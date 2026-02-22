  • Новость часаСилы ПВО уничтожили за ночь более 85 дронов ВСУ над регионами России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Тотальная война даст шанс Ирану в битве против США
    Кулеба рассказал о прощании Байдена с Украиной за два дня до начала СВО
    CNN обвинила Китай в проведении секретного испытания ядерного оружия нового поколения
    Федор Конюхов рассказал, как за три месяца собрал 100 кг пластика в Антарктиде
    Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером
    Хинштейн рассказал о результатах работы саперов КНДР в Курской области
    Глава НАСА объяснил перенос старта миссии «Артемида II» на Луну
    Захарова объяснила режим тишины на переговорах по Украине
    Кабмин предложил обязать детей мигрантов покидать Россию после совершеннолетия
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    35 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума

    Алармизм в патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала.

    0 комментариев
    22 февраля 2026, 05:43 • Новости дня

    Пара купила у друга диван с неожиданным наполнением и странным звуком

    Tекст: Катерина Туманова

    Саманта Хардин и ее муж недавно купили новый диван у коллеги мужа, который решил избавиться от неподходящей к интерьеру детали. Когда они установили предмет мебели в гостиной, Саманта заметила, что ее собаки «невероятно заинтересованы» диваном.

    Саманта подумала, что собак привлек остаточный запах, потому что у предыдущего владельца была кошка, пока не услышала странный шум, доносящийся из-под дивана.

    Саманта сказала The Mirror, что шум был похож на звон колокольчика, но очень слабый. Более того, всякий раз, когда она говорила мужу о шуме, он прекращался.

    Больше часа звук то появлялся, то исчезал, после чего Саманта решила, что пора с этим разобраться. Она перевернула часть дивана и услышала глухой удар, когда поняла, что же застряло в ее мебели – кот предыдущего владельца дивана.

    Звук, который она слышала, был звоном колокольчика на ошейнике кошки Чито, которая забилась под диван и почти два часа не соглашалась сменить свое укрытие на более безопасное место.

    «Мы, наверное, потратили еще час или два, пытаясь выманить ее, пытаясь дотянуться, чтобы погладить и успокоить. Потом мы начали давать ей собачьи лакомства и корм, потому что у меня больше ничего не было», – рассказала Саманта.

    Когда животное достали, была уже глубокая ночь, но на утро  кошка благополучно вернулась к хозяину, который был невероятно рад, что его питомец в безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, кошка спасла семью россиян на Бали от ядовитой змеи. В Петербурге вызволили застрявшего на 17 дней в дымоходе кота. Кошки из России возглавили рейтинг World Cat Federation в категории «ветераны».


    20 февраля 2026, 21:40 • Новости дня
    The Guardian раскрыла просьбу Зеленского Борису Джонсону утром 24 февраля 2022 года
    The Guardian раскрыла просьбу Зеленского Борису Джонсону утром 24 февраля 2022 года
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский президент Владимир Зеленский утром 24 февраля 2022 года связался с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном и попросил его напрямую поговорить с президентом России Владимиром Путиным о прекращении конфликта.

    Глава Украины Владимир Зеленский 24 февраля 2022 года в первые часы начала СВО позвонил бывшему премьер-министру Британии Борису Джонсону, пишет The Guardian. По данным издания, этот звонок стал его первым международным контактом в тот день.

    По сведениям The Guardian, Зеленский прибыл на Банковую улицу в Киеве еще до рассвета, и cразу обратился по телефону к Джонсону с просьбой: «Я хочу спросить тебя, Борис, как друга моей страны. Позвоните ему [президенту России Владимиру Путину] напрямую и скажите, чтобы он прекратил войну». Газета подчеркивает, что голос Зеленского звучал хрипло.

    В статье также отмечается, что двумя днями ранее, 22 февраля, в Вашингтоне бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба общался с тогдашним президентом США Джо Байденом. В ходе этой встречи Кулебе продемонстрировали «места, где российские танки прогревали двигатели», что, по мнению издания, стало дополнительным сигналом о скором начале военных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Guardian сообщила, что Байден позвонил Путину в 2021 году, испугавшись разведданных о возможных военных действиях на Украине.

    Во многих европейских столицах по-прежнему придерживаются позиции Бориса Джонсона весны 2022 года о том, что у Украины якобы есть шанс победить в конфликте, отмечал германский политолог Александр Рар.

