностей, отмечает Феликс Ажимов, декан факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики, доктор философских наук полагает.

«Речь не об изоляции, а о таком положении, когда ни одна внешняя сила не диктует России, какие духовно-нравственные ориентиры считать своими. Россия стремится быть самостоятельным цивилизационным центром, а не периферией чужой ценностной системы», – говорит он.

При этом, по его словам, Россия стремится к мирному сосуществованию с другими цивилизациями. «Роль России я вижу не в том, чтобы выбирать сторону в противостоянии, а в том, чтобы, используя свой уникальный опыт взаимодействия с разными цивилизациями, сложившийся на протяжении нашей богатой истории, предлагать способы неконфликтного сосуществования и взаимного учета ценностных парадигм», – говорит философ.



Нынешнее цивилизационное противостояние России и Запада носит глубоко исторические корни, считает Владимир Коптев-Дворников, директор «Дома А.Ф. Лосева – научной философской библиотеки и мемориального музея».

«Основа цивилизационного противостояния кроется в различии ценностных систем. Классическая Западная цивилизация, выросшая на традициях католицизма и протестантизма, делает акцент на индивидуализме, либеральных свободах и минимизации роли государства в социальной сфере. Россия, наследуя византийские и православные традиции, ставит во главу угла соборность, солидарность, приоритет общественных интересов и активную роль государства в обеспечении социальной защиты», – разъясняет он разницу между базовыми ценностями России и Запада.

Коптев-Дворников отмечает, что стремления России связаны с защитой традиционных духовно нравственных ценностей и построением суверенной модели развития, не копирующей западные или восточные образцы. «Ее отличия от западной цивилизации проявляются в ориентации на коллективизм, а не индивидуализм. Россия – это цивилизация Севера и больших пространств, ее развитие было невозможно без сочетания сильного государства, без высокой православной духовности, как основы идентичности, без готовности на личный подвиг ради своей веры, страны и семьи российских людей, без умения коллективными усилиями противостоять суровой природе и иноземным захватчикам», – сказал философ.

По мнению, Олега Матвейчева, доктора философских наук, профессора Финансового университета при правительстве России, депутата Госдумы, противостояние в современном мире возникло из-за того, что Запад выдавал свои частные интересы за всеобщие и это помогало ему долго дурачить остальной мир.

«Сейчас правда вскрылась и миру нужны настоящие универсальные ценности, которые Россия может предложить. Запад же хочет доказать, что никаких универсальных ценностей нет, а есть только война частных и тем самым легитимировать мировую войну, которую хочет разжечь ради своего спасения», – поясняет он. Большая же сущностная разница между Россией и Западом, полагает Матвейчев, заключается в том, что Россия продолжает настаивать на наличии абсолютной этики, тогда как западная цивилизация ее отрицает по принципу «что позволено Юпитеру, то не позволено быку», считая других не полноценными».

Депутат подчеркивает, что Россией при этом движет чрезвычайно важная миссия. «Запад в очередной раз в припадке мании величия, которая обостряется именно когда величия начинает не хватать, пытается разрушить человечность как таковую и вместе с ней человечество. Россия, как всегда, отстаивает человечность, спасает человечество», – говорит Матвейчев.

Его мнение разделяет архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов). «Американское мессианство предполагает всеобщую обязательность своего (ложного) понимания истины, своего (ложного) видения добра. А потому предполагает и возможность их навязывания непонятливым любыми способами, будь то ковровыми или ядерными бомбардировками, будь то финансово-экономическим давлением», – говорит священник.

«Этот «Сияющий Град на Холме» по сути своей анти-град, антихристов. Ибо свое сияние обращает лишь к земле. Да, истина, без сомнения, одна. И мы знаем, что она нам открыта. И мы не можем не утверждать ее исключительность. Но наше утверждение – это свидетельство. […] Свидетельство, а не навязывание», – добавляет архиепископ.

