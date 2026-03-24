В Москве обсудили риски применения искусственного интеллекта в сфере журналистики

  • Новость часаНа Украине заявили о приближении российских войск к городу Запорожью
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Спутниковый интернет России недосягаем для Украины и Starlink
    FT: Volkswagen планирует начать выпуск израильского «Железного купола»
    Госдеп признал «Посейдон» и «Буревестник» запредельными
    Врач рассказала об особенностях сезона аллергии в 2026 году
    СК дополнил дело о взрыве в Севастополе новой статьей
    Госдеп рекомендовал американцам в Иране не покидать дома и создать запасы еды
    В Москве начали восстанавливать работу мобильного интернета
    Захарова про акцию бара в Киеве к годовщине теракта в «Крокусе»: «Террористические ублюдки»
    Жене Зеленского в Вашингтоне пришлось обращаться к пустому стулу Мелании Трамп
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США попали в одну ловушку с Наполеоном

    Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Люди устали от искусственной музыки

    Мы, олды, успели после всех соблазнов mp3 и «закачай на айпод 30 тыс. любимых песен» бегом вернуться к немодному винилу. Теперь, на волне «обратной моды», Amazon за винил Pink Floyd или даже какой-нибудь Тэйлор Свифт в Европе требует 40 евро вместо 20. Молодые пока зависли на CD – и места мало занимает, и стоит в три раза дешевле винила.

    24 марта 2026, 21:14 • Новости дня

    В Москве обсудили риски применения искусственного интеллекта в сфере журналистики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопросы регулирования искусственного интеллекта в сфере журналистики и образования обсудили на первом в 2026 году заседании Общественного совета при Минцифры России, которое прошло в Москве.

    В центре внимания оказались вопросы регулирования искусственного интеллекта, системы подтверждения ИТ-компетенций, взаимодействия вузов с ИТ-компаниями, вызовы журналистского образования, а также поддержка ветеранов спецоперации на Украине

    Открыл мероприятие председатель совета Алексей Гореславский, напомнивший о вынесенном на общественное обсуждение законопроекте Минцифры, который впервые закрепляет на законодательном уровне основы регулирования технологий искусственного интеллекта, включая ключевые понятия и категории моделей ИИ, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская отметила, что ИИ внедряется стремительно, но законодательство не поспевает за этим: по ее словам, отсутствуют публичные стандарты безопасности, процедуры и сертификация. Особое внимание эксперт уделила образовательной сфере, подчеркнув, что нейросети используют уже около 90% студентов. Она заявила: «В результате вузы не понимают, кого они готовят, а работодатели не понимают, кого они принимают. Это говорит о том, что нужно и в образовательных законах вносить какие-то изменения по тестированию и подходам к тестированию школьников. Они должны иметь знания в голове, а не только умение нажимать на кнопку».

    Гореславский заострил внимание на рисках чрезмерного регулирования нейросетей в медиаиндустрии. Он подчеркнул, что ключевой вопрос – авторские права на произведения, созданные с использованием ИИ, пока не решен: «Сейчас не очевидно, кому именно должны принадлежать права: автору промпта, самой нейросети, которая выполняет обработку, владельцу дата-центров, где все это размещается, или же правообладателю исходного контента. Это все действительно сложные вопросы, которые предстоит решить, но нам очень важно, чтобы любое решение, которое в итоге будет принято, не стало тормозом на пути развития нашей контентной индустрии».

    Декан журфака МГУ Елена Вартанова отметила, что ИИ становится одним из главных вызовов для специалистов медиа. «Он в значительной степени облегчает рутинный труд, но ставит и новые вызовы с точки зрения ответственности. Кто отвечает за текст, созданный ИИ? И здесь не только журналисты, это и рекламщики, и специалисты по связям с общественностью», – добавила она. Вартанова подчеркнула, что журналистика требует людей с «социальным темпераментом», а программы подготовки должны соответствовать новым реалиям.

    Гореславский напомнил, что ИИ может выполнять технические задачи журналиста, но никогда не заменит его креативность и способность эмоционально доносить смыслы. «Поэтому речь точно не идет о замене журналистов ИИ, однако нам важно трансформировать уже существующие программы обучения с точки зрения появления и развития искусственного интеллекта», – сказал он.

    Директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина напомнила, что журналистский материал всегда остается уникальным, а работа ИИ требует особенно тщательного фактчекинга. «За искусственным интеллектом нужно проверять и перепроверять так искусно, что со временем это может стать отдельной профессиональной компетенцией», – подчеркнула она.

    Директор Института медиа НИУ ВШЭ Эрнест Мацкявичюс выразил мнение, что в ближайшие годы ответственность за транслируемые смыслы в медиа только возрастет. Он отметил, что медиапространство стало ареной ценностных войн, и влияние журналиста сравнимо с ролью военного офицера в современных реалиях.

    Зампредседателя совета Рифат Сабитов отметил, что многие профессиональные журналисты не имеют профильного образования, однако существует практика внутреннего обучения молодых сотрудников на местах – семинары и тренинги регулярно проводятся для начинающих журналистов.

    Декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий добавил, что технологическое развитие должно основываться на традиционных ценностях общества. «Самый перспективный технологический план развития общества – системное сохранение российских ценностей», – сказал он.

    Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев сообщил, что в вузах России по медийным программам обучаются более 122 тыс. студентов, а выпуск медиаспециалистов превышает спрос. Он подчеркнул необходимость участия отрасли в формировании критериев для специалистов и пересмотра содержания образовательных программ, в том числе создания саморегулируемых организаций и обновления подходов к привлечению молодежи.

    Директор HeadHunter по взаимодействию с органами власти Дмитрий Маркелов рассказал о проекте национальной системы подтверждения ИТ-компетенций: с момента запуска тесты прошли 515 тыс. человек, из них 237 тысяч успешно. Эта система открыта для всех желающих и может стать дополнительным инструментом для работодателей при оценке кандидатов.

    24 марта 2026, 18:04 • Новости дня
    Эксперт: Российский «Рассвет» – это не копия Starlink, а эволюция этой технологии

    Эксперт Анпилогов назвал ключевые различия системы «Рассвет» и Starlink

    @ Иван Тимошенко/Роскосмос-Медиа/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Рассвет» проектировался в условиях, когда наиболее удобные низкие орбиты уже были заняты иностранными группировками. Перед разработчиками стояла задача обеспечить устойчивое покрытие территории России с минимальным количеством аппаратов. Решение было найдено, сказал газете ВЗГЛЯД научный эксперт Алексей Анпилогов. Во вторник было объявлено о запуске в России первых 16 спутников связи «Рассвет» для создания национальной низкоорбитальной группировки связи.

    «Запуск первых 16 спутников связи «Рассвет» – это не просто очередной этап развития низкоорбитальных систем, а качественно новый шаг, который учитывает опыт предшественников. Важно понимать: это не копия Starlink, а по сути, следующий этап эволюции данной технологии», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Эксперт напомнил, что «Рассвет» изначально проектировался в условиях, когда наиболее удобные низкие орбиты уже заняты иностранными группировками. «В этой ситуации перед разработчиками стояла задача обеспечить устойчивое покрытие территории с минимальным количеством аппаратов. Решение было найдено: работа на более высоких орбитах и внедрение принципиально иной архитектуры связи», – пояснил собеседник.

    «Ключевым элементом системы стала лазерная межспутниковая передача данных. Это узкий, направленный оптический канал, который, во-первых, кардинально повышает пропускную способность, а во-вторых, делает связь гораздо более защищенной от перехвата. И если, скажем, у Starlink военные версии (Starshield) только сейчас переводят на такие технологии, то у «Рассвета» это заложено в основу с самого начала», – пояснил собеседник.

    Но Анпилогов подчеркивает, что эта спутниковая система не является исключительно военной и имеет большое значение в гражданской сфере. «Для России, с ее огромными территориями, особенно для Дальнего Востока и Крайнего Севера, опора исключительно на наземные каналы связи – это тупиковый путь. Протяженные линии в условиях вечной мерзлоты становятся не просто дорогими, а крайне уязвимыми», – отметил спикер.