    Комментарии (8)
    20 февраля 2026, 09:53 • Новости дня
    Названы причины частой смены премьеров Британии

    Частую смену премьеров Британии объяснили кризисом экономики и отсутствием навыков

    Названы причины частой смены премьеров Британии
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Главы британского правительства стали покидать посты досрочно из-за экономических проблем, давления прессы и отсутствия управленческого опыта, пишет Politico.

    Британские премьеры все чаще не удерживаются в должности полный срок, отмечает Politico.

    Менее чем через два года после въезда на Даунинг-стрит Кир Стармер уже слышит внутри партии призывы к отставке и пытается перезапустить свою работу. С 2016 года, когда после референдума о Brexit неожиданно ушел Дэвид Кэмерон, ни Тереза Мэй, ни Борис Джонсон, ни Лиз Трасс, ни Риши Сунак не доработали до конца созыва, тогда как Маргарет Тэтчер провела у власти 11 лет, Джон Мейджор – шесть с половиной, а Тони Блэр – более десятилетия.

    Политический историк Дэвид Рансимен объясняет нынешнюю нестабильность глобальным ростом стоимости жизни. «Пребывание в должности стало сложнее, потому что миром труднее управлять», – говорит он, указывая и на односрочных президентов в США. По его словам, главная угроза для кабинетов – инфляция, которая в 1970-е не позволила продержаться ни одному демократическому правительству.

    Бывший директор по коммуникациям Терезы Мэй Кэти Перриор видит корень проблемы в круглосуточном, истеричном новостном цикле, фактически делающем страну неуправляемой.

    По ее оценке, офис премьера не приспособлен к требованиям медийной эпохи, из-за чего кабинет без четкого плана легко сбивается с курса и одновременно оказывается втянут в десятки кризисов. Она добавляет, что мессенджер WhatsApp поощряет неповиновение депутатов, разгоняет слухи и усиливает паранойю на задних рядах парламентской фракции.

    Экс-советник в Форин-офисе Бен Иуда считает, что аппарат на Даунинг-стрит хронически недоукомплектован и не способен продавить свою линию через ведомства Уайтхолла. По его словам, даже на вершине власти резиденция премьера больше напоминает прославленную викторианскую частную контору, которой не хватает людей, чтобы собрать воедино ресурсы всего госаппарата. Иуда полагает, что для устранения этой слабости № 10 следует превратить в полноценное министерство.

    Историк и биограф Энтони Селдон говорит о резком обрушении управленческого опыта у тех, кто входит в двери резиденции премьера. По его наблюдению, многие современные лидеры почти не руководили правительственными департаментами, а политика вознаграждает ярких агитаторов, а не опытных администраторов, из-за чего они попросту не умеют выполнять работу главы правительства. Он при этом признает, что пост лидера оппозиции дает полезный тест, как это было у Блэра, Кэмерона и Стармера, но подчеркивает, что это совсем не то же самое, что реальное управление страной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер удержал свой пост на фоне скандалов и отставок в команде. Ранее политик столкнулся с угрозой досрочного ухода из-за падения популярности. Правительственный кризис в королевстве продолжается с 2022 года.

    Комментарии (8)
    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 10:15 • Новости дня
    TWZ: Лондон запретил Вашингтону использовать британские базы для ударов по Ирану
    TWZ: Лондон запретил Вашингтону использовать британские базы для ударов по Ирану
    @ IMAGO/xxPicturesxFromxHistoryx/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лондон не согласился дать Вашингтону возможность использовать базу Диего-Гарсия и аэродром Фэрфорд для атак по иранской территории.

    Эти объекты критически важны для американских бомбардировщиков, так как находятся на расстоянии около 3,7 тыс. и 4 тыс. км от иранских границ, пишет The War Zone.

    Без них авиации придется лететь с баз в США, удаленных на 10,5 тыс. км.

    Ограничения связаны с юридическими опасениями британских властей и спором между президентом США Дональдом Трампом и британским премьером Киром Стармером.

    Американский политик раскритиковал планы Лондона передать архипелаг Чагос Маврикию в долгосрочную аренду. По мнению республиканца, это решение ставит под угрозу стратегические интересы союзников.

