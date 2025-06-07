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    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

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    Илья Ухов Илья Ухов Сколько шагов еще надо сделать к регулированию миграции

    В России на федеральном и региональном уровнях вводятся меры по регулированию миграции. Что еще предстоит сделать, чтобы избежать ошибок и проблем в этой сфере, уже отмеченных в других странах?

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

    6 комментариев
    7 июня 2025, 10:32 • Новости дня

    Глава РФПИ усомнился в будущем Запада после миграционных ограничений

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев задался вопросом, не свидетельствует ли подавление критики массовой миграции о тенденции к саморазрушению Западной цивилизации.

    Он прокомментировал публикацию пользователя, который ссылался на статью издания Telegraph, утверждающую, что власти Британии намерены вести следствие в отношении граждан, выражающих обеспокоенность массовой миграцией, передает РИА «Новости».

    Дмитриев отметил, что если это не то, что вице-президент США Джей Ди Вэнс называл самоубийством западной цивилизации, то непонятно, что же тогда имелось в виду.

    По информации Telegraph, документ государственной программы Британии Prevent указывает на то, что теперь негативное отношение к массовой миграции может расцениваться как экстремизм, если оно связано с восприятием миграции как угрозы западной культуре. Источник сообщает, что такая позиция властей вызывает обеспокоенность по поводу свободы высказываний в западном обществе.

    Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ужесточение пограничного контроля Германией может поставить под угрозу Шенгенское соглашение и свободу передвижения в ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС. Власти Германии усилили патрулирование и проверки на границах с Люксембургом и Бельгией.

    6 июня 2025, 11:05 • Новости дня
    Российские артисты вернулись на европейские сцены вопреки «отмене»

    Российские артисты вернулись на европейские сцены вопреки «отмене» и протестам

    Российские артисты вернулись на европейские сцены вопреки «отмене»
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Крупнейшие российские деятели культуры Валерий Гергиев и Анна Нетребко, ранее исключенные из европейской культурной жизни, вновь появляются на ведущих сценах континента, вызывая споры и протесты проукраинских активистов и представителей ЕС, сообщает Politico.

    После почти трехлетнего перерыва российские музыканты, оказавшиеся в европейских «черных списках» после начала спецоперации на Украине, начали возвращаться на сцены ЕС, сообщает Politico.

    Известный дирижер и директор Мариинского театра Валерий Гергиев выступит в Барселоне с оркестром в рамках серии Ibercamera, несмотря на санкции Украины и призывы ЕС исключить артистов, поддерживающих власти России.

    Организаторы концерта заявили, что не видят юридических препятствий для участия Гергиева, а финансирование программы не связано с европейскими фондами. Еврокомиссия, в свою очередь, инициировала проверку финансирования, чтобы исключить использование средств ЕС на мероприятия с участием пророссийских артистов.

    Певица Анна Нетребко, ранее также подвергшаяся бойкоту ведущих театров Европы и США, после перерыва уже провела концерты в США и готовится к выступлениям в Лондоне, Берлине и Цюрихе.

    Против ее возвращения выступили представители Украины, однако билеты на выступления в Братиславе были полностью распроданы.

    Министр культуры Украины призвал театры Европы не приглашать российских артистов, указывая на «риск реинтеграции российской культуры» в условиях продолжающейся спецоперации. Украинские артисты настаивают, что бойкот российских исполнителей является для них не вопросом культуры, а вопросом национальной безопасности.

    Ранее российская оперная певица Анна Нетребко вышла на сцену Берлинской государственной оперы при заметно меньшем количестве протестующих.

    Несколько десятков человек ранее устроили акцию протеста перед ее выступлением в Словацком национальном театре.

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Нетребко нельзя допускать к выступлениям на территории стран Евросоюза.

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    6 июня 2025, 10:07 • Новости дня
    Орбан заявил о планах Европы продлить войну на Украине на десять лет
    Орбан заявил о планах Европы продлить войну на Украине на десять лет
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лидеры Евросоюза используют Украину для ведения войны против России и нацелены на противостояние с Россией в течение десяти лет, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам своего выступления на радиостанции Kossuth.

