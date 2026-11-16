Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Дегтярев потребовал от МОК наказать Канаду и IIHF за недопуск хоккеистов на МЧМ
Дегтярев призвал МОК наказать Канаду и IIHF за недопуск сборной России
Действия Международной федерации хоккея (IIHF) и Канады по недопуску российских хоккеистов на молодежный чемпионат мира должны получить жесткую оценку Международного олимпийского комитета (МОК), заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
«Убеждены, что действия IIHF, Федерации хоккея Канады и правительства Канады должны получить самую жесткую оценку МОК, международных спортивных организаций и повлечь последствия для их статуса и права проводить международные соревнования», – заявил Дегтярев РИА «Новости».
Он назвал аргументы IIHF о форс-мажоре несостоятельными. По его словам, федерация долгое время придерживалась дискриминационной позиции вопреки решению собственного арбитражного органа.
Министр добавил, что решение CAS о допуске российских команд было ожидаемым, а у IIHF было время проработать перенос соревнований.
Дегтярев сообщил, что Россия потребовала принять меры в отношении НОК и Федерации хоккея Канады. Он подчеркнул, что единственным правомерным решением был бы перенос турнира в страну, готовую обеспечить участие всех допущенных сборных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье молодежная сборная России по хоккею лишилась участия в ЧМ из-за визовых ограничений канадского правительства.
В тот же день Федерация хоккея России решила обратиться в Международный олимпийский комитет для разрешения ситуации.
В субботу Международная федерация хоккея (IIHF) подала в Спортивный арбитражный суд апелляцию на восстановление сборных России в правах.