    «Рассвет», по его словам, позволит перекрыть те области, где наземная связь экономически неэффективна или технически ненадежна. «Что касается армии, то, безусловно, военные смогут использовать эту систему ровно так же, как сегодня, к примеру, ВСУ применяют Starlink. Но ключевое отличие в том, что это наша суверенная система, которая предоставляет защищенное шифрование и канал связи, который невозможно контролировать извне», – добавил эксперт.

    «Заявления же Украины о возможности сбить спутники «Рассвет», мягко говоря, преувеличены. Во-первых, для поражения аппаратов на высотах в несколько сотен километров необходимы специализированные противоспутниковые средства, которых у Киева нет. Потенциал ракетной отрасли, который когда-то существовал на «Южмаше», остался в прошлом», – пояснил Анпилогов.

    Передача же американских ракет SM-6 или любых других заатмосферных перехватчиков ВСУ означала бы открытие «ящика Пандоры». «Ответные меры в таком случае могут быть симметричными и гораздо более болезненными для тех, кто сильнее зависит от космической инфраструктуры – в первую очередь для Соединенных Штатов», – отмечает он.

    «Удары же по навигационным группировкам, обмену данными или коммерческим спутникам связи – это эскалация, которая обрушит критически важные сервисы как в военной, так и в гражданской сфере. Поэтому ни одна сторона, ответственно подходящая к вопросам стратегической стабильности, на такой шаг не пойдет», – считает собеседник.

    Что касается возможности глушения с Земли или ударов по наземным станциям, то и здесь есть объективные ограничения. «Спутники «Рассвет» работают в высокочастотных Ku- и Ka-диапазонах с использованием узконаправленных антенн. Сигнал идет в узком конусе, и чтобы его заглушить, нужно либо обладать источником помех колоссальной мощности, либо находиться в непосредственной близости от работающего терминала. На линии боевого соприкосновения размещение таких мощных средств РЭБ – задача практически невыполнимая, так как они мгновенно становятся приоритетной целью для уничтожения», – подчеркнул Анпилогов.

    Более того, сама система связи адаптивна: терминалы и спутники умеют менять частоты, подстраиваясь под условия, подобно тому, как они компенсируют помехи от атмосферных явлений. «Опыт попыток глушения Starlink это наглядно подтвердил – полностью и надолго подавить такой канал крайне сложно. Таким образом, запуск «Рассвета» – это не просто военно-техническое достижение. Это формирование новой инфраструктурной основы», – добавляет эксперт.

    По его словам, появление у России такой системы, которая изначально строится с учетом лучших технологий защиты и эффективности – «это закономерный этап развития страны, способной обеспечивать связностью и свои арктические регионы, и свои вооруженные силы, не оглядываясь на внешних поставщиков услуг».

    Ранее Россия вывела на орбиту первые 16 спутников связи «Рассвет». Таким образом, Москва положила начало созданию спутниковой связи с перспективой глобального покрытия. За рубежом уже успели по достоинству оценить проект. Так, Bloomberg назвало отечественную разработку конкурентом Starlink.

    Агентство подчеркивает, что Россия стремится создать суверенную спутниковую сеть по аналогичной компании Илона Маска концепции: с низкоорбитальной группировкой, широкополосным доступом и массовыми пользовательскими терминалами, хотя по масштабу, с их точки зрения, проект пока выглядит скромнее.

    Ключевая особенность разработки компании «Бюро 1440» – собственная лазерная связь. Спутники обмениваются трафиком на скоростях до десяти Гбит/с на дистанциях около 1000 км, что снижает зависимость от наземных станций и обеспечивает работу сети над океаном и в Арктике. Лазерные линии изначально заданы как базовая технология системы, а не вводятся постепенно, как у Starlink.

    Главные задачи «Рассвета» – создание защищенных каналов связи, поддержка развития беспилотного транспорта и обеспечение стабильного интернета в любой точке страны, включая районы Северного морского пути. В перспективе система может стать основой для интеграции в транспортную, энергетическую и оборонную инфраструктуру России.

