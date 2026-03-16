Путин поздравил лыжника Бугаева с победой на Паралимпийских играх

Tекст: Валерия Городецкая

В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что Бугаев уверенно и красиво победил, вновь подтвердив свой высокий чемпионский титул.

Путин подчеркнул, что спортсмен продемонстрировал отточенное мастерство, силу воли и твердость характера. Президент также выразил гордость за всю российскую команду, которая показала отличные результаты на нынешних Паралимпийских зимних играх.

«Уважаемый Алексей Сергеевич! Поздравляю Вас с триумфом. Уверенной, красивой победой в слаломе Вы еще раз подтвердили свой высокий чемпионский титул, продемонстрировали отточенное мастерство, силу воли и твердость характера», – говорится в телеграмме.

В завершение своего обращения Путин пожелал Бугаеву новых достижений и всего самого доброго.

Напомним, лыжник Бугаев принес России восьмое золото Паралимпиады.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин вместе со всей страной радуется выступлению паралимпийцев Россию.

Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады.