Лавров подчеркнул неизменность внешней политики России несмотря на давление

Tекст: Елизавета Шишкова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Госдуме, отметил, что любые угрозы, шантаж и давление не окажут влияния на внешнеполитический курс страны, передает ТАСС.

«Наш внешнеполитический курс, не обусловленный электоральными циклами и личными предпочтениями, будет и далее носить предсказуемый долгосрочный характер. Угрозы, шантаж, давление – от кого бы они ни исходили – на него не повлияют», – сказал министр.

Лавров добавил, что Россия никому не угрожает и не навязывает свою точку зрения, в отличие от тех, кто пытается диктовать свою волю «по праву сильного».

Министр подчеркнул, что внешнеполитический курс, утвержденный президентом, направлен на защиту национальных интересов и создание условий для развития страны. Лавров отметил, что российская дипломатия осознанно строит честное, равноправное и взаимовыгодное партнерство с государствами, готовыми к такому взаимодействию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что международные отношения переживают новую эпоху быстрых и глубоких перемен. Россия вместе с партнерами по БРИКС выстраивает независимые от санкций Запада торговые и финансовые платформы.

Кроме того, по словам Лаврова, Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине, и до достижения мира еще предстоит пройти большую дистанцию.