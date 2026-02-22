«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.13 комментариев
«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал выездную победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 5:3 , оформив дубль в начале третьего периода.
Встреча состоялась на «Уфа-Арене», ее посетили 8 486 зрителей. Эта победа стала важной для столичного клуба в борьбе за место в плей-офф, передает ТАСС.
В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Вишневский на 20-й минуте и Кристиан Ярош на 28-й. Дубль оформил Даниил Гутик, отличившись на 39-й и 41-й минутах. Точку в матче поставил Михаил Мальцев, поразивший пустые ворота на последней минуте.
Уфимцы открыли счет уже на четвертой минуте благодаря голу Егора Сучкова. В концовке встречи «Салават Юлаев» попытался совершить камбэк. Шайбы забросили Евгений Кузнецов на 54-й минуте и Александр Жаровский на 59-й, но спасти игру не удалось.
Эта победа позволила «Спартаку» закрепиться на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 66 очками после 58 матчей. «Салават Юлаев» с 62 очками после 57 игр остается на пятой строчке на Востоке.
В следующем матче «Спартак» 26 февраля примет дома владивостокский «Адмирал». «Салават Юлаев» сыграет раньше: 24 февраля команда на своем льду встретится с новосибирской «Сибирью».
В ноябре московские хоккеисты обыграли «Ладу» со счетом 5:4, новичок команды Александр Георгиев в своем дебюте отразил 27 бросков.