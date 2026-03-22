Тысячи жителей Тбилиси простились с патриархом Илией II

Tекст: Дмитрий Зубарев

Десятки тысяч жителей Тбилиси и гостей города вышли на улицы, чтобы проститься с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, сообщает ТАСС. Кортеж с гробом патриарха прошёл по центральным улицам города от храма Святой Троицы до Сионского собора, расстояние между которыми составляет около двух километров.

Люди выстроились вдоль всего маршрута, где движение транспорта было полностью перекрыто, а военные и полиция обеспечивали порядок. На зданиях по пути следования процессии вывешены государственные флаги и портреты патриарха. Как отмечает корреспондент, «люди стояли молча, многие держали свечи и цветы».

Сначала гроб с телом Илию II несли на руках, затем его поместили в катафалк. Местоблюститель владыка Шио лично сопровождал кортеж пешком, а среди участников шествия были замечены президент Грузии Михаил Кавелашвили и парламентарии.

Илия II скончался вечером 17 марта. Прощание с ним проходит в храме Святой Троицы, а согласно завещанию, похоронят его в Сионском соборе. В Грузии объявлен траур, который продлится до дня похорон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Священный синод Грузинской православной церкви назначил похороны патриарха Илии Второго на 22 марта в Сионском кафедральном соборе Тбилиси. Правительство Грузии объявило общенациональный траур по случаю смерти католикоса-патриарха всея Грузии Илии II и распорядилось приспустить государственные флаги. Власти Армении запретили католикосу всех армян Гарегину II поехать в Тбилиси на похороны грузинского патриарха.