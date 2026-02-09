В Японии перезапустили энергоблок крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки-Карива»

В Японии перезапустили энергоблок № 6 крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки-Карива»

Tекст: Мария Иванова

Японская компания Tokyo Electric Power (TEPCO) возобновила работу шестого энергоблока крупнейшей в мире атомной электростанции «Касивадзаки-Карива» в префектуре Ниигата, сообщает ТАСС. Об этом компания заявила на своих официальных страницах в соцсетях.

Перезапуск энергоблока произошёл в понедельник, спустя две недели после неполадок, зафиксированных 21 января.

Тогда систему пришлось экстренно остановить уже через два дня после перезапуска из-за сработавшей системы безопасности при извлечении контрольных стержней.

Новая попытка перезапуска прошла без инцидентов, и TEPCO планирует начать коммерческую эксплуатацию реактора к 18 марта, что на три недели позднее запланированного срока.

Японское управление по атомной энергетике подчеркнуло, что выявленные неполадки не представляли угрозы для станции. Утечки радиоактивных материалов и изменений радиационного фона на объекте и в его окрестностях не было зафиксировано.

Ранее местные власти одобрили возобновление работы двух реакторов на АЭС «Касивадзаки-Карива». Всего на станции установлено семь реакторов общей мощностью 8,2 ГВт, что делает её крупнейшим атомным комплексом в мире.

Напомним, до весны 2011 года в Японии работали 54 атомных реактора, покрывая треть потребностей страны в электроэнергии. После аварии на АЭС «Фукусима-1» все реакторы были остановлены, и сейчас их перезапуск идёт по новым стандартам безопасности. В настоящее время в Японии работают 14 реакторов, и это число постепенно увеличивается.