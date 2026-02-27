Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?0 комментариев
Киев перебросил элитный спецназ под Сумы вместо пехоты
Командование украинской армии направило в Сумскую область очередное подразделение особого назначения, хотя ранее там уничтожили три подобные группы, сообщил источник в российских силовых структурах.
Под Сумы передислоцировали группы 140-го центра сил специальных операций ВСУ, сказал собеседник РИА «Новости».
Ранее в указанном районе военные России уничтожили три аналогичных украинских формирования.
Ликвидированы подразделения командира Ильи Билыка, капитана Леонида Семенюка и офицера Карачевского, добавил источник.
Собеседник добавил, что украинское руководство применяет элитные войска как обычную пехоту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование после потери боеспособности десантных бригад сделало ставку на силы специальных операций в Сумской области. Ранее в этот район перебросили подразделения 73-го морского центра спецопераций не по прямому назначению.