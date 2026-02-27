  • Новость часаПосле обстрела ВСУ около 60 тыс. жителей Белгорода остались без света
    Почему американский СПГ не может добраться до Украины
    Захарова ответила Мерцу на обвинения России в «варварстве»
    Греф спрогнозировал рост курса доллара до ста рублей
    Глава польского МИД призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды»
    Российские войска подошли к Краматорску
    Венгрия развернула войска и средства ПВО для защиты от Украины
    Иран отказался уничтожать ядерные объекты по требованию США
    Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану
    Возле авианосца «Шарль де Голль» на Балтике обезвредили беспилотник
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Британия и Франция делают из Украины страну-смертника

    Есть силы, желающие взорвать не только Россию, но и весь мировой порядок. Возможная цель их провокации – детабуирование ядерного оружия, как минимум тактического. Если его начнут применять в одной точке планеты, то что помешает сделать это в других?

    17 комментариев
    27 февраля 2026, 09:59

    Российские военные заманивали ВСУ ложными антеннами Starlink на позициях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные расставляли трофейные антенны Starlink на несуществующих позициях на линии боевого соприкосновения в Харьковской области, по которым ВСУ затем наносили безрезультатные удары, расходуя БПЛА, рассказал РИА Новости разведчик 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Смоленск».

    По его словам, военнослужащие группировки «Север» размещали трофейные антенны Starlink, найденные на занятых позициях ВСУ в Харьковской и Сумской областях, на фальшивых позициях с целью введения противника в заблуждение, передает РИА «Новости».

    «Смоленск» добавил, что корпуса антенн дополнительно изготавливали на 3D-принтерах для маскировки и дезорганизации украинской разведки.

    Разведчик пояснил, что украинская сторона принимала ложные позиции за реальные и наносила по ним удары артиллерией и беспилотниками, расходуя ресурсы без результата. «Противник думал, что на ложных позициях находятся операторы БПЛА, и наносил по ним безрезультатные удары артиллерией и БПЛА», – рассказал «Смоленск».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ВСУ сообщили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта. Командование ВСУ раскритиковало министра обороны Украины за ситуацию с доступом к Starlink. Украинские подразделения столкнулись со сбоями в работе терминалов Starlink.

    26 февраля 2026, 13:05
    ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
    ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночью на четверг в ответ на террористические атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, используемым ВСУ объектам энергетической инфраструктуры, а также военным аэродромам.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в сообщении в канале Max Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотиками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам предполетной подготовки и запуска беспилотников.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы и 136 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 117 435 беспилотников, 651 ЗРК, 27 890 танков и других бронемашин, 1 674 боевые машины РСЗО, 33 490 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 322 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне войска России поразили используемые в интересах ВСУ объекты ТЭК Украины. Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта. До этого они также поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 22:48
    Собянин сообщил об уничтожении 19 БПЛА на подлете к Москве
    Собянин сообщил об уничтожении 19 БПЛА на подлете к Москве
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На подлете к Москве были уничтожены еще четыре вражеских беспилотника, после чего общее число сбитых целей достигло 19 дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    На подлете к Москве были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, сообщил в Max Собянин. Обломки сбитых БПЛА упали в разных районах, где сейчас работают специалисты экстренных служб.

    Ранее сообщалось о 15 сбитых БПЛА. Таким образом, общее число уничтоженных вражеских дронов, летевших на Москву, достигло 19.

    В течение шести часов системы ПВО перехватили и уничтожили 167 украинских беспилотников, из которых 12 были направлены на Москву.

    Комментарии (3)
    26 февраля 2026, 22:33
    Кубу все-таки спасли

    Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 19:56
    Мединский рассказал о подвиге защитника Курской АЭС и новых воинских мемориалах

    Мединский: РВИО открыло за 12 лет более 600 памятников и воинских мемориалов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За двенадцать лет Российское военно-историческое общество инициировало установку более 600 памятников и 4400 мемориальных досок, сообщил помощник президента, председатель РВИО Владимир Мединский

    В штаб-квартире Российского военно-исторического общества прошло заседание попечительского совета, на котором с основным докладом выступил помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский. Он подвел итоги работы организации за 2025 год и рассказал о ключевых проектах на 2026 год, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Усилиями РВИО за последние двенадцать лет было открыто более 600 памятников, стел и мемориалов, а также установлено более 4400 мемориальных досок Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы на зданиях школ, где они учились.