    Трамп выразил свое возмущение в соцсетях, призвав Британию сохранить суверенитет над важным военным форпостом.

    «Премьер-министр Стармер ни по какой причине не должен терять контроль над Диего-Гарсией, заключая в лучшем случае сомнительную аренду на 100 лет», – заявил он.

    Издание отмечает, что Белый дом разрабатывает детальные планы ударов, однако Британия пока не дала разрешение на использование своей инфраструктуры. Лондон опасается нарушения международного права, если станет соучастником нападения.

    На данный момент США перебрасывают в регион истребители и заправщики, но бомбардировщики еще не развернуты.

    Ранее СМИ сообщали, что США готовы ударить по Ирану уже 21 февраля. В Белом доме отметили, что вероятность прямых ударов в ближайшие недели составляет 90%. На этом фоне Россия, Иран и Китай начали в Ормузском проливе учения «Морской пояс безопасности – 2026».

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 10:07 • Новости дня
    Трамп призвал Стармера не отдавать остров Диего-Гарсия Маврикию

    Трамп заявил о недопустимости передачи острова Диего-Гарсия Маврикию

    Трамп призвал Стармера не отдавать остров Диего-Гарсия Маврикию
    @ Pool/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выступил против передачи острова Диего-Гарсия Маврикию, назвав шаг ошибкой и угрозой стратегическим интересам Британии, сообщает Sky News.

    Дональд Трамп резко осудил решение Британии о передаче архипелага Чагос Маврикию, о чем он написал на своей платформе Truth Social, передает Sky News.

    Президент США особо подчеркнул, что Диего-Гарсия необходимо сохранить под британским контролем, поскольку на острове размещена совместная военная база Великобритании и США.

    «Нельзя терять контроль над Диего-Гарсия ради сомнительного столетнего лизинга. Эта земля не должна быть отдана Великобританией, и если это произойдет, это станет пятном для нашего великого союзника», – заявил Трамп.

    Глава британского МИДа в ответ отметил, что соглашение по Чагосу – единственный способ гарантировать долгосрочную работу военной базы, важной для безопасности союзников.

    Позиция Трампа по сделке менялась несколько раз: ранее он называл ее ошибкой, затем поддержал после разговора с Киром Стармером, а теперь вновь выступил против. Белый дом подтвердил, что этот пост отражает текущую политику администрации Трампа.

    В британском парламенте вокруг сделки разгорелись споры. Лидер консерваторов Кеми Баденох поддержала слова Трампа, призвав отменить соглашение.

    Законопроект о передаче островов Маврикию пока отложен в Палате лордов.

    Ранее Кир Стармер заявил, что не видит попытки унизить Лондон в словах Дональда Трампа о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.

    Трамп назвал передачу Маврикию архипелага Чагос актом «огромной глупости» и «абсолютной слабости», подчеркнув угрозу для военной базы США на острове Диего-Гарсия.

    Высокий суд Англии и Уэльса в 2025 году запретил Британии завершать переговоры о передаче архипелага Маврикию, указав на необходимость учитывать права коренных жителей.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Британия продолжает контролировать архипелаг Чагос и Мальвинские острова, нарушая резолюции ООН.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 06:12 • Новости дня
    Британская полиция пояснила статус бывшего принца Эндрю

    Британская полиция сообщила о следствии против бывшего принца Эндрю

    Британская полиция пояснила статус бывшего принца Эндрю
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, который был лишен титулов, освобожден из-под стражи, но находится под следствием, сообщила полиция долины Темзы.

    Британская полиция подтвердила освобождение брата короля, который ранее был задержан по делу о злоупотреблении на государственной службе. В заявлении также подчеркивается, что сотрудники завершили обыски в доме бывшего принца в графстве Норфолк. «В настоящее время арестованный освобожден и находится под следствием», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    На данный момент ему не предъявлены какие-либо обвинения, передает ТАСС.

    По данным Sun, в ходе ареста «Эндрю не был закован в наручники», как и у обычных подозреваемых, у него взяли образец слюны для анализа ДНК, а также отпечатки пальцев и сделали фотографию. Издание пишет, что Эндрю выглядел «совершенно сломленным», когда вышел из-под стражи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший британский принц Эндрю, который был лишен титулов, освобожден из-под стражи после задержания по делу о связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Ему вменяются неправомерные действия на государственной службе.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 19:48 • Новости дня
    Принц Эндрю стал первым арестованным за почти 400 лет членом королевской семьи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Брат короля Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, стал первым с 1646 года членом британской королевской семьи, которого арестовали.

