В Краснодаре от падения БПЛА пострадали девять квартир

В Краснодаре девять квартир пострадали от падения беспилотника

Tекст: Вера Басилая

Наумов сообщил в Max, что девять квартир в двух соседних домах оказались повреждены после падения беспилотника в Краснодаре. Глава города сообщил, что комиссия совместно с представителями округа и управляющих компаний фиксирует повреждения и оценивает ущерб.

«В основном, выбиты стекла. В самой пострадавшей – частично обрушилась перегородка между жилой комнатой и балконом, нарушена система отопления», – написал Наумов.

Он отметил, что еще ночью сотрудники службы спасения убрали осколки, а разбитые окна затянули пленкой. В настоящее время продолжается демонтаж опасных конструкций.

В Прикубанском округе Краснодара в результате ночной атаки были повреждены несколько квартир. В результате атаки пострадали один взрослый и двое детей.

В оперштабе заявили, что многоквартирном доме выбило стекла в окнах квартир на соседних этажах, повреждения получил один из балконов.