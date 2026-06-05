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Пас Свечникова принес «Каролине» важнейшую победу в НХЛ
Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» обыграли «Вегас Голден Найтс» во втором матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги благодаря пасу российского нападающего Андрея Свечникова.
Встреча команд на льду арены в Роли завершилась победой «Каролины Харрикейнз» со счетом 4:3, передает РИА «Новости».
Основное время закончилось вничью, а решающую шайбу на 64-й минуте забросил Сет Джарвис.
В составе хозяев в основное время отличились Логан Стэнковен на 51-й минуте, Марк Янковски на 53-й и Джордан Стаал на 56-й. Российский форвард Андрей Свечников сделал одну результативную передачу, а защитник Александр Никишин нанес один бросок.
У гостей дважды забил Бретт Хауден на 14-й и 28-й минутах, еще один гол на 59-й оформил Марк Стоун. Россиянин Иван Барбашев записал в актив голевой пас, тогда как Павел Дорофеев очков не набрал.
Счет в финальной серии Кубка Стэнли-2026 стал равным – 1:1. Третий поединок противостояния до четырех побед состоится в Парадайсе в ночь на 7 июня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом матче финальной серии нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил шайбу в ворота «Каролины». В полуфинале турнира хоккеисты «Каролины» победили игроков «Монреаля».