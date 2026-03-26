Аэропорт Пулково стал принимать и выпускать рейсы по согласованию
Представитель Росавиации проинформировал в Max-канале ведомства о формате работы аэропорта Пулково для обеспечения безопасности полетов.
«Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов», – написал он.
В Росавиации уточнили, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал о десятках сбитых силами ПВО дронов ВСУ над регионом. Украина в ночь на 25 марта совершила самую массовую атаку беспилотников на Россию за год.