Обломки дрона вызвали возгорание на крыше пансионата в Сочи
Падение обломков БПЛА в сочинском районе Лоо вызвало возгорание кровли неработающего пансионата, сообщил Telegram-канал Оперативного штаба Краснодарского края.
«Пожар на площади в 20 кв. м оперативно ликвидировали. К тушению привлекали 12 человек и три единицы техники, в том числе специалистов МЧС России», – уточнили там.
Напомним, ранее мэр города Сочи сообщил, что обломки БПЛА повредили контактную сеть и рейсовый автобус в Сочи.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Сочи призвали покинуть набережные из-за угрозы атаки дронов. Аэропорт Сочи временно ограничил прием и выпуск самолетов из-за угрозы атаки дронов.