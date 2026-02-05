Цискаридзе предложил создать систему дресс-кода для посещения театров

Цискаридзе озвучил идею введения официального дресс-кода в театрах России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Дресс-код в театрах и других культурных учреждениях должен быть четко регламентирован, заявил ТАСС ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе.

По его словам, логика внешнего вида важна в любых общественных местах, так же как невозможно прийти в храм в неподобающей одежде, посещение театра требует уважения к месту и окружающим.

«Видимо, Министерство культуры тоже должно приложить к этому руку, чтобы эти правила издать», – отметил Цискаридзе.

Свое мнение артист высказал на марафоне «Россия – семья семей» общества «Знание», который проходит в Национальном центре «Россия». На мероприятии присутствуют более 4 тыс. человек, включая представителей свыше 160 народов России, школьников, студентов и иностранных гостей.

В рамках марафона запланированы лекции и открытые диалоги с участием известных государственных деятелей, ученых, представителей культуры, спортсменов и Героев России. Обсуждаются темы единства народов, роли русского языка, общего культурного наследия, традиций и патриотизма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Николай Цискаридзе выступил с инициативой доработать законодательство для четкого определения рабочего времени артистов и работников сферы культуры в России.

До этого организаторы Каннского кинофестиваля ввели запрет на появление без одежды, объемные наряды и кроссовки для гостей мероприятия.