    Брат короля Карла III, принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, стал первым за почти 400 лет членом британской королевской семьи, арестованным полицией, сообщает РИА «Новости». Его задержание связано с разбирательством по делу о связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном. По действующему в Британии закону о полиции и доказательствах по уголовным делам 1984 года, задержание возможно только при наличии «разумных оснований» для ареста.

    Источники отмечают, что о формальном допросе Эндрю по делу Эпштейна не сообщалось, и вполне возможно, что его задержали после отказа дать показания.

    Это первый подобный случай с 1646 года, когда король Карл I был арестован и впоследствии казнен по решению парламента. До этого задержания и даже казни членов королевской семьи случались чаще: например, пленение Марии Стюарт в 1567 году и временное заключение Елизаветы Стюарт в 1554 году.

    В последние десятилетия члены королевской семьи привлекались к ответственности за различные инциденты, но не арестовывались. Так, в 2019 году принц Филипп попал в аварию, но дело ограничилось расследованием и сдачей водительских прав. В 2002 году принцесса Анна получила штраф, когда ее собака укусила детей, однако задержания не последовало.

    По современным законам имущественный и юридический иммунитет распространяется только на монарха. Остальные члены королевской семьи несут ответственность перед законом наравне с гражданами. Поэтому возможный суд над Эндрю будет проходить как обычный уголовный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полицейские задержали Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на фоне скандала с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Скандал вокруг брата короля Карла III усилился после публикации его переписки с Эпштейном, связанной с официальными правительственными документами. Британский монарх Карл III подчеркнул, что будет оказывать полное содействие властям, расследующим подозрения в злоупотреблениях со стороны его брата.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 16:25 • Новости дня
    Карл III пообещал сотрудничество с полицией после задержания брата Эндрю

    Король Британии Карл III выразил готовность содействовать расследованию дела против брата Эндрю

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский монарх Карл III подчеркнул, что будет оказывать полное содействие властям, расследующим подозрения в злоупотреблениях со стороны его брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, задержанного в Лондоне.

    Карл III заявил о готовности к сотрудничеству с полицией после задержания его брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзора по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, передает ТАСС.

    В распространенном Букингемским дворцом заявлении монарх отметил, что с глубокой озабоченностью воспринял новости о подозрениях в адрес Эндрю и считает необходимым проведение полного и справедливого расследования соответствующими властями.

    «Я узнал с глубочайшей озабоченностью новости об Эндрю Маунтбеттен-Виндзоре и подозрении в злоупотреблении должностными полномочиями. Теперь должен последовать полный, справедливый и основательный процесс, посредством которого этот вопрос будет расследован надлежащим образом соответствующими властями. Как я говорил ранее, они могут рассчитывать на мою полную и чистосердечную помощь и сотрудничество», – сказано в заявлении монарха.

    Речь идет о расследовании возможных связей Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Подробности задержания и ход следственных действий пока не раскрываются. Сообщается, что Букингемский дворец официально прокомментировал ситуацию и выразил готовность к взаимодействию с правоохранительными органами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полицейские задержали Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на фоне скандала с Джеффри Эпштейном.

    Эндрю пересылал Эпштейну британские правительственные документы.

    Спецслужбы Британии знали о связях бывшего принца Эндрю с Эпштейном, но не предпринимали никаких действий.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 13:28 • Новости дня
    Британская полиция задержала принца Эндрю из-за связей с Эпштейном

    Tекст: Мария Иванова

    Полицейские задержали Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на фоне скандала с американским финансистом Джеффри Эпштейном,

    Издание Express отмечает: «Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан полицией по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе».

    Стражи порядка подтвердили арест мужчины в Норфолке. Одновременно следователи проводят обыски по нескольким адресам в графствах Беркшир и Норфолк, а сам фигурант остается под стражей.

    Ранее стало известно, что герцога лишили всех титулов, а власти проверяют версию о передаче им секретных документов Британии Эпштейну. В деле также фигурируют компрометирующие фотографии из нью-йоркского особняка финансиста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, брат короля Карла III тайно пересылал Джеффри Эпштейну британские правительственные документы. Герцог Йоркский также разрешал американскому финансисту использовать военные аэродромы Соединенного Королевства.

