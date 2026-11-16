Дегтярев потребовал от МОК наказать Канаду и IIHF за недопуск хоккеистов на МЧМ

Дегтярев призвал МОК наказать Канаду и IIHF за недопуск сборной России

Tекст: Катерина Туманова

«Убеждены, что действия IIHF, Федерации хоккея Канады и правительства Канады должны получить самую жесткую оценку МОК, международных спортивных организаций и повлечь последствия для их статуса и права проводить международные соревнования», – заявил Дегтярев РИА «Новости».

Он назвал аргументы IIHF о форс-мажоре несостоятельными. По его словам, федерация долгое время придерживалась дискриминационной позиции вопреки решению собственного арбитражного органа.

Министр добавил, что решение CAS о допуске российских команд было ожидаемым, а у IIHF было время проработать перенос соревнований.

Дегтярев сообщил, что Россия потребовала принять меры в отношении НОК и Федерации хоккея Канады. Он подчеркнул, что единственным правомерным решением был бы перенос турнира в страну, готовую обеспечить участие всех допущенных сборных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье молодежная сборная России по хоккею лишилась участия в ЧМ из-за визовых ограничений канадского правительства.

В тот же день Федерация хоккея России решила обратиться в Международный олимпийский комитет для разрешения ситуации.

В субботу Международная федерация хоккея (IIHF) подала в Спортивный арбитражный суд апелляцию на восстановление сборных России в правах.