    Российское военно-историческое общество также бережно хранит память о героях современности – участниках специальной военной операции. Так, в Курчатове Курской области был открыт памятник Герою Российской Федерации Сергею Чебневу. «Во время прорыва ВСУ в Курскую область его сводное подразделение двенадцать дней держало оборону Малой Локни. Собственно, он заслонил собой Курскую АЭС. У него дети, молодая жена. Старший сын тоже офицер. Настоящие герои среди нас», – подчеркнул Владимир Мединский.

    Особое внимание РВИО уделяет также сохранению памяти о матерях, чьи сыновья защищали Отечество. В Биробиджане был открыт памятник «Матерям Победителей», символизирующий несгибаемое мужество, скорбь и любовь, обращенные ко всем героям Отечества, и увековечивающий образ матери, благословляющей своих сыновей на ратный подвиг. «Открывала памятник губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк. Ее сын – Герой России. На открытии присутствовали еще несколько матерей погибших бойцов. Образы солдат, которые склонили головы перед Матерью, были собирательными. А к скульптору подходили матери и говорили: мы вас хотим поблагодарить за то, что в качестве прототипа выбрали моего сына», – отметил Мединский.

    В 2025 году также продолжила работу выставка РВИО «Герои и подвиги», которая в Год защитника Отечества была представлена в разных регионах страны, включая Крым, ЛНР, Саха-Якутию, Северную Осетию – Аланию, Хакасию, Забайкальский и Красноярский края, Севастополь, Еврейскую автономную область, Калужскую, Ульяновскую и Волгоградскую области. «Эти выставки мы проводим по всей стране. Сейчас она проходит на Гоголевском бульваре в Москве. Выставка посвящена подвигам современных героев – участников специальной военной операции. Люди идут потоком, читают, смотрят. Зачастую вживую экспозиция производит другое впечатление, чем в интернете», – пояснил Владимир Мединский.

    К 80-летию Великой Победы РВИО открыло несколько знаковых монументов, увековечивающих подвиг советского народа, среди которых мемориальный комплекс «Сурский рубеж» в Мордовии, памятник «Братьям Шумовым» в Кызыле и мемориал на острове Шумшу, посвященный Курильской десантной операции, первый художественный мемориал этого события. Значительная работа ведется по восстановлению памятных мест на исторических территориях, что особенно важно в Год защитника Отечества и юбилей Победы. Так, в Луганской народной республике был открыт после реконструкции Мемориальный комплекс боевой славы на реке Миус, а в Донецке – военно-мемориальный комплекс «Донецкое море», где обрели вечный покой защитники Донбасса, включая Михаила Толстых (Гиви), Ольгу Качуру (Корса), Арсена Павлова (Моторола) и Владимира Жогу (Воха). «Это, конечно, знаковое мемориальное место в Донецке. Очень красивое, достойно тех людей, которые там покоятся», – подчеркнул Владимир Мединский.

    РВИО продолжает программу по увековечиванию памяти лиц, внесших значительный вклад в защиту Отечества. В 2025 году на территории Академии внешней разведки в Мытищах был открыт бюст Юрия Андропова, а также стартовала программа МИД России и РВИО по увековечиванию памяти руководителей отечественного внешнеполитического ведомства разных эпох с установкой памятников Артамону Матвееву в Курске, Ивану Остерману в Москве и Андрею Будбергу в Санкт-Петербурге. В 2025 году стелы «Город трудовой доблести» были открыты в шести российских городах – Астрахани, Владимире, Рязани, Верхней Пышме, Лысьве и Ханты-Мансийске, что также является частью усилий РВИО по сохранению исторической памяти и патриотического воспитания.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 21:10
    Минобороны сообщило о перехвате 167 украинских БПЛА за шесть часов

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение шести часов системы ПВО перехватили и уничтожили 167 украинских беспилотников, из которых 12 были направлены на Москву.

    Силы противовоздушной обороны России за шесть часов сбили 167 украинских беспилотников, передает РИА «Новости». Как уточнили в Минобороны России, атаки зафиксировали с 14.00 до 20.00 по московскому времени 26 февраля.

    В сообщении министерства говорится: «Двадцать шестого февраля в период с 14.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 167 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Республики Крым и Московского региона, в том числе 12 БПЛА, летевших на Москву».

    Основной удар пришелся на территорию Центральной России, включая Московский регион. Министерство также подчеркнуло, что благодаря действиям ПВО удалось предотвратить возможные разрушения и угрозу мирному населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО уничтожили 35 самолетных беспилотников при атаке на Брянскую область.