    Украинские политики уже пригрозили ударами по орбитальной инфраструктуре. Как цитирует Lenta.ru депутата Верховной рады Максима Бужанского, «сбить дроном российский спутник в космосе – задача нетривиальная». На практике же у Киева нет собственных средств для систематического поражения низкоорбитальных аппаратов.

    Напомним, на орбите уже работает группировка российских спутников наблюдения «Зоркий», позволяющая создавать цифровые карты в режиме реального времени. Об этом в эфире Первого канала заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Первые три спутника «Зоркий» были выведены на орбиту в декабре прошлого года. Также к 2031 году будут запущены 99 аппаратов «Зоркий», уточняет РИА «Новости». 

    Комментарии (24)
    24 марта 2026, 19:10 • Новости дня
    На Украине заявили о приближении российских войск к городу Запорожью
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    До административного центра Запорожской области, города Запорожье, который сейчас находится под контролем Вооруженных сил Украины, российские войска отделяет всего 14 километров, пишут украинские СМИ.

    По данным издания Times of Ukraine, ВС России начали весенне-летнее наступление на данном участке фронта, пишет «Лента.Ру». О повышенной активности российских сил также ранее заявлял Владимир Зеленский.

    При этом официальные представители Минобороны России пока не подтверждали информацию о продвижении и начале наступления в этом районе.

    Ранее издание Associated Press писало, что российская армия готовится к возможному весеннему наступлению в зоне спецоперации на Украине.

    На прошлой неделе начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что войска группировки «Днепр» ведут активное наступление в направлении Запорожья.

    Комментарии (7)
    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Названы сроки завершения летных испытаний и сертификации Superjet и МС-21

    Tекст: Денис Тельманов

    Летные испытания отечественных самолетов Superjet и МС-21 завершатся в 2026 году, при этом сертификация моделей пройдет поэтапно.

    Как передает РИА «Новости», глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что испытания импортозамещенных самолетов Superjet и МС-21 планируется завершить к 2026 году. Он отметил, что после получения сертификата для Superjet испытания продолжатся, оставшиеся работы составляют порядка 35% и их рассчитывают закончить уже в этом году.

    В отношении проекта МС-21-310 Ядров подчеркнул, что он является ключевым, и работы ведутся в тесном сотрудничестве с Минпромторгом и разработчиками техники для выполнения задач в обозначенные сроки. Для завершения испытаний МС-21 необходимо выполнить примерно 200 полетов и подготовить значительный объем подтверждающей документации.

    Ранее Ядров уточнял, что сертификацию самолета МС-21 планируется завершить до конца 2026 года, а импортозамещенного SJ-100 – к июлю текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что российский самолет МС-21 в будущем станет заменой для Boeing-736 и Airbus-320.

    Сертификация МС-21 запланирована на октябрь 2026 года. В конструкции силовых элементов МС-21 применили российские композитные материалы вместо иностранных.

    Комментарии (8)
    24 марта 2026, 16:44 • Новости дня
    Россия и Шри-Ланка начали переговоры о поставках нефти

    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Коломбо и Москва обсуждают возможность организации поставок нефти на остров через межправительственные соглашения, а также готовят визит российского замминистра энергетики.

    Официальные переговоры между правительствами России и Шри-Ланки по вопросам поставок нефти стартовали, передает ТАСС. По словам представителя кабинета министров Налинды Джаятиссы, обсуждается возможность заключения межправительственных соглашений для обеспечения поставок топлива.

    Пресс-секретарь отметил: «Переговоры с Россией продолжаются на правительственном уровне. Ранее нам не удавалось обеспечить поставки нефти из России. Однако сейчас мы прилагаем усилия, чтобы выяснить, возможно ли осуществить это посредством межправительственных соглашений».

    По его словам, в ближайшее время ожидается визит заместителя министра энергетики России в Шри-Ланку, что позволит сторонам обсудить детали будущих поставок и ускорить переговорный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 марта власти Шри-Ланки обратились к России с просьбой рассмотреть возможность поставок энергоносителей.