    По его словам, Евросоюз рассматривает Украину как инструмент в противостоянии с Россией и готовится к долгосрочному конфликту, передает ТАСС.

    Орбан отметил, что в Брюсселе Украину считают «передовой линией обороны Европы», где, по словам главы венгерского правительства, идет защита интересов всего Евросоюза. Он подчеркнул, что европейские лидеры уверены: если бы не украинская армия, Россия бы напала на ЕС.

    Глава венгерского правительства добавил, что в Европе ключевой задачей на десять лет вперед считают донести до России решимость противостоять ей. Орбан также пояснил, что европейские лидеры рассматривают происходящее как прокси-войну: украинцы сражаются за европейцев, но фактически война ведется чужими руками.

    При этом Орбан заявил, что Венгрия не поддерживает такой подход и выступает за немедленное прекращение огня и поиск мирного решения конфликта на Украине.

    Ранее Орбан заявил, что руководство Евросоюза рассматривает продолжение войны на Украине как превентивный удар против России. Он также обвинил Брюссель в отказе поддержать мирные планы США по урегулированию ситуации на Украине.

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    6 июня 2025, 18:00 • Видео
    Маск против Трампа. Чья возьмет?

    Самый богатый человек мира поссорился с самым влиятельным. Примерно в таких словах в СМИ комментируют конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Дружба переросла во вражду и истерику буквально за несколько суток.

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    4 июня 2025, 15:57 • Новости дня
    В ЕС приняли меры с учетом прогноза продолжительности конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Временные меры поддержки граждан с Украины, ищущих убежище из-за продолжающегося конфликта, планируют продлить в странах Евросоюза до марта 2027 года.

    Европейская комиссия (ЕК) готовится к тому, что военный конфликт на Украине будет продолжаться по меньшей мере до 2027 года, передает ТАСС. В связи с этим ЕК предложила продлить временные меры защиты украинских беженцев на территории Евросоюза до марта 2027 года.

    Подчеркивается, что подобные меры позволят украинцам, покинувшим страну, продолжать легально находиться и работать в странах Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Рогов назвал российский меморандум по Украине самым взвешенным и миролюбивым предложением по урегулированию конфликта. Мария Захарова отметила «хамскую истерику» Владимира Зеленского после переговоров в Стамбуле.

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    7 июня 2025, 02:24 • Новости дня
    Рябков указал на превращение Европы в главное препятствие для мира на Украине
    Рябков указал на превращение Европы в главное препятствие для мира на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Некоторые ведущие европейские страны становятся главным препятствием для достижения мира на Украине, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    «Ряд ведущих государств Европы поступательно превращается, по сути дела, в главное препятствие на пути к миру», – приводит слова замминистра ТАСС.

    Он подчеркнул, что руководство ЕС и НАТО неустанно настраивает Киев на продолжение боевых действий, поставляет вооружение и технику, а также занимается информационными «вбросами» для срыва переговорного процесса. Кроме того, «разрабатываются и предпринимаются разнообразные диверсии, провокации».

    Рябков подчеркнул, что европейские стратеги пытаются убедить Вашингтон вернуться к курсу, проводимому Джо Байденом, предусматривающему безоговорочную поддержку Украины и дальнейшую эскалацию.

    По мнению замминистра, действия канцлера ФРГ Фридриха Мерца, включая заявления о снятии ограничений на удары ВСУ по России, являются сознательной работой против политического урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц посетил Вашингтон. Он заявил, что ВСУ якобы атакуют на территории России только военные объекты. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что нынешние власти Германии провоцируют обострение отношений с Россией. «Хочет ли этого народ Германии – вопрос, – заявил он. – Мы не хотим. Но если это произойдет – мы готовы».

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    5 июня 2025, 14:06 • Новости дня
    Орбан заявил о желании ЕС нанести России превентивный удар

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Евросоюза рассматривает продолжение войны на Украине как превентивный удар против России.

    Лидеры Евросоюза считают своей главной задачей борьбу с Россией и намерены нанести ей превентивный удар, продолжая военные действия на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС. Он выступил с этим мнением на заседании Форума представителей Карпатского бассейна в Будапеште.

