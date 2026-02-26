Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.3 комментария
Ковальчук раскрыл, почему Путин назвал его «страшным человеком»
Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук поделился подробностями шутливого диалога с президентом России Владимиром Путиным на Форуме будущих технологий.
На пленарном заседании IV Форума будущих технологий Ковальчук рассказал, что Путин в шутку назвал его «страшным человеком» за то, что он обстоятельно отвечает на вопросы. «[Вчера] президент спрашивает: «Как быстро вы можете это сделать?» Я говорю: «Вот, в советское время…» Он говорит: «Михаил Валентинович, вы – страшный человек. Вы не отвечаете прямо на поставленный вопрос», – передал Ковальчук слова президента на мероприятии.
IV Форум будущих технологий проходит в Центре международной торговли в Москве 25–26 февраля. В этом году форум посвящён вопросам развития биоэкономики и внедрения биотехнологий в различные секторы экономики. Во вторник Владимир Путин посетил форум, выступил на пленарном заседании, ознакомился с инновационными разработками и провёл отдельную встречу с российскими учёными.
