ФСБ: Киевский режим платил агенту в Белгородской области через игровые автоматы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Фигурант признался, что его заказчик присылал вознаграждения через игровые автоматы, которые тот оставлял в этих самых автоматах, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение спецслужбы.

По данным ЦОС ФСБ, задержанный передавал кураторам координаты скоплений российских войск, которые затем использовались для ракетно-бомбовых ударов по позициям военных. После одного из таких ударов куратор, как следует из видеозаписи, интересовался у него количеством жертв.

Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Гражданин Украины арестован и находится под стражей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины за сбор координат скопления российских военных и передачу данных украинской разведке для ракетно-бомбового удара.

До этого в Запорожской области агента украинских спецслужб взяли под стражу по подозрению в государственной измене и шпионаже при передаче СБУ сведений для ударов по позициям российских войск.