    Орбан подчеркнул, что, по его мнению, нынешнее руководство ЕС фактически подменяет свои приоритеты: вместо укрепления благополучия стран союза Брюссель сосредоточился на противостоянии с Россией. Он добавил, что ЕС воспринимает борьбу с Россией на Востоке как ключевую цель.

    «Согласно военной пропаганде Брюсселя, Россия может атаковать страны ЕС и даже НАТО, и только превентивный удар может остановить ее», – заявил Орбан. Он пояснил, что под таким ударом европейские лидеры подразумевают продолжение войны на Украине, которую они намерены поддерживать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз отменить энергетические санкции против России. Он также обвинил Брюссель в отказе поддержать мирные планы США по урегулированию ситуации на Украине.

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    5 июня 2025, 09:38 • Новости дня
    На Урале арестованы полицейский и коммерсант с сыновьями за легализацию мигрантов

    СК: На Урале арестовали полицейского и бизнесмена за легализацию 2 тыс. мигрантов

    Tекст: Вера Басилая

    В Екатеринбурге задержали полицейского, бизнесмена и его сыновей по обвинению в организации схемы легализации порядка 2 тыс. иностранных граждан, сообщили в региональном управлении СК.

    По данным СК, полицейский, директор коммерческой фирмы и двое его сыновей были задержаны и арестованы в Екатеринбурге по обвинению в легализации около двух тысяч иностранцев, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба регионального управления Следственного комитета сообщила, что предполагаемым организатором преступной группы являлся 62-летний директор компании. По версии следствия, он привлек к схеме своих сыновей и 35-летнего инспектора отдела миграции полиции.

    Следствие установило, что бизнесмен и его сыновья находили иностранцев, которые хотели оформить легальное пребывание в России, заключали с ними фиктивные трудовые договоры, а затем отправляли их в бессрочный неоплачиваемый отпуск. Сотрудник полиции, участвовавший в схеме, фиктивно ставил этих граждан на учет по месту пребывания. Согласно материалам дела, на основании таких трудовых договоров у мигрантов сохранялись патенты на работу, а их регистрация происходила по адресу недвижимости организатора группы.

    В СК пояснили, что большинство иностранных граждан регистрировались по фиктивным адресам, в частности, в отдельно стоящем трехэтажном здании в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где проживали вместе с семьями. Отец и сыновья ежемесячно получали от 4 до 10 тыс. рублей с каждого мигранта, а за полгода схема позволила легализовать около 2 тыс. человек.

    Задержанным предъявлены обвинения в организации незаконного пребывания иностранных граждан, фиктивной постановке на учет и превышении должностных полномочий. Как отмечают в пресс-службе МВД, в отношении подозреваемых и их руководителей проведут служебную проверку и примут строгие меры в соответствии с законом.

    Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых сообщил, что у предполагаемого лидера группы нашли несколько квартир в Екатеринбурге, а сам он уже был под наблюдением силовых структур. Операция стала результатом полугодовой совместной работы полиции, ФСБ и Росгвардии.

    Ранее директора международного центра языкового тестирования РУДН им. Патриса Лумумбы и его подчиненных заподозрили в легализации не менее 200 мигрантов в России.

    Следственные органы ранее возбудили уголовное дело против начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Ростовской области и начальника одного из отделов за незаконную миграцию.

    В Краснодарском крае правоохранители выявили преступную группу, которая помогала мигрантам получать незаконные документы.

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    5 июня 2025, 18:02 • Новости дня
    WP: В США приостановили проект крупнейшего центра для мигрантов

    Власти США остановили контракт по центру для мигрантов из-за проверки

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти США отложили заключение контракта на строительство крупнейшего центра содержания мигрантов после начала проверки департаментом государственной эффективности.

    Власти США приостановили процесс подготовки контракта на сумму 47 млн долларов по созданию крупного центра содержания мигрантов в штате Джорджия, передает Washington Post. Проект остановили из-за проверки условий контракта службой DOGE (департамент государственной эффективности).