    Ранее на фоне скандала Эндрю Маунтбеттен-Виндзор покинул резиденцию Royal Lodge на территории Виндзорского замка.

    Комментарии (2)
    19 февраля 2026, 22:39 • Новости дня
    Бывший британский принц Эндрю освобожден из-под стражи в Норфолке

    Tекст: Антон Антонов

    Брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, который был лишен титулов, освобожден из-под стражи после задержания по делу о связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, пишет Sky News.

    По данным Sky News, бывший принц находился под стражей около 12 часов. Он покинул полицейский участок города Эйлшем в графстве Норфолк на автомобиле, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор стал первым с 1646 года членом британской королевской семьи, которого арестовали. Полицейские задержали Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на фоне скандала с Эпштейном.

    Полиция расследовала обстоятельства, связанные с пересылкой Эпштейну правительственных документов. Эндрю вменяются неправомерные действия на государственной службе.

    Британский монарх Карл III подчеркнул, что будет оказывать полное содействие властям, расследующим подозрения в злоупотреблениях со стороны его брата. Брат короля Британии был лишен титулов принца и герцога Йоркского.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 14:15 • Новости дня
    Антония Ромео стала первой женщиной на посту главы госслужбы Британии

    Антония Ромео стала первой женщиной на посту главы британской госслужбы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Британии Кир Стармер утвердил Антонию Ромео на должность главы государственной службы, впервые доверив этот пост женщине за век существования должности.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер назначил бывшего постоянного секретаря МВД Антонию Ромео секретарем кабинета министров и главой государственной службы, передает РИА «Новости».

    Это произошло после того, как прежний глава госслужбы Крис Уормолд ушел в отставку из-за скандала вокруг Джеффри Эпштейна и бывшего британского посла в США Питера Мандельсона.

    Антония Ромео стала первой женщиной, занявшей этот пост за более чем столетнюю историю должности. До назначения в МВД она работала в министерстве юстиции, где летом 2024 года занималась последствиями беспорядков после убийств детей в Саутпорте.

    Крис Уормолд ушел с должности в феврале после скандала из-за связей бывшего британского посла в США Питера Мандельсона с Эпштейном. Тогда СМИ выяснили, что Питер Мандельсон, будучи министром, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну, что стало поводом для расследования британской полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кир Стармер обсуждал свой уход в отставку на фоне скандала вокруг дела Джеффри Эпштейна. Некоторые депутаты-лейбористы ранее призывали его уйти в отставку, а более 60% британцев не верят, что Стармер сможет остаться премьером до конца года.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал отставку главы госслужбы Британии Криса Уормолда цитатой «Еще один повержен в прах». Также Дмитриев заявил, что «оруэлловский» премьер-министр Британии не сможет избежать отставки после череды скандалов.

    Позже лондонская полиция призвала правительство не обнародовать письма по делу Питера Мандельсона и Джеффри Эпштейна.


    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 13:08 • Новости дня
    Кремль не стал комментировать ситуацию вокруг британского принца Эндрю

    Песков счел ситуацию с братом короля Британии не касающейся Москвы темой

    Tекст: Мария Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался обсуждать положение члена британской королевской семьи, назвав этот вопрос посторонним для Москвы.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос журналистов о брате короля Британии Карла III, передает ТАСС. Спикер Кремля подчеркнул, что история вокруг Эндрю Маунтбеттен-Виндзора не входит в сферу интересов российских властей и не требует официальной реакции.

    «Нет, мы не хотели бы это комментировать. Это совсем не наше дело», – заявил Песков в ходе общения с прессой на брифинге.

    Чиновник дал понять, что события, связанные с членом британской монаршей семьи, не касаются повестки Москвы.

    Напомним, накануне британская полиция задержала Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на фоне скандала с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

    Король Карл III выразил готовность оказать полное содействие правоохранительным органам в расследовании.

    Ранее министерство обороны Великобритании сообщило о лишении бывшего принца звания вице-адмирала.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 10:57 • Новости дня
    Полиция Британии планировала задержание принца Эндрю в тайне от дворца

    Telegraph: Полиция Британии скрыла от короля подготовку ареста принца Эндрю

    Tекст: Мария Иванова

    Британские правоохранители в строжайшей секретности разрабатывали план задержания брата монарха, не уведомив об этом даже Букингемский дворец, пишет Telegraph.

