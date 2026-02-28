35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Медведев назвал переговоры США с Ираном операцией прикрытия
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев усомнился в искренности диалога между США и Ираном, подчеркнув историческую разницу в устойчивости обеих сторон.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале заявил, что все переговоры США с Ираном являются лишь операцией прикрытия.
Он написал: «Миротворец в очередной раз показал лицо. Все переговоры с Ираном – операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чем особенно и не хотел договариваться».
Медведев подчеркнул, что ключевой вопрос заключается в терпении сторон, способных дождаться поражения своего противника. Он сравнил возраст США и Персидской империи, указав, что американскому государству всего 249 лет, в то время как Персидская империя была основана более 2500 лет назад.
«Посмотрим лет через 100…», - заключил зампред Совбеза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана для защиты американских граждан.
Сейчас Трамп отслеживает удары по Ирану в режиме реального времени. Он выразил надежду на смену власти в Иране и призвал население к действиям после завершения операции.
Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после атак Израиля. Министерство обороны Израиля нанесло удар по Ирану и ввело на всей его территории режим особого чрезвычайного положения.