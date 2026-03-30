Участники «БумБатла» показали рекордный результат по сбору макулатуры

Tекст: Антон Антонов

Победителей шестого сезона Всероссийской акции «БумБатл» объявили в Москве в рамках Всероссийского слета региональных отделений Движения «Экосистема» в кластере «Ломоносов». За год участники собрали и сдали на переработку 392,8 тыс. тонн макулатуры. Впервые акция длилась целый год, и по итогу участники показали рекордный результат. В акции приняли участие 2,5 млн человек из всех регионов России.

«Сегодня мероприятия по сбору бумаги, картона и других отходов на переработку ни у кого не вызывают сомнений с точки зрения их правильности. Так было не всегда. Именно такими акциями, программами и мероприятиями мы меняем поведенческую модель и психологию людей по отношению к отходам», – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев.

«Отходы – это не враг, а доход и возможность получить новое сырье. А новое сырье в нашем мире – это новые продукты и новая экономика. Я поздравляю "БумБатл" с такими впечатляющими результатами и надеюсь, что в следующем году участников будет еще больше, а возможности для активистов станут еще шире», – сказал он.

За последние шесть лет в стране было введено в эксплуатацию 372 объекта обращения с ТКО, на 113 из которых ведется переработка. До 2030 года в России планируется построить еще 408 комплексов для обращения с отходами.

Победителей определили в семи номинациях среди вузов, колледжей, школ, детских садов, семей, бизнеса и ретейлеров. Среди детских садов лидировал рязанский детсад № 143, собравший 58 тонн макулатуры. В категории школ лучший результат показала школа № 1 из села Серафимовский – 75 тонн. В номинации колледжей победил Туймазинский колледж с 36,8 тонны, а в вузах – Санкт-Петербургский государственный университет с 63,3 тонны.

Среди семей отличилась семья Матвея Кашубы из Амурской области, сдавшая 45,8 тонны. В бизнесе победу одержала компания «Экология Т» – 577,5 тонны, а в ретейле лидировал «Магнит» с 308,5 тыс. тонн макулатуры. Всего за шесть лет акции участники собрали 697,8 тыс. тонн макулатуры.

