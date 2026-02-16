Усиливающуюся реваншистскую риторику Токио поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. Это два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм.0 комментариев
FT: Еврокомиссия решила смягчить риторику по Венгрии перед выборами
В преддверии выборов, которые состоятся 12 апреля, Еврокомиссия намерена смягчить публичные заявления по Венгрии, чтобы избежать обвинений в предвзятости, сообщила газета Financial Times (FT).
Еврокомиссия воздержится от резких высказываний в адрес правительства Венгрии, чтобы не стать объектом обвинений во вмешательстве в предстоящие парламентские выборы, передает ТАСС.
Один из дипломатов ЕС заявил изданию: «ЕК поступает разумно, не делая громких заявлений в отношении венгров, чтобы не рисковать быть обвиненной во вмешательстве в выборы».
Выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство Венгрии, назначены на 12 апреля. В них основная борьба развернется между партией «ФИДЕС» под руководством премьер-министра Виктора Орбана и оппозиционной партией «Тиса», которую возглавляет евродепутат Петер Мадьяр.
Партия Мадьяра пользуется поддержкой руководства Евросоюза и крупнейшей фракции Европарламента – Европейской народной партии. Решение ЕК смягчить риторику связано с опасениями, что любые публичные высказывания могут повлиять на исход голосования и подтолкнуть Будапешт к обвинениям Брюсселя во вмешательстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерский МИД выразил протест украинскому послу из-за попыток Киева повлиять на исход парламентских выборов в апреле. Будапешт обвинил Киев в поддержке оппозиции.