    В публикации издания подчеркивается, что федеральное правительство заморозило план подготовки контракта, который предполагал превращение бывшей тюрьмы и действующего центра Фолкстон в объединенный центр содержания мигрантов вместимостью до трех тысяч человек.

    О приостановке контракта представители Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) сообщили местным властям, в результате чего было отменено голосование по контракту, запланированное на вечер четверга. По данным издания, контракты министерства внутренней безопасности на сумму более 20 млн долларов подлежат обязательной проверке DOGE.

    Департамент государственной эффективности DOGE был создан по решению Дональда Трампа для сокращения государственных расходов. В январе 2025 года Трамп объявил о введении на южной границе США чрезвычайного положения и начале масштабной экстрадиции нелегальных мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда в США из ряда стран, включая Афганистан, Иран, Сомали и другие.

    Американские силовики сталкиваются с трудностями при распределении ресурсов для обеспечения национальной безопасности из-за ужесточения мер против мигрантов.

    Администрация США рассматривает возможность прекращения финансирования городов, нарушающих иммиграционные законы, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

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    6 июня 2025, 09:10 • Новости дня
    Глава МИД Франции анонсировал новый пакет санкций против России до конца июня

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия может представить новый пакет антироссийских санкций до конца июня, сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

    Глава МИД Франции отметил, что французские предложения были направлены в Еврокомиссию накануне, и выразил надежду, что они войдут в итоговый пакет, передает ТАСС.

    Барро подчеркнул, что ожидает представления нового пакета санкций в ближайшие дни.

    Ранее портал EUObserver сообщал, что страны Евросоюза не успевают подготовить 18-й пакет санкций против России к саммиту стран G7 – по задумке американских сенаторов, Европа и США совместно должны ввести санкции к этому сроку.

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    4 июня 2025, 13:17 • Новости дня
    Евродепутат Картайзер назвал визит в Москву попыткой «растопить лед» между ЕС и Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Визит в Москву был направлен на восстановление диалога между Евросоюзом и Россией в условиях высокой напряженности, попыткой «растопить лед» между ЕС и Россией, заявил евродепутат Фернан Картайзер.

    Депутат Европарламента из Люксембурга Фернан Картайзер назвал свою поездку в Москву попыткой «растопить лед» в отношениях между Евросоюзом и Россией, передает ТАСС.

    По его словам, было бы важно восстановить контакт, особенно в период, когда напряженность высока.

    Картайзер подчеркнул, что несмотря на продолжающиеся контакты между Россией, Соединенными Штатами и Украиной, только Западная Европа воздерживается от диалога с Москвой. По его словам, во время визита он сосредоточился на обсуждении тем, которые носят первостепенное значение для Евросоюза.

    Евродепутат отметил, что рассматривал себя в этой поездке не как представителя нынешней европейской дипломатии, а как сторонника первоначальной идеи Евросоюза как мирного проекта. Он подчеркнул, что выступает за нормализацию отношений между ЕС и Россией.

    Картайзер представляет в Европарламенте люксембургскую правую Альтернативную демократическую партию реформ, от которой был избран в 2024 году. В Москву он приезжал по приглашению Госдумы с 25 по 28 мая, где провел встречи с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким, председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным и заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко.

    Ранее сообщалось, что Фернан Картхайзер может быть исключен из фракции «Европейские консерваторы и реформисты» после визита в Москву.

    Картайзер призвал восстановить уровень диалога между Россией и Европой, напомнив о важности переговоров.

    Евродепутат с Кипра Фидиас Панайоту сообщил о начале внутреннего расследования в отношении пяти депутатов Европарламента после их поездки в Москву на празднование 80-летия Победы

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    4 июня 2025, 12:51 • Новости дня
    Газпром сообщил о замедлении темпов закачки газа в Европе

    Tекст: Александра Юдина

    Восполнение запасов газа в подземных хранилищах Европы идет медленнее обычного, следует из данных Газпрома.

    В Telegram-канале компании указано, что европейские операторы столкнулись с необходимостью увеличить закачку газа на фоне медленного пополнения ПХГ и летних ремонтов.

