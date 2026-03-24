Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.
Штурмовик рассказал о подвиге потерявшего ногу корректировщика
Российский военный с позывным Отец сообщил, как неизвестный ему корректировщик огня подавил позиции противника и обеспечил безопасный выход штурмовой группы из-под обстрела.
Собеседник RT сообщил, что корректировщик Дядя Ваня эффективно отработал по вражеским секторам, спасая жизни товарищей.
«Дядя Ваня сработал по секторам, которые по нам работали, и по позициям хохлов. Поработал, придавил их к земле. Мы в это время успели выйти. У него там оторвало ногу, было много ранений», – рассказал штурмовик.
Военный отметил, что лично они с героем даже не встречались, так как раненого эвакуировали другие бойцы. Сам пулеметчик получил свой позывной из-за большой семьи, став к 37 годам многодетным отцом.