    Комментарии (4)
    26 февраля 2026, 12:39
    Пленный из ВСУ заявил, что украинцы слагают легенды об экипаже танка «Алеша»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные на Украине слагают легенды об экипаже российского танка «Алеша», рассказал участник боя, пленный украинский контрразведчик и агент СБУ Сергей Мыхайлов.

    По его словам, на Украине ходят легенды ходят про танкистов «Алеши». «Ваш танк »Алеша« – молодец, красавчик, бесстрашный. Он работал, он делал настоящее дело, он настоящий солдат. Сама работа экипажа была красивая. <...> Это профессионализм», – передает ТАСС слова пленного.

    Михайлов добавил, что в ВСУ отметили не только слаженность экипажа, но и грамотность командования.

    «Выживаемость экипажа любой бронетехники зависит от сплоченности командира, механика, стрелка, наводчика. Когда экипаж работает как один организм человеческий, он бессмертный», – подытожил контрразведчик.

    Ранее ломандир экипажа танка «Алеша» Расим Баксиков стал сторонником «Единой России».

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 20:28
    Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников на подлете к Москве
    Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников на подлете к Москве
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Два беспилотника были уничтожены на подлете к Москве, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Отражена атака двух беспилотников, направлявшихся к Москве, передает РИА «Новости». Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что оба БПЛА были уничтожены на подлете к городу.

    Градоначальник уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО уничтожили два беспилотника в районе Москвы.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 14:57
    Мединский опубликовал фото обмена телами военных

    Мединский показал снимок обмена телами военных России и Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Помощник президента РФ Владимир Мединский разместил фотографию, на которой зафиксирован процесс передачи тел погибших военных между российской и украинской сторонами.

    Помощник президента России и глава делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский, опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с места обмена телами погибших военных.

    На снимке запечатлен момент выгрузки тел людьми в защитной одежде.

    Ранее Мединский сообщил, что украинской стороне были переданы тела 1 тыс. военных, а Россия получила взамен 35 тел. До этого в конце января российской стороне передали тела 38 бойцов, а украинской – останки 1 тыс. военнослужащих ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, всего в 2025 году Россия передала Украине свыше 9 тыс. тел военнослужащих ВСУ и получила взамен 143 тела российских бойцов.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 18:38
    Путин поручил рассмотреть господдержку фильмов о бойцах СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительству России поручено главой государства рассмотреть меры поддержки киноиндустрии для создания и проката фильмов о бойцах, участвующих в спецоперации на Украине.

    Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность оказания господдержки созданию и распространению фильмов о бойцах СВО. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам пресс-конференции президента, прошедшей 19 декабря 2025 года.

    В документе говорится: «Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопрос о государственной поддержке производства, проката и показа фильмов, посвященных участникам специальной военной операции». Это первый случай, когда на столь высоком уровне затрагивается тема поддержки кино о СВО.

    Срок, установленный для исполнения поручения, 1 августа 2026 года.

    Ранее Владимир Путин поручил правительству разработать Стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века и создать механизмы защиты внутреннего рынка биотехнологий. Также Путин создал президентскую комиссию по развитию искусственного интеллекта в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне художественный руководитель Театра сатиры, народный артист России Евгений Герасимов рассказал о планах поставить спектакль о событиях спецоперации на Украине.


    Комментарии (5)
    27 февраля 2026, 09:34
    Расстояние от позиций ВС России до Краматорска сократилось до 15 км

    Tекст: Вера Басилая

    Расстояние между российскими позициями и Краматорском на отдельных участках составляет не более 15 км, сообщили в российских силовых структурах.

    Дистанция между передовыми отрядами армии России и городом Краматорском на ряде направлений составляет не более 15 км. Об этом сообщили в силовых структурах, передает ТАСС.

    Представитель ведомства отметил: «Если оценивать расстояние от российских позиций до Краматорска, то на некоторых участках оно не превышает 15 км».

    Согласно полученным данным, украинская группировка, дислоцированная в населенном пункте, находится под плотным огнем. По объектам противника работают расчеты реактивной и ствольной артиллерии.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о сокращении расстояния до Краматорска после освобождения села Миньковка.

    Украина прекратила движение поездов до Славянска и Краматорска.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 18:54
    Foreign Affairs: Украина проигрывает России и теряет территории

    Foreign Affairs: Украина уступила России по военным, экономическим и людским ресурсам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский журнал Foreign Affairs указал, что Украина проигрывает России в конфликте, поскольку не располагает достаточными ресурсами для достижения своих военных целей и вынуждена искать компромисс.

