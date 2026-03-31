ФСБ: Киевский режим платил агенту в Белгородской области через игровые автоматы
Задержанный в Белгородской области гражданин Украины рассказал, что вознаграждение за передачу координат для ударов по российским военным получал через игровые автоматы.
Фигурант признался, что его заказчик присылал вознаграждения через игровые автоматы, которые тот оставлял в этих самых автоматах, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение спецслужбы.
По данным ЦОС ФСБ, задержанный передавал кураторам координаты скоплений российских войск, которые затем использовались для ракетно-бомбовых ударов по позициям военных. После одного из таких ударов куратор, как следует из видеозаписи, интересовался у него количеством жертв.
Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Гражданин Украины арестован и находится под стражей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины за сбор координат скопления российских военных и передачу данных украинской разведке для ракетно-бомбового удара.
До этого в Запорожской области агента украинских спецслужб взяли под стражу по подозрению в государственной измене и шпионаже при передаче СБУ сведений для ударов по позициям российских войск.