Матч КХЛ в Сочи прервали из-за угрозы атаки БПЛА

Матч КХЛ «Сочи» – ЦСКА прервали из-за угрозы атаки БПЛА

Tекст: Мария Иванова

Матч регулярного чемпионата КХЛ между командами «Сочи» и ЦСКА был прерван после первого периода из-за угрозы атаки беспилотника, сообщает РИА «Новости»v.

Встреча проходила в Сочи, счет к моменту остановки игры оставался 0:0. Диктор по стадиону призвал всех зрителей немедленно пройти в укрытие, после чего трибуны были эвакуированы.

Ранее старт матча уже переносили с 17.00 на 18.00 из-за сообщения об авиационной опасности. По информации лиги, в Сочи это уже второй случай за день, когда объявляется тревога по поводу БПЛА – в городе работали сирены оповещения.

Игра началась только в 18:15, однако после первого периода ее пришлось вновь остановить. О дальнейших действиях и возможной дате возобновления встречи руководство КХЛ пока официально не сообщало.

Аэропорт Сочи в понедельник неоднократно вводил ограничения на прием и выпуск самолетов.