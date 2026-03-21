ЕС сделал безвиз для украинцев платным с введением ETIAS

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинцам, желающим поехать в страны Евросоюза, придется заплатить 20 евро за регистрацию в электронной системе ETIAS, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Новости. Live». Нововведение связано с обновлением процедур визового и пограничного контроля в ЕС, и вступает в силу уже в этом году.

Регистрация в ETIAS будет обязательной для всех граждан стран с безвизовым режимом, включая Украину. Украинцы смогут въехать в страны Шенгенской зоны только после предварительной подачи электронной заявки и уплаты сбора. При регистрации потребуется указать цель поездки, личные данные, контакты, сведения об образовании и профессии.

Издание подчеркивает, что любые ошибки в заявке могут привести к аннулированию разрешения без возврата денег. Сбор можно оплатить только банковской картой, а освобождаются от него граждане старше 70 лет, младше 18 лет и члены семей граждан ЕС. Регистрация действует три года и дает право многократного въезда, но не позволяет оставаться на постоянное проживание или устраиваться на работу.

Процедура рассмотрения заявки обычно занимает несколько минут, однако в отдельных случаях может затянуться до месяца, если потребуется дополнительная информация. Безвизовый режим для граждан Украины действует с 2017 года и позволяет находиться в Шенгенской зоне до 90 дней в течение 180 дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия определила дату запуска новой системы цифрового учета въездов на границах.