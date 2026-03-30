В Москве запустили платформу для масштабных всероссийских экоинициатив

Tекст: Елизавета Шишкова

Пилотная Программа общественной поддержки нацпроекта «Экологическое благополучие» – #ЗеленаяСмена – была запущена в Москве на Всероссийском слете региональных отделений движения «Экосистема», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В первый этап программы вошли шесть крупнейших экологических акций страны: «Мы за чистоту», «Вода России», «Выбираю чистый воздух», «БумБатл», «Сохраним лес» и «Марафон зеленых дел». Движение «Экосистема» стало инициатором и оператором нового проекта.

Все мероприятия #ЗеленойСмены теперь доступны на специальном портале экологироссии.рф. На платформе можно регистрироваться на существующие экомероприятия, создавать собственные, собирать команды единомышленников, копить экобаллы и участвовать в рейтингах.

По словам главы Росмолодежи Григория Гурова, программа объединит ресурсы государства и активистов, что позволит развивать культуру ответственного отношения к природе среди молодежи. Он отметил: «Запуск Программы #ЗеленаяСмена позволит объединить ресурсы государства в виде административной и организационной поддержки и экоактивистов, которые также выступают драйверами в воспитании бережного отношения к природе и формирования культуры ответственного поведения».

Глава Росмолодежи подчеркнул, что в движении «Экосистема» уже более 40 тысяч участников. Замминистра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев заявил, что особенно важно вовлечение молодых специалистов в развитие отрасли, ведь они формируют новую экологическую среду.

Председатель движения «Экосистема» Андрей Руднев отметил, что организация с первых дней сфокусирована на конкретных результатах и проводит реальные проекты для пользы людей и природы. Он добавил: «Мы проводим городские субботники, очищаем берега рек, восстанавливаем леса, сортируем отходы, пересаживаемся на экотранспорт, проводим тематические мастер-классы. И это не громкие акции ради пиара, а реальные проекты, которые приносят ощутимую пользу людям и природе».

В слете приняли участие около четырехсот человек, включая руководителей региональных отделений, представителей власти, бизнеса и экспертов. Также были подведены итоги шестого сезона акции «БумБатл», обсуждались кадровый дефицит, перспективы профессионального роста и роль общественных организаций в реализации нацпроектов.