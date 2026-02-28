Медведев назвал переговоры США с Ираном операцией прикрытия

Медведев заявил о неискренности переговоров США с Ираном

Tекст: Тимур Шайдуллин

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале заявил, что все переговоры США с Ираном являются лишь операцией прикрытия.

Он написал: «Миротворец в очередной раз показал лицо. Все переговоры с Ираном – операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чем особенно и не хотел договариваться».

Медведев подчеркнул, что ключевой вопрос заключается в терпении сторон, способных дождаться поражения своего противника. Он сравнил возраст США и Персидской империи, указав, что американскому государству всего 249 лет, в то время как Персидская империя была основана более 2500 лет назад.

«Посмотрим лет через 100…», - заключил зампред Совбеза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана для защиты американских граждан.

Сейчас Трамп отслеживает удары по Ирану в режиме реального времени. Он выразил надежду на смену власти в Иране и призвал население к действиям после завершения операции.

Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после атак Израиля. Министерство обороны Израиля нанесло удар по Ирану и ввело на всей его территории режим особого чрезвычайного положения.