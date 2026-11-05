Минск назвал дискриминацией планы Канады отказывать в визах спортсменам

МИД Белоруссии: Отказ Канады в визах спортсменам является дискриминацией

Tекст: Ольга Иванова

«Отказ в визах является дискриминацией по национальному признаку и противоречит олимпийскому принципу «спорт вне политики», – цитирует Варанкова РИА «Новости».

Он напомнил, что Спортивный арбитражный суд ранее предписал обеспечить участие российской и белорусской команд в турнирах Международной федерации хоккея в сезоне 2026–2027. Варанков подчеркнул, что Канада в качестве хозяйки соревнований не может игнорировать решение суда.

По словам дипломата, рассуждения Оттавы о порядке, основанном на правилах, действуют лишь до тех пор, пока не начинают ей мешать. Он добавил, что принимающее государство обязано обеспечить допуск участников, так как это является базовым принципом организации любых международных спортивных мероприятий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Канады Марк Карни отказался пускать российских спортсменов на молодежный чемпионат мира по хоккею.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение канадских властей грубым нарушением Олимпийской хартии.