    Позже стало известно, что после снятия санкций США покупать российскую нефть также выразили желание Таиланд и Япония. Такой интерес со стороны азиатских стран снижает скидку на сорт Urals. Эксперты отмечают важность географии российских поставок в условиях кризиса на Ближнем Востоке.


    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 19:24 • Новости дня
    Власти сообщили о повреждении 40 квартир при взрыве в Севастополе
    @ Сергей Павлив/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате взрыва в многоквартирном доме в Севастополе серьезно повреждены не менее 40 квартир, сообщила глава Гагаринского муниципального округа города Екатерина Фалина.

    «Минимум 40 квартир получили серьезные повреждения», – отметила она, передает ТАСС.

    Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в жилом доме в Севастополе произошел взрыв. После взрыва вспыхнул пожар. В результате ЧП погибла многодетная мать и певчая храма.

    Очевидцы описали мощный взрыв в жилом доме Севастополя.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 20:07 • Новости дня
    СК дополнил дело о взрыве в Севастополе новой статьей

    @ Сергей Павлив/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России дополнил уголовное дело о взрыве дома в Севастополе статьей о незаконном приобретении и хранении взрывного устройства.

    Дело расследуется по статьям 109 и 222.1 УК РФ – причинение смерти по неосторожности и незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Следствие уже провело более 20 допросов потерпевших и свидетелей, а также организовало несколько обысков. Назначено 15 экспертиз, активно осматриваются соседние строения для сбора доказательств. Жители разрушенных квартир официально признаны потерпевшими.

    Напомним, в жилом доме в Севастополе произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар. В результате ЧП погибла многодетная мать и певчая храма.

    Очевидцы описали мощный взрыв в жилом доме Севастополя.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 18:34 • Новости дня
    Суд в Петербурге оштрафовал провайдера за доступ к YouTube

    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировой судья оштрафовала петербургского интернет-провайдера ООО «Тинко» на 250 тыс. рублей за неограничение доступа пользователей к YouTube.

    Как уточнила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, провайдера признали виновным по ч. 1 ст. 13.42.1 КоАП РФ за нарушение требований к пропуску интернет-трафика через технические средства противодействия угрозам безопасности сети, передает ТАСС.

    В декабре государственный Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования провел проверку, в ходе которой установил, что доступ к YouTube через сети «Тинко» был открыт. Выяснилось, что компания не обеспечила необходимую фильтрацию трафика с использованием ТСПУ, что является нарушением федерального закона «О связи».

    Суд назначил наказание в размере 250 тыс. рублей, что вдвое ниже минимального предела, установленного санкцией КоАП в 500 тыс. рублей. Такое решение объясняется принципом «справедливости и соразмерности» наказания, в частности соответствием характера правонарушения и обстоятельствам дела.

    Ранее ФАС предупредила о запрете рекламы на YouТube и в Telegram при их блокировке.

    Комментарии (5)
    24 марта 2026, 21:20 • Новости дня
    На Урале выявили десять потенциальных диверсантов за три часа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники ФСБ за три часа нашли десять человек, которые согласились совершить диверсию на инфраструктурных объектах за деньги, сумма вознаграждения доходила до трех млн рублей, отметили в спецслужбах.

    Сотрудники Управления ФСБ России по Свердловской области за три часа выявили десять человек, которые согласились совершить диверсию на объектах инфраструктуры за денежное вознаграждение. Официальный представитель регионального управления Елена Докучаева сообщила об этом в эфире канала «ОТВ», передает ТАСС.

    По ее словам, сотрудники ФСБ разместили в интернете объявления, аналогичные тем, что публикуют кураторы. После перехода по ссылке в анонимный чат, участникам предлагалось выполнить незаконные действия за денежное вознаграждение до трех млн рублей. Объявление просмотрели 28 тыс. человек, 176 из них перешли по ссылке, а 46 покинули чат, узнав о противоправном характере предложений.

    Докучаева уточнила, что в основном в зону риска вербовки попадают доверчивые люди и те, кто слабо владеет критическим мышлением. Представители ведомства сейчас проводят профилактические беседы с теми, кто согласился на участие в диверсии, чтобы предупредить возможную вербовку в будущем.

