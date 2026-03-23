ВС поразили полигон с техникой НАТО в Черниговской области
В районе поселка Репки в Черниговской области был поражен полигон, где проходили тренировки украинских боевиков с использованием вооружений НАТО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Российские войска нанесли удар по полигону с техникой НАТО в Черниговской области, передает РИА «Новости».
По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, объект находился у поселка Репки и располагался на территории бывшей воинской части А-0254, которую сейчас используют подразделения территориальной обороны для тренировок.
Лебедев сообщил: «Прилет в бывшую в/ч А-0254, которую сейчас использует территориальная оборона для тренировок. В районную больницу свезли около 30 раненых солдат, наиболее тяжелых увезли в Чернигов на шести военных скорых». Он также уточнил, что на этом полигоне украинских бойцов обучали работе с вооружением НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, более 60 украинских спецназовцев получили ранения после удара по тренировочным базам ВСУ вблизи Сум. После удара по воинской части в Балабино в пригороде Запорожья к месту прибыли многочисленные машины скорой помощи и вертолеты.