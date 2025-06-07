Глава РФПИ усомнился в будущем Запада после миграционных ограничений

Tекст: Александра Юдина

Он прокомментировал публикацию пользователя, который ссылался на статью издания Telegraph, утверждающую, что власти Британии намерены вести следствие в отношении граждан, выражающих обеспокоенность массовой миграцией, передает РИА «Новости».

Дмитриев отметил, что если это не то, что вице-президент США Джей Ди Вэнс называл самоубийством западной цивилизации, то непонятно, что же тогда имелось в виду.

По информации Telegraph, документ государственной программы Британии Prevent указывает на то, что теперь негативное отношение к массовой миграции может расцениваться как экстремизм, если оно связано с восприятием миграции как угрозы западной культуре. Источник сообщает, что такая позиция властей вызывает обеспокоенность по поводу свободы высказываний в западном обществе.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ужесточение пограничного контроля Германией может поставить под угрозу Шенгенское соглашение и свободу передвижения в ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС. Власти Германии усилили патрулирование и проверки на границах с Люксембургом и Бельгией.