    Подготовка к аресту брата короля Карла III велась на протяжении нескольких дней без уведомления королевской семьи, пишет Telegraph.

    «Задержание Эндрю Маунтбеттен-Виндзора застало мир врасплох. Но за закрытыми дверями высокопоставленные офицеры полиции Темз-Вэлли методично планировали эту операцию в течение нескольких дней», – отмечает издание.

    Для получения ордера на обыск следователям требовалось обосновать необходимость действий перед судьей. Рядовые детективы до последнего момента не знали имя подозреваемого и, вероятно, сдавали телефоны перед инструктажем для сохранения секретности, передает РИА «Новости».

    После доставки в участок процедура предусматривала регистрацию, личный досмотр и изъятие вещей, способных причинить вред. У задержанного проверили бы состояние здоровья, сняли отпечатки пальцев и разъяснили права на защиту. В операции участвовали около 20 офицеров полиции Темз-Вэлли и констебли Норфолка.

    Напомним, нгакануне британская полиция задержала Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на фоне скандала с финансистом Джеффри Эпштейном. Брат короля стал первым с 1646 года арестованным членом монаршей семьи. Позже правоохранительные органы освободили бывшего принца из-под стражи под следствие.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 18:48 • Новости дня
    Полиция Норфолка отключила IT-систему перед задержанием Эндрю

    Mirror: Ради задержания Эндрю отключили внутреннюю IT-систему полиции Норфолка

    Tекст: Вера Басилая

    Перед проведением операции по задержанию Эндрю Маунтбеттена-Виндзора полиция предприняла меры для предотвращения утечки информации, отключив внутренние сервисы, сообщает Mirror.

    По данным газеты Mirror, внутренняя IT-система полиции графства Норфолк была отключена в рамках операции по задержанию Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, брата короля Карла III, передает РИА «Новости».

    По данным издания, это было сделано для того, чтобы избежать преждевременной утечки информации об операции.

    Операция была тщательно спланирована, а меры по обеспечению секретности назывались беспрецедентными для местных правоохранителей.

    Кроме того, сотрудникам следственного центра в Эйлшеме за несколько дней до рейда было приказано не выходить на работу. При этом полицейских проинформировали лишь о том, что в отделение доставят некую «известную личность», не раскрывая деталей предстоящей операции.

    Ранее полиция Британии продлила обыски по делу экс-принца Эндрю до понедельника.

    Брат короля Британии Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был освобожден из-под стражи после задержания по делу о связях с Джеффри Эпштейном.

    Британские правоохранители разрабатывали план задержания в строжайшей секретности и не уведомляли Букингемский дворец.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 21:51 • Новости дня
    В Манчестере прошел многотысячный марш против миграции

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Манчестера собрались тысячи участников марша, выступавших с патриотическими лозунгами и требованиями ограничить миграцию.

    Многотысячный марш патриотов против миграции прошел в центре Манчестера, передает РИА «Новости».

    Демонстранты несли флаги Англии, Соединенного Королевства, Шотландии, Уэльса и североирландских юнионистов. Участники марша скандировали лозунги, среди которых были: «Верните их обратно» и «Стоп лодки».

    Протестующие также выкрикивали: «Спасем наших детей» и оскорбления в адрес премьер-министра Кира Стармера.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику европейских стран, заявив, что многие из них из-за этого теряют жизнеспособность.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал неизбежную отставку «оруэлловского» Кира Стармера.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 06:21 • Новости дня
    Карл III распорядился допустить полицию к документам брата Эндрю

    Tекст: Катерина Туманова

    Британский король дал разрешение сотрудникам Букингемского дворца предоставить полиции доступ к файлам и документам бывшего принца Эндрю Маунтбаттен-Виндзора.

    Как стало известно изданию Observer, детективам, расследующим обвинения в коррупции и связи бывшего принца Эндрю с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, им будет предоставлен доступ к документам и электронным письмам, а также к правительственным файлам, касающимся его работы в качестве торгового представителя Великобритании.

