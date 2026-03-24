Аэропорт Калуги временно прекратил прием и отправку самолетов

Росавиация ограничила работу аэропорта Калуги для обеспечения безопасности полетов

Tекст: Мария Иванова

В калужском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Данная мера принята для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, сообщает Росавиация.

Пресс-служба ведомства уточнила, что авиационная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это является приоритетом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация 21 марта объявляла о временных ограничениях полетов в аэропортах Иваново и Калуги.

Накануне вечером в аэропортах Иванова и Ярославля ограничивали прием и выпуск самолетов.