    Ранее выступая на совещании в Уральском федеральном округе, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу отметил, что 56 стран пытаются организовать диверсии и теракты на объектах критической инфраструктуры.

    До этого жителю Урала назначили 24 года заключения за попытку подорвать поезд на Транссибе по заданию украинской разведки.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    Подавший иск к Финляндии россиянин заявил о необъективности судов в Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россиянин Александр Цветков, подавший иск к властям Финляндии, выразил мнение, что суды недружественных России европейских стран не способны обеспечить объективное рассмотрение дел.

    В Верховном суде рассматривалась его жалоба на отказ в приеме иска нижестоящими инстанциями, которые сочли его дело неподсудным российским судам, передает ТАСС.

    «Исходя из смысла самого законодательства о судебном иммунитете – он не носит абсолютного характера и не может сам по себе являться основанием отказа в приеме искового заявления к рассмотрению», – заявил Цветков. Он напомнил, что ограничение юрисдикционного иммунитета – это способ защиты права, который позволяет государству добиваться передачи спора под свою юрисдикцию.

    Цветков подчеркнул, что не рассчитывал возвратить имущество или получить компенсацию, а хотел услышать пояснения от представителей Финляндии, почему ему отказали во въезде в страну. По его словам, на границе отказ могут объяснить «мерзкой улыбкой», а судебный процесс дал бы шанс получить официальный ответ.

    Отвечая на вопрос судьи о возможности принудительного исполнения судебного акта о выкупе участка и дома, Цветков отметил, что у Финляндии есть имущество в России и в других дружественных странах, что может позволить реализовать решение российского суда.

    Верховный суд России постановил рассмотреть иск супругов Цветковых из Петербурга, которые требуют обязать власти Финляндии выкупить их дом и участок в Финляндии.

    Судебная коллегия по гражданским делам удовлетворила их кассационную жалобу и отменила предыдущие судебные решения, которые отказывали в рассмотрении иска. Теперь материалы направлены в первую инстанцию для детального рассмотрения всех обстоятельств дела.

    Верховный суд отметил, что вопрос о невозможности пользоваться имуществом из-за ограничений должен быть изучен по существу, а не отклоняться на этапе принятия иска.

    Напомним, российский Верховный суд допустил ограничение иммунитета других стран по принципу взаимности, рассматривая разбирательство о правах на недвижимость в Финляндии. Поводом стало обращение супругов из Петербурга, потребовавших от финских властей выкупить их дом.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Минсельхоз: Изъятый в Новосибирской области скот в основном принадлежал крупным хозяйствам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Около 86% поголовья скота, изъятого из-за вспышки пастереллеза в Новосибирской области, пришлось на крупные предприятия и сельхозорганизации, этом сообщил замглавы Минсельхоза России Роман Некрасов.

    По его словам, были затронуты не только небольшие хозяйства, но и значимые для региона предприятия, передает РИА «Новости».

    «Отдельно отмечу, что пострадали в том числе и крупные предприятия, сельхозорганизации. Около 86% от изъятого поголовья пришлось на них. Но при этом наша главная задача сейчас – поддержать всех, кто столкнулся с изъятием скота, и помочь людям восстановить поголовье. В первую очередь речь идет о личных подсобных и фермерских хозяйствах», – заявил Некрасов.

    Напомним, в Новосибирской области завершились мероприятия по устранению очагов и зон риска распространения пастереллеза, что позволило предотвратить угрозу дальнейшего заражения.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    Дмитриев заявил о преимуществах России в прогнозируемую эпоху дефицита

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия, являясь крупнейшим обладателем природных ресурсов в мире, имеет значительные преимущества в условиях надвигающегося глобального дефицита, сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев подчеркнул: «Являясь крупнейшим в мире обладателем природных ресурсов и входя в тройку крупнейших производителей большинства сырьевых товаров, Россия находится в выгодном положении в прогнозируемую и наступающую эпоху крайнего дефицита», передает ТАСС.

    Такое заявление Дмитриев сделал в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), комментируя статью Bloomberg. В публикации отмечалось, что введенные Россией ограничения на экспорт аммиачной селитры могут усугубить глобальный дефицит удобрений для сельского хозяйства, что отразится на мировых рынках.

