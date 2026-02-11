Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
Лавров подчеркнул неизменность внешней политики России несмотря на давление
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о долгосрочном и предсказуемом характере внешнеполитического курса страны, независимо от внешних угроз.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Госдуме, отметил, что любые угрозы, шантаж и давление не окажут влияния на внешнеполитический курс страны, передает ТАСС.
«Наш внешнеполитический курс, не обусловленный электоральными циклами и личными предпочтениями, будет и далее носить предсказуемый долгосрочный характер. Угрозы, шантаж, давление – от кого бы они ни исходили – на него не повлияют», – сказал министр.
Лавров добавил, что Россия никому не угрожает и не навязывает свою точку зрения, в отличие от тех, кто пытается диктовать свою волю «по праву сильного».
Министр подчеркнул, что внешнеполитический курс, утвержденный президентом, направлен на защиту национальных интересов и создание условий для развития страны. Лавров отметил, что российская дипломатия осознанно строит честное, равноправное и взаимовыгодное партнерство с государствами, готовыми к такому взаимодействию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что международные отношения переживают новую эпоху быстрых и глубоких перемен. Россия вместе с партнерами по БРИКС выстраивает независимые от санкций Запада торговые и финансовые платформы.
Кроме того, по словам Лаврова, Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине, и до достижения мира еще предстоит пройти большую дистанцию.