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    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

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    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    4 ноября 2026, 12:23 • Новости дня

    СКА потерпел девятое поражение в 11 последних матчах КХЛ

    СКА проиграл девятый из 11 последних матчей в КХЛ

    Tекст: Мария Иванова

    Владивостокский «Адмирал» на своем льду одержал победу над петербургским СКА со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Чезганов (9-я минута), Иван Янченко (21) и Даниэль Усманов (37). Еще одну шайбу хоккеисты СКА отправили в свои ворота, заменив голкипера шестым полевым игроком. Автором гола на 54-й минуте стал вратарь «Адмирала» Никита Бояркин, так как он последним из игроков команды коснулся шайбы перед взятием ворот, передает ТАСС.

    СКА проиграл девятый из последних 11 матчей в КХЛ. После пяти поражений подряд в отставку с поста главного тренера был отправлен Игорь Ларионов, которого сменил Андрей Разин. При Разине петербургский клуб провел шестую встречу и потерпел четвертое поражение.

    «Адмирал» набрал 23 очка после 22 матчей и занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА с 21 очком в 21 игре располагается на 9-й строчке на Западе.

    В следующем матче «Адмирал» примет астанинский «Барыс», СКА на выезде сыграет с хабаровским «Амуром». Встречи состоятся 6 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Игорь Ларионов покинул пост главного тренера петербургского хоккейного клуба СКА, его сменил Андрей Разин.

    В сентябре ярославский клуб «Локомотив» обыграл владивостокский «Адмирал» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    1 ноября 2026, 21:19 • Новости дня
    Германия задумалась об отказе от ЧМ по хоккею из-за России
    Германия задумалась об отказе от ЧМ по хоккею из-за России
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Федерация хоккея Германии рассматривает возможность отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд к международным соревнованиям, заявил председатель правления организации Франк Лутц.

    «Я не хочу рисовать мрачную картину и ставить под сомнение целесообразность турнира, но, конечно, мы должны рассматривать вариант с отказом от проведения чемпионата мира. Я верю, что мы найдем решение, я довольно оптимистично настроен в этом вопросе», – заявил Лутц в эфире MagentaTV, передает ТАСС.

    По его словам, возможный отказ от турнира связан с финансовыми трудностями. Он пояснил, что федерации придется столкнуться с возросшими расходами, особенно на безопасность. Лутц добавил, что этот вопрос необходимо обсудить с немецкими политиками и Международной федерацией хоккея (IIHF).

    Он также отметил потенциальные проблемы с получением виз российскими хоккеистами. Лутц подчеркнул, что решение о выдаче виз является политическим, и вопрос о том, насколько далеко готово зайти правительство Германии, станет предметом дискуссии. Он добавил, что федерация не может повлиять на это решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о конце дискриминации в мировом хоккее после решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских сборных.

    Чешский хоккейный союз выразил недовольство решением суда о возвращении россиян на соревнования.

    Хоккейный союз Германии выступил против участия сборных России в турнирах IIHF.

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    3 ноября 2026, 16:51 • Новости дня
    Швеция отказалась играть с Россией на чемпионатах мира по хоккею

    Федерация хоккея Швеции отказалась играть против России на чемпионатах мира

    Швеция отказалась играть с Россией на чемпионатах мира по хоккею
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сборная Швеции не будет проводить матчи против команды России на чемпионатах мира по хоккею, заявил председатель шведской Федерации хоккея Андерс Ларссон.

    По его словам, сборная Швеции не будет играть матчи против сборной России, однако это решение не означает, что Швеция откажется от участия в чемпионатах мира, в которых участвует Россия, передает РИА «Новости».

    «Позиция Федерации хоккея Швеции, которую мы последовательно отстаивали на всех международных встречах и дискуссиях, заключается в том, что участие России в международных хоккейных соревнованиях остается немыслимым до тех пор, пока продолжается конфликт на Украине», – заявил Ларссон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Норвежский хоккейный союз сообщил об отказе сборной играть с командой России на чемпионате мира 2027 года в Германии.

    В понедельник двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил о возможности скандинавских стран противодействовать реальному допуску сборной России до международных турниров.

    На прошлой неделе Андерс Ларссон допустил исключение сборной Украины из чемпионата мира 2027 года для возвращения российской команды.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 12:34 • Новости дня
    Фетисов назвал спектаклем реакцию Запада на допуск российских хоккеистов

    Фетисов счел