    «Мы заявили, что будем сотрудничать в полной мере и от всего сердца», – сказал источник в королевской семье, ссылаясь на заявление короля после ареста его брата по подозрению в должностном преступлении.

    Власти дворца отказались комментировать, ожидают ли они присутствия полицейских поисковых групп в официальной резиденции короля, где у Маунтбаттен-Виндзора до 2022 года был личный кабинет и квартира.

    Один из источников в королевской семье заявил, что существует опасность того, что следователи обнаружат, что высокопоставленные лица в Букингемском дворце «знали о том, что делал Эндрю, и скрывали это» на протяжении более чем 15 лет расследований в отношении Эпштейна.

    «Если бы это и произошло, то случилось бы в Букингемском дворце при прежнем руководстве», – сказал источник, подчеркнув, что в то время ни король Карл, ни принц Уильям не принимали участия в подобных решениях.

    Скотланд-Ярд призвал всех сотрудников службы охраны королевской семьи, работавших с Эндрю, сообщать о любых подозрениях в неправомерных действиях по надлежащим каналам.

    Пол Пейдж, бывший сотрудник королевской охраны, заявил, что за шесть лет его службы в Букингемском дворце, с 1998 по 2004 год, Маунтбаттен-Виндзора посетили «более 40 женщин».

    Напомним, британская полиция задержала Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на фоне скандала с Джеффри Эпштейном. Брат короля стал первым с 1646 года арестованным членом монаршей семьи. Позже правоохранительные органы освободили экс-принца из-под стражи под следствие.

    Комментарии (0)
    Главное
    Орбан вслед за Словакией пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину
    Трамп заявил о повышении введенных ранее пошлин до 15% на импорт
    Генерал Кувшинов признал вину в мошенничестве при закупках медоборудования
    ISU объявил об отстранении российских фигуристов от ЧМ в Чехии
    Напавший с ножом на губернатора Мурманской области Быданов погиб на СВО
    Индия изменила правила выбора страховой компании для туристов из России
    Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет

    Сколько должны стоить новые автомобили Volga

    В 2026 году стартуют продажи новых автомобилей под отечественным брендом Volga. Это образ большой и престижной машины, недоступная мечта многих советских людей. Однако скрываться за ним будет китайская начинка. Этот проект уже не первая и даже не вторая, а третья попытка возродить этот бренд из СССР. Получится ли на этот раз? Подробности

    Перейти в раздел

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    США блефуют о подводной слабости перед Китаем

    Американские СМИ бьют тревогу – согласно докладу авторитетной организации, впервые Китай обогнал США по количеству спускаемых на воду подводных лодок. С одной стороны, это действительно признак кризиса американских ВМС. Но при более внимательном рассмотрении легко заметить, что реальная причина таких публикаций – вовсе не слабость США. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Еще три года». Зеленский все решил

      Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    • Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

      В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    • Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Проросший картофель: можно ли есть, когда опасен, как безопасно использовать и хранить

      Дачный сезон 2026 года еще не начался, хотя весна в этом году ожидается ранняя. До нового урожая картофеля остаются месяцы, а многие домашние запасы уже начинают прорастать и зеленеть. Проросший картофель содержит природный токсин – соланин, который в значительной концентрации может быть опасен для здоровья. Разбираем, какие части клубня особенно опасны, как безопасно использовать проросший картофель в пищу, какие методы подготовки и посадки подходят для проращивания клубней, а также как хранить картофель, чтобы замедлить прорастание и сохранить качество до нового урожая.

    • Когда сажать картофель в 2026 году: сроки по регионам России и по лунному календарю

      Картофель – одна из самых популярных культур на огородах россиян. Чтобы собрать богатый урожай в 2026 году, важно правильно выбрать время посадки с учетом региона, температуры почвы, фаз Луны и народных примет. ВЗГЛЯД собрал рекомендации для всех регионов России и подборку лучших ранних и среднеранних сортов.

    • Лето 2026: куда поехать на машине по России – 12 маршрутов

      Лето 2026 года – время открывать Россию на автомобиле: новые трассы, развивающаяся туристическая инфраструктура и десятки маршрутов, которые можно пройти без перелетов и пересадок. От древних крепостей Псковской земли до берегов Байкала – собрали 12 автопутешествий разной продолжительности, с понятной логистикой и идеями для семейного, гастрономического и познавательного отдыха.

    Перейти в раздел

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации