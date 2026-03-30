В Краснодаре от падения БПЛА пострадали девять квартир
В результате ночного падения беспилотника в Краснодаре зафиксированы повреждения в девяти квартирах двух соседних домов, преимущественно выбиты стекла, сообщил глава города Евгений Наумов.
Наумов сообщил в Max, что девять квартир в двух соседних домах оказались повреждены после падения беспилотника в Краснодаре. Глава города сообщил, что комиссия совместно с представителями округа и управляющих компаний фиксирует повреждения и оценивает ущерб.
«В основном, выбиты стекла. В самой пострадавшей – частично обрушилась перегородка между жилой комнатой и балконом, нарушена система отопления», – написал Наумов.
Он отметил, что еще ночью сотрудники службы спасения убрали осколки, а разбитые окна затянули пленкой. В настоящее время продолжается демонтаж опасных конструкций.
В Прикубанском округе Краснодара в результате ночной атаки были повреждены несколько квартир. В результате атаки пострадали один взрослый и двое детей.
В оперштабе заявили, что многоквартирном доме выбило стекла в окнах квартир на соседних этажах, повреждения получил один из балконов.