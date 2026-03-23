Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.0 комментариев
Бывший топ-менеджер Google утвержден на пост гендиректора Би-би-си
Новым гендиректором Би-би-си стал бывший топ-менеджер Google Мэтт Бриттин
Британскую медиакорпорацию Би-би-си возглавит Мэтт Бриттин, ранее руководивший европейским бизнесом Google и не имеющий опыта работы в тележурналистике, пишет газета The Times.
Кандидатура 57-летнего Мэтта Бриттина одобрена советом управляющих, пишет газета The Times. Официально о назначении объявят на текущей неделе, а к обязанностям новый руководитель приступит в следующем месяце.
Как отмечает издание, «назначение бизнесмена без опыта тележурналистики свидетельствует о значительных изменениях в политике корпорации». Ранее Бриттин руководил операциями Google в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
Кадровые перестановки происходят на фоне скандала с иском президента США на 10 млрд долларов. Бывший гендиректор Тим Дэйви покинул свой пост после выпуска передачи Panorama, исказившей слова политика, отмечает ТАСС.
В эфире речь американского лидера смонтировали так, будто он призывал к захвату Конгресса, хотя президент говорил о мирном протесте. В Би-би-си извинились за ошибку, но отказались выплачивать компенсацию.