    Украина проигрывает в конфликте с Россией, поэтому Киев должен согласиться на компромиссный мир и территориальные уступки, пишет американский журнал Foreign Affairs. По мнению издания, ситуация на фронте складывается не в пользу Владимира Зеленского, который ставит перед страной недостижимые задачи. «У него нет ни военных ресурсов для успешного наступления, ни политической воли для надежной обороны», – говорится в публикации.

    Издание отмечает, что Украина уступает России по численности армии, экономической мощи и вооружению, несмотря на помощь западных стран. Также подчеркивается, что коррупция подорвала все аспекты военных усилий Украины, включая строительство укреплений.

    Журнал считает, что цели России соответствуют ее возможностям и ситуации на поле боя, тогда как задачи Украины выглядят нереалистичными. Киев, по мнению Foreign Affairs, не располагает временем и инвестициями, чтобы противостоять преимуществам России, и ему, вероятно, придется согласиться на мирное соглашение, предусматривающее сдачу части украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Megaupload Ким Дотком также отметил, что стратегическое преимущество России распространяется не только на Украину, но и на западных союзников Киева, включая ЕС и НАТО.

    Ранее французское издание Le Monde заявило, что Москва обладает решающим преимуществом по массе, огневой мощи и мобилизационному потенциалу. А немецкая Berlin Zeitung признала, что Россия располагает промышленной базой, которую ЕС уже утратил, и это делает европейские державы лишь наблюдателями на мировой арене.


    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 23:48
    Константинов назвал отказ Зеленского вывести войска из Донбасса бредом наркомана

    Константинов обвинил Зеленского в затягивании переговоров по Донбассу

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава крымского парламента Владимир Константинов резко осудил нежелание Владимира Зеленского отвести украинские войска с территории Донбасса, назвав такие заявления наркотическим бредом.

    Владимир Константинов, глава крымского парламента, назвал отказ Владимира Зеленского вывести украинские войска из Донбасса наркотическим бредом, передает РИА «Новости».

    По его словам, президент Украины намеренно ищет любые способы затянуть переговорный процесс и свести к нулю усилия по урегулированию конфликта.

    «Зеленский продолжает нести наркотический бред, выискивая любые пути, чтобы затянуть переговорный процесс и свести к нулю всю проделанную работу по поиску путей урегулирования конфликта», – заявил Константинов.

    Он подчеркнул, что Зеленский является главным препятствием на пути к достижению мира на Украине.

    Ранее Зеленский в грубой форме отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса в рамках мирного урегулирования и назвал это чушью собачьей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января отмечал, что вывод украинских войск из Донбасса остается важным условием российской стороны.

    Помощник президента России Юрий Ушаков также подчеркивал, что этот шаг – ключевой элемент плана мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что готов отказаться от претензий на власть в случае заключения мирного договора.

    Он также признал, что на Украине существует явление «бусификации», однако утверждает, что масштабы сильно преувеличены и большая часть роликов якобы создана в России или сгенерирована искусственным интеллектом.

    Дональд Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, который, как сообщили источники, был позитивным и дружеским.

    Зеленский выразил надежду на завершение войны в этом году, а Трамп заявил, что хотел бы прекращения войны в течение месяца.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 17:40
    Мирошник рассказал о секретных тюрьмах ВСУ

    Мирошник сообщил о недопуске гуманитарных организаций в тюрьмы ВСУ

    Мирошник рассказал о секретных тюрьмах ВСУ
    @ Георгий Чернышов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские власти не разрешают международным гуманитарным организациям посещать тайные тюрьмы ВСУ, несмотря на признание их существования в правозащитных докладах, сообщили в МИД России.

    Украина не допускает гуманитарные организации в тайные тюрьмы, контролируемые ВСУ, сообщает РИА «Новости»  со ссылкой на специального посла МИД России Родиона Мирошника. Он отметил, что отдельные правозащитные группы признают существование таких объектов, называя их «транзитными пунктами», однако эти места закрыты для международных гуманитарных миссий.

    В докладе Мирошника подчеркивается, что в публичном пространстве эта тема практически не поднимается – представители гуманитарных организаций предпочитают не акцентировать внимание на наличии подобной практики на Украине. При этом вопрос о допуске в такие объекты не выносится на обсуждение с руководством страны.

