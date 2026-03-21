Daily Express: Россия выиграет от дефицита оружия из-за войны США в Иране

Tекст: Дмитрий Зубарев

США, начав военную кампанию против Ирана, могут столкнуться с дефицитом вооружений, что повлияет и на поставки оружия на Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в Daily Express.

Эксперт Военно-морского колледжа США Джахара Матисек отметил: «Украину, по сути, не «отрежут» (от поставок оружия), но их сроки, скорее всего, сдвинутся, а решения о распределении ресурсов станут более политизированными, и именно такие трения выгодны России».

В материале подчеркивается, что такие изменения могут сыграть на руку президенту России Владимиру Путину, ослабив военную поддержку Киева. В статье также говорится, что Владимир Зеленский уже признал: Киев испытывает нехватку ракет из-за конфликта в Персидском заливе.

Владимир Зеленский предупредил о рисках дефицита вооружений для ВСУ из-за иранского кризиса.