На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.17 комментариев
Объявлена дата запуска новой системы контроля за иностранцами на границах ЕС
С 12 октября в ЕС начнут фиксировать въезд и выезд иностранцев по биометрии
Евросоюз определил 12 октября 2025 года в качестве даты внедрения цифровой системы регистрации въезда и выезда иностранцев на границах.
Дата запуска новой системы была определена Еврокомиссией, передает Интерфакс. Ожидается, что с 12 октября 2025 года страны ЕС начнут внедрение системы EES, которая в течение полугода будет развернута на всех пограничных пунктах.
Как отмечается в коммюнике, система EES предназначена для цифрового учета въездов и выездов граждан третьих стран, прибывающих в 29 европейских государств, включая членов Шенгенского соглашения, по краткосрочным визитам. Система будет собирать биометрические данные, включая отпечатки пальцев и изображения лица, постепенно заменяя традиционные штампы в паспортах.
Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Хенна Вирккунен заявила: «Запуск системы ‘въезд/выезд’ 12 октября 2025 года станет шагом на пути к превращению ЕС в самое современное туристическое направление в мире». По словам Вирккунен, система обеспечит безопасность и технологические инновации, а также упростит путешествия.
Европейские чиновники подчеркивают, что система повысит уровень контроля над внешними границами, позволит выявлять нарушения сроков пребывания, случаи мошенничества с документами и, таким образом, будет способствовать предотвращению нелегальной миграции. В Еврокомиссии заверяют, что процесс обработки данных соответствует самым строгим требованиям по защите конфиденциальности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев задался вопросом, не свидетельствует ли подавление критики массовой миграции о тенденции к саморазрушению Западной цивилизации. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ужесточение пограничного контроля Германией может поставить под угрозу Шенгенское соглашение и свободу передвижения в ЕС.