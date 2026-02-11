Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.0 комментариев
Лавров заявил о начале эпохи глубоких мировых перемен
Международные отношения переживают новую эпоху быстрых и глубоких перемен, она может продлиться долгие десятилетия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.
Лавров заявил, что мир вступил в эпоху быстрых и очень глубоких перемен, передает ТАСС.
По его словам, некоторые эксперты называют происходящее эпохой потрясений, но очевидно, что это не краткосрочный процесс.
«Мир вступил в эпоху быстрых и очень глубоких перемен. Некоторые эксперты даже говорят, что в эпоху потрясений. Очевидно одно: это не какое-то сиюминутное преходящее явление, а новый этап мирового развития, может быть, и эпоха. Этот этап может продлиться долгие годы, а то и десятилетия», – подчеркнул Лавров.
