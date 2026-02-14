Крупнейшая АЭС Японии задержала выработку электричества из-за неполадок

Перезапуск реактора АЭС Касивадзаки-Карива отложили из-за технических проблем

Tекст: Мария Иванова

Шестой реактор крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки-Карива» вновь сталкивается с техническими сложностями, из-за которых задерживается начало выработки и отправки электричества, сообщает Киодо.

Перезапуск реактора несколько раз откладывался: первоначально его планировали запустить 20 января, затем перенесли на сутки, после чего оператору пришлось взять паузу для выяснения причин неполадок, и только 9 февраля реактор был перезапущен, передает РИА «Новости».

Однако после перезапуска тестовая выработка электроэнергии, запланированная на вторую половину дня в воскресенье, также задерживается. Как отмечается, причиной стало повреждение прибора для изменения нейтронов в корпусе реактора, из-за чего задержка составит как минимум полсуток.

Ранее предполагалось, что переход к промышленной выработке электроэнергии начнется 18 марта, однако теперь сроки могут быть пересмотрены. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято, все зависит от устранения выявленных неполадок.

АЭС «Касивадзаки-Карива» считается самой мощной в мире: ее установленная мощность достигает 8,2 ГВт. В последние два десятилетия станция неоднократно останавливала работу из-за инцидентов на других японских АЭС, землетрясений, а также выявленных нарушений безопасности и антитеррористических мер. Очередное разрешение на перезапуск шестого и седьмого реакторов выдали только в декабре 2023 года.