    Чтобы достичь целевого уровня заполненности хранилищ в 90% к 1 ноября 2025 года, европейским операторам потребуется в течение следующих пяти месяцев закачать 41,9 млрд кубометров газа. В компании указали, что этот объем в полтора раза превышает прошлогодние показатели за аналогичный период.

    В Газпроме подчеркнули, что увеличение темпов закачки необходимо осуществить, несмотря на проведение плановых ремонтных работ на газовой инфраструктуре Европы в летний сезон.

    Ранее Газпром сообщал, что запасы газа в украинских ПХГ достигли исторического минимума в 5,4 млрд кубометров. В компании также сообщали, что в российских ПХГ планируется нарастить рекордный резерв этого топлива к отопительному периоду 2025–2026 годов, объем превысит 73 млрд кубометров.

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    4 июня 2025, 11:57 • Новости дня
    Politico: Дания отказалась от экономии ради усиления обороны ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о готовности Копенгагена отказаться от своей сдержанной бюджетной политики в Евросоюзе, чтобы поддержать усиление обороны Европы, сообщает Politico.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о готовности отказаться от прежней экономной позиции страны при формировании бюджета Евросоюза, передает Politico.

    Она подчеркнула, что Дания больше не будет частью так называемой бережливой четверки, куда также входят Швеция, Австрия и Нидерланды.

    «В прошлый раз мы играли ведущую роль в составе бережливой четверки. В следующий раз у нас будет ведущая роль в другой группе. Для меня самое главное – перевооружить Европу», – заявила Фредериксен.

    Она также отметила, что Европе нужно срочно менять подход к бюджету и наращивать оборонные расходы.

    Премьер пояснила, что страна готова рассматривать даже такие меры, как общие заимствования Евросоюза для финансирования военных нужд, несмотря на то, что ранее подобные инициативы вызывали скепсис в Копенгагене.

    Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркивала, что увеличение оборонных расходов страны потребует значительных финансовых вложений, а источник этих средств пока не определен.

    На переговорах по новому бюджету Евросоюза, рассчитанному на 2028–2034 годы, Дания будет занимать активную позицию. В июле страна возглавит Совет ЕС.

    Ранее 16 стран Европейского союза направили в Еврокомиссию запрос на разрешение увеличить дефицит государственных бюджетов на 1,5% ради роста военных расходов.

    Власти Дании выделили значительные средства на обновление военно-морского флота и планируют закупить четыре новых судна и двадцать одно судно для национальной гвардии.

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    5 июня 2025, 12:38 • Новости дня
    Европа выразила опасения по поводу возврата к российским энергоносителям

    Tекст: Александра Юдина

    Европейские чиновники выразили обеспокоенность возможностью возвращения компаний и политиков к покупке российских энергоносителей, пишет New York Times.

    По информации газеты, такие опасения усилились на фоне перспективы прекращения конфликта на Украине и возможного дальнейшего сближения между Москвой и Вашингтоном, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что в случае окончания боевых действий и углубления контактов между Россией и США, европейские компании могут проявить интерес к дешевым ресурсам России.

    Газета подчеркивает, что очевидной причиной тревоги в ЕС называют сложные отношения с Москвой и опасения за энергетическую безопасность региона.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о появлении позитивных сигналов относительно возможности договориться с Европейской комиссией по вопросу ограничения покупки энергоресурсов у России.

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    4 июня 2025, 11:39 • Новости дня
    Politico дало прогноз о допуске Болгарии в еврозону с 2026 года

    Tекст: Александра Юдина

    Европейский центральный банк, по ожиданиям, одобрит вступление Болгарии в еврозону с начала 2026 года, что сделает страну 21-й в валютном союзе, пишет Politico.

    Болгария уже давно привязала свою валюту к евро, участвует в банковском союзе с 2020 года и обеспечила выполнение всех экономических критериев, передает Politico.

    В то же время Польша, несмотря на устойчивый экономический рост и динамику фондового рынка, не проявила стремления к вступлению в еврозону.

    Издание подчеркивает, что победа на президентских выборах Кароля Навроцкого, выступающего против отказа от польского злотого, снизила шансы на интеграцию страны в еврозону. Навроцкий заявил, что голос за него – это и голос за сохранение суверенитета Польши.