    Ранее Дмитриев сообщил, что энергетический кризис в ЕС усугубился после отказа европейских стран от российских энергоресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Дмитриев заявил, что Евросоюз рискует оказаться последним среди покупателей российских энергоносителей на фоне развития энергетических проектов России с Вьетнамом и другими странами.

    Дмитриев назвал отказ от русофобии в ЕС условием преодоления энергетического кризиса.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 14:19 • Новости дня
    «Автоваз» запустил продажи новых Lada Vesta Sport в России

    Tекст: Денис Тельманов

    В дилерские центры начали поступать первые партии автомобилей Lada Vesta Sport нового поколения, которые теперь доступны в двух типах кузова.

    Компания «Автоваз» объявила о начале продаж автомобилей Lada Vesta Sport нового поколения, передает ТАСС.

    Первая партия автомобилей уже поступила в дилерские центры по всей стране.

    В пресс-службе уточнили, что впервые модель доступна в двух типах кузова – седане и универсале. Кроме того, на новых версиях применяется 6-ступенчатая механическая коробка передач, специально разработанная для работы с высоким крутящим моментом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российским гражданам предложат оформлять годовую аренду Lada Vesta с полным пакетом обслуживания и страховки за фиксированную ежемесячную плату.

    Концерн «АвтоВАЗ» изменил названия всех комплектаций своих автомобилей, почти полностью отказавшись от иностранных слов.

    Российский автогигант «АвтоВАЗ» начал внедрение технологии лазерной сварки для оснащения кроссовера Lada Azimut панорамной крышей.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Математики приняли ИИ после успеха машинных доказательств теоремы

    Ученые стали доверять машинному коду после доказательства теоремы четырех красок

    Tекст: Мария Иванова

    Опыт математиков, которые научились доверять результатам работы искусственного интеллекта при доказательстве теорем, показывает возможности мирного сосуществования человека и машин, пишет New Scientist.

    В 1976 году Кеннет Аппель и Вольфганг Хакен с помощью компьютерных вычислений доказали теорему четырех красок, сообщает New Scientist.

    Вместо ожидаемого красивого математического доказательства ученые представили 60 тыс. строк компьютерного кода, который перебирал почти 2 тыс. вариантов карт. Этот подход вызвал недовольство среди коллег, привыкших доверять только прозрачным аргументам.

    С годами математики приняли новые методы работы и научились использовать вычислительные мощности для решения сложных задач. Сейчас крупные языковые модели искусственного интеллекта не только строят доказательства, но и подвергаются проверке специальным программным обеспечением, что позволяет избежать так называемых «галлюцинаций» – вымышленных фактов.

    По словам авторов материала, искусственный интеллект развивается столь стремительно, что самих ученых это порой застает врасплох.

    В то же время вне сферы математики внедрение ИИ сопровождается ошибками: аналитики Gartner отмечают, что половине компаний, уволивших сотрудников ради ИИ, вскоре приходится возвращать людей на прежние должности.

    Эксперты при этом подчеркивают: опыт математиков показывает, что при правильном контроле и философском принятии результаты работы искусственного интеллекта могут быть полезны и надежны. Однако для других сфер этот процесс только начинается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые создали специальный алгоритм для проверки искусственного интеллекта на наличие галлюцинаций.

    Искусственный интеллект смог справиться со сложной научной задачей по изучению механизмов заражения супербактерий.

    Между тем жители США начали выигрывать судебные процессы при помощи нейросетей вместо услуг профессиональных адвокатов.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 17:42 • Новости дня
    Набиуллина предупредила о гиперинфляции при резком снижении ставки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Резкое снижение ключевой ставки Банка России до 3% приведет к значительному росту цен, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Центробанка за 2025 год.

    «Что было бы, если бы мы в моменте снизили ключевую ставку до 3%? Имею в виду, что нам это часто предлагают, как некоторый международный эталон», – сказала она, передает ТАСС.