    По словам дипломата, от мировой общественности фактически скрывается факт существования подобных украинских «секретных тюрем». Мирошник утверждает, что доступ к информации о содержании людей в этих локациях ограничен, а международные организации не могут проверить условия содержания.

    Ранее Мирошник отметил, что украинские боевики за семь дней нанесли удары по пяти образовательным учреждениям в разных регионах России. Он подчеркнул, что Киев добьется только военного ответа со стороны России в отношении прямых исполнителей ударов по российским школам.

    Также спецпосол МИД назвал момент, когда Украина встала на путь самоликвидации в угоду чужим интересам.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 17:54
    Системы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе Москвы системы ПВО уничтожили два беспилотника, обломки которых обнаружили на месте падения, угрозы для жителей не зафиксировано.

    Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, летевших на Москву, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в социальной сети Мах.

    «Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин. Позднее он добавил, что был сбит еще один беспилотник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о ликвидации силами ПВО 60 украинских дронов над регионами России за три вечерних часа в среду. Ранее в среду днем силы ПВО сбили 13 БПЛА над Черным морем и тремя регионами.


    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 23:27
    Собянин сообщил об уничтожении еще трех беспилотников на подходе к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате работы средств ПВО три беспилотника, направлявшихся на Москву, были уничтожены, пострадавших и разрушений не зафиксировано, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Три беспилотника, направлявшихся к Москве, были уничтожены силами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max. Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    «Уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – говорится в сообщении.

    Других подробностей о происшествии в настоящий момент не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что общее число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 19.

    За шесть часов системы ПВО перехватили и уничтожили 167 украинских дронов, из которых 12 были направлены на Москву.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 18:22
    Минобороны рассказало о пользе собак для реабилитации ветеранов СВО

    Ветераны СВО прошли психологическую реабилитацию с помощью канистерапии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В подмосковном санатории применили канистерапию для помощи ветеранам спецоперации, что дало заметный положительный эффект в борьбе со стрессом, сообщили в Минобороны.

    Ветераны спецоперации на Украине, проходящие реабилитацию в подмосковном клиническом санатории «Солнечногорский», получают психологическую поддержку с помощью специально обученных собак. Об этом рассказала статс-секретарь и замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в своем Telegram-канале.

    Она отметила, что программа канистерапии способствует улучшению эмоционального состояния военнослужащих, помогает им справиться с тревожностью и стрессом. Ветераны сами рассказывают, что совместные игры и занятия с собаками-терапевтами приносят положительные эмоции и эффективны для снятия внутреннего напряжения.

    Анна Цивилева подчеркнула, что Министерство обороны планирует и дальше поддерживать развитие новых методов реабилитации и ресоциализации ветеранов, включая терапию для лечения посттравматического стрессового синдрома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственный фонд «Защитники Отечества» совместно с Федеральным медико-биологическим агентством России запустили программу спортивно-восстановительной реабилитации для ветеранов СВО.

    Ранее сообщалось, что Фонд «Защитники Отечества» намерен включить протезирование после остеоинтеграции в меры поддержки ветеранов спецоперации. А вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что реабилитация участников СВО должна также предусматривать помощь в профессиональном самоопределении.


    Комментарии (0)
    США анонсировали первый полет истребителя шестого поколения F-47
    Доходы Венесуэлы от нефти достигли 2 млрд долларов
    Во Франции потребовали закрыть доступ к 35 российским СМИ
    Зеленский наградил главу МИД ФРГ Вадефуля орденом низкого статуса
    Российские ледоколы пришли на помощь застрявшим в водах Финляндии судам
    Вандал получил срок за порчу музея на Красной площади
    В Новосибирской области два студента устроили серию поджогов на АЗС

    Почему американский СПГ не может добраться до Украины

    Украина хвастается новой купленной партией американского СПГ, которая впервые должна прийти через литовский порт Клайпеда. Импортировать СПГ из США Киев собирается и через немецкий СПГ-терминал. Получится ли у Украины, наконец, слезть с российского газа и перейти на американский СПГ? Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Демографический кризис лишает финнов высокой пенсии

    «Цифры шокируют». Такими словами министр финансов Финляндии оценивает проект нового бюджета страны – в котором все меньше средств даже на то, чтобы кормить собственных стариков. Происходящее прямо связано с двумя обстоятельствами: переживаемым страной демографическим кризисом и желанием Хельсинки отдать последние деньги на благо киевского режима. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кубу все-таки спасли

      Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    • На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

      Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • День защитника Отечества 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями

      В России 23 февраля 2026 года отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