    Глава центрального банка Польши также выступает против перехода на евро, а Навроцкий сможет назначить его преемника в 2027 году, что может закрепить евроcкептическую политику банка на долгие годы. Кроме того, Навроцкий обладает правом вето на законодательные инициативы, что позволит ему противодействовать проевропейскому курсу премьер-министра Дональда Туска.

    Среди польских граждан отношение к евро остается сдержанным: чуть больше половины поддерживают переход, но 70% считают страну неготовой к вступлению в еврозону.

    Народное собрание Болгарии 8 августа прошлого года приняло закон о переходе страны на евро с установлением переходного периода. В 2025 году в ряде болгарских городов прошли массовые демонстрации против планов замены лева на евро, сопровождавшиеся перекрытиями дорог.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что победа Навроцкого в Польше стала поражением Евросоюза.

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    4 июня 2025, 14:05 • Новости дня
    NBC сообщил о нехватке ресурсов у силовиков США из-за мигрантов

    Tекст: Александра Юдина

    С усилением мер по борьбе с мигрантами у американских силовиков возникают сложности с распределением ресурсов для поддержания национальной безопасности, сообщает канал NBC.

    По информации правоохранительных органов, операции по борьбе с нелегальной миграцией требуют значительных усилий и отвлекают персонал от других важных направлений работы, передает РИА «Новости».

    Собеседники канала подчеркнули, что приоритет на миграционных арестах настолько высок, что выполнение прочих задач теперь занимает гораздо больше времени. По их словам, то, что раньше занимало считанные дни, теперь требует недели.

    NBC отмечает, что в результате растет напряженность среди силовиков, потому что другие вопросы национальной безопасности отходят на второй план.

    По данным канала, усилия по активизации арестов мигрантов координирует иммиграционная и таможенная полиция США, к операции привлечено более 5 тыс. сотрудников правоохранительных органов и 21 тыс. военнослужащих национальной гвардии.

    Напомним, США пригрозили лишением финансирования городов из-за мигрантов. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что запрет на депортацию мигрантов наносит ущерб Соединенным Штатам. Администрация США рассматривает возможность отправки депортируемых мигрантов в африканские и восточноевропейские страны, такие как Ливия и Молдавия, в обмен на политические или финансовые выгоды. Дональд Трамп в бытность президентом депортировал более 100 тыс. мигрантов из страны.

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    5 июня 2025, 10:21 • Новости дня
    Глава Пентагона призвал страны НАТО выделять по 5% ВВП на оборону

    Tекст: Александра Юдина

    Все страны НАТО должны осознать важность выделения 5% ВВП на нужды обороны, заявил министр обороны США Пит Хегсет.

    Хегсет отметил, что его главная задача – убедить каждое государство альянса в необходимости выйти на этот показатель, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Соединенные Штаты и так делают многое для обороны в рамках НАТО, однако, по его словам, это не должно быть только их обязанностью.

    Министр заявил, что Америка готова увеличить расходы на оборону, учитывая возможные угрозы в Индо-Тихоокеанском регионе.

    При этом политики НАТО и ЕС признают, что для увеличения военного бюджета могут потребоваться серьезные сокращения социальных выплат и здравоохранения. Также Хегсет подчеркнул, что, по его мнению, никто не сделал для НАТО больше, чем президент США Дональд Трамп, особенно в части бюджетных обязательств и восстановления альянса.

    Министр напомнил, что Трамп еще в свой первый срок призывал союзников увеличить расходы на оборону, а сейчас, по словам Хегсета, предпринимает еще более решительные шаги.

    Генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что странам ЕС придется учить русский язык, если они не увеличат военные расходы более 2% ВВП. Он также заявил, что для создания оборонной системы вне НАТО странам ЕС придется увеличить расходы до 8-10% ВВП.

    Тем временем представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что 16 стран Европейского союза направили в Еврокомиссию запрос на разрешение повысить дефицит государственных бюджетов на 1,5% ради увеличения военных расходов.

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