    Набиуллина пояснила, что в ряде стран действительно существуют низкие ключевые ставки – около 3% и даже меньше, но только при инфляции на уровне 2% или ниже. По ее словам, расчеты показывают, что если в России понизить ставку до 3%, то страну ждет «классическая, как в учебнике, гиперинфляция». Даже сценарий снижения до 6% приведет, по ее словам, к росту цен «в десятки процентов».

    Глава Банка России добавила, что даже если экономика и получит краткосрочный импульс к росту после такого снижения ставки, этот эффект быстро сойдет на нет из-за стремительного скачка цен. В долгосрочной перспективе, по мнению Набиуллиной, такой эксперимент приведет к финансовым потерям и рискам для экономики страны.

    На прошлой неделе Банк России понизил ключевую ставку до 15%.

    Комментарии (5)
    24 марта 2026, 17:07 • Новости дня
    Фицо заявил о нежелании ЕК добиваться запуска «Дружбы» из-за ненависти к России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Еврокомиссия не требует от Киева возобновить транзит нефти по «Дружбе» из-за антироссийских настроений.

    Европейская комиссия не оказывает давления на Владимира Зеленского по вопросу восстановления работы нефтепровода «Дружба», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам заседания правительства, передает ТАСС.

    «Я не вижу какого-то большого давления. Если бы реально они хотели, чтобы Зеленский опять открыл нефтепровод »Дружба«, было бы достаточно сказать одно предложение: "Владимир, золотой, родной, не получишь 90 миллиардов, пока не откроешь нефтепровод", но никто ему этого не скажет, потому что ненависть к России сильнее, чем здравый смысл», – отметил Фицо.

    Он подчеркнул, что не видит каких-то упорных попыток Еврокомиссии обеспечить восстановление работы нефтепровода «Дружба».

    Напомним, Киев в январе остановил транзит российской нефти через украинскую территорию в Словакию и Венгрию, сославшись на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод способен функционировать, а прекращение поставок нефти связано с политическим решением Киева и попыткой шантажа.

    Ранее Фицо предупредил о возможных перебоях на автозаправках Евросоюза из-за отказа покупать российскую нефть по политическим мотивам. Он также заявил, что в районе города Броды Львовской области на Украине отсутствуют повреждения трубопроводной системы «Дружба».

    Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны Евросоюза не будут закупать российские энергоресурсы даже при их нехватке.


    Комментарии (23833)
    Главное
    Госдеп признал «Посейдон» и «Буревестник» запредельными
    Власти сообщили о повреждении 40 квартир при взрыве в Севастополе
    Полиция и военные прибыли в центр Киева из-за кризиса в Раде
    На Украине зафиксировали резкий дефицит трудовых мигрантов
    На Урале выявили десять потенциальных диверсантов за три часа
    Суд в Петербурге оштрафовал провайдера за доступ к YouTube
    Дом Билана в Подмосковье выставлен на продажу за 250 млн рублей

    Миру грозит крупнейшая ядерная катастрофа современности

    Потенциальный удар по иранской АЭС «Бушер» опасен не просто экономической, но экологической и гуманитарной катастрофой, предупреждает Россия. И речь идет не только об Иране. Пострадают десятки стран региона вне зависимости от их политических пристрастий, в том числе партнеры США. Страх вызывает не только точечный удар по ядерному реактору, но и по площадке в целом. Какие самые жуткие последствия можно представить?

    Перейти в раздел

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Перейти в раздел

    Как избавить экспорт российской нефти от пиратских нападений ЕС

    Запад верит, что с помощью нападений на перевозящие российскую нефть суда третьих стран может лишить нашу страну доходов от внешней торговли. Логика в этом есть: судам под российским флагом в порты покупателей вовсе запрещен доступ. Однако даже в такой ситуации имеется схема, позволяющая и продавать нефть, и сделать цену таких нападений для Запада крайне высокой.

    Перейти в раздел

    ВКС получили в небе над Украиной приоритетную цель

    Украина впервые начала использовать западный самолет, куда более ценный, чем истребители F-16. Речь идет о летающем радаре Saab 340 AEW&C. Каковы особенности данной машины, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации – и каким образом можно ее уничтожить?

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации