Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Российский рынок акций вырос на старте торговой сессии
Российский рынок акций на старте утренней сессии пятницы повышается на 0,13%, следует из данных Московской биржи.
Российский рынок акций начал утреннюю торговую сессию с незначительным ростом, индекс Московской биржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск увеличился на 0,13% и составил 2583,34 пункта, передает РИА «Новости».
Утренние торги на Московской бирже проходят с 6.50 до 9.50 мск, а основная сессия длится с 9.50 до 19.00 мск. Официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX) определяется во время основной торговой сессии.
В течение всего торгового дня, с 7.00 до 23.50 мск, для информационных целей рассчитывается также индекс с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основной сессии совпадает с основным индексом iMOEX.