В Воронеже на пожаре погибла маленькая девочка

Девочка 2022 года рождения погибла во время пожара в пятницу в Воронеже, передает МЧС России. Сообщение о возгорании в многоквартирном доме поступило в 19.03 мск, и пожар был потушен спустя 17 минут на площади 15 квадратных метров.

В ходе тушения пожара нашли тело девочки. Кроме того, с места ЧП были эвакуированы шесть человек, среди которых трое детей.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Сейчас проводится проверка по факту случившегося.

Ранее в Приазовском Запорожской области в результате пожара в частном доме погибли трое маленьких детей. До этого в подмосковной деревне Орлово на пожаре в хозяйственной постройке погибла 12-летняя девочка, а ее отец получил ожоги.

А в Петропавловске-Камчатском в канун 2026 года в результате пожара стали жертвами двое детей и двое взрослых.



