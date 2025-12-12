Цискаридзе предложил закрепить рабочее время артистов законом

Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.2 комментария
Цискаридзе предложил законодательно установить рабочее время артистов
Народный артист РФ Николай Цискаридзе выступил с инициативой доработать законодательство, чтобы четко определить рабочее время артистов и в целом в сфере культуры в России.
Законодательное регулирование труда артистов нуждается в доработке, заявил народный артист РФ Николай Цискаридзе на пресс-конференции, передает ТАСС.
По мнению ректора Академии русского балета, в Трудовом кодексе по-прежнему отсутствует понятие рабочего времени для представителей культуры и театра.
Цискаридзе подчеркнул: «Я как юрист вам скажу, у нас по сей день в Трудовом кодексе все, что связано со сферой искусства, театра – многих пунктов просто нет. Они должны быть». Он отметил, что Совет при президенте по культуре обновился, и считает, что пора вновь поднять этот вопрос.
Он добавил, что в случае судебных тяжб затруднительно определить, что считать рабочим временем для артистов, и отметил необходимость внести ясность в законодательство. Помимо этого, Цискаридзе напомнил, что вопросами культуры необходимо заниматься разумно. Он входит в Совет по культуре при главе государства с 2011 года.
