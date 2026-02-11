Лавров заявил о начале эпохи глубоких мировых перемен

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лавров заявил, что мир вступил в эпоху быстрых и очень глубоких перемен, передает ТАСС.

По его словам, некоторые эксперты называют происходящее эпохой потрясений, но очевидно, что это не краткосрочный процесс.

«Мир вступил в эпоху быстрых и очень глубоких перемен. Некоторые эксперты даже говорят, что в эпоху потрясений. Очевидно одно: это не какое-то сиюминутное преходящее явление, а новый этап мирового развития, может быть, и эпоха. Этот этап может продлиться долгие годы, а то и десятилетия», – подчеркнул Лавров.

