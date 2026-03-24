Сербского наемника осудили на 13 лет заочно в России за участие в боях на стороне ВСУ
Верховный суд ДНР вынес заочный приговор сербскому гражданину Добривое Ковачевичу, который вступил в «Интернациональный легион» и участвовал в боях против российских войск.
Осенью 2023 года Ковачевич прибыл на Украину через польскую границу и вступил в «Интернациональный легион», сообщили в Генпрокуратуре, передает РИА «Новости».
В ноябре того же года он подписал контракт и в составе штурмовой бригады ВСУ до осени 2024 года участвовал в боевых действиях против российской армии.
За указанный период боевик получил вознаграждение, превышающее 1,3 млн рублей. Сейчас Ковачевич заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Его приговорили к 13 годам строгого режима заочно в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский наемник Кевин Кьяппалоне получил 14 лет лишения свободы за вооруженные действия против российских военных. Верховный суд ДНР приговорил британца Уильяма Дэвиса к 13 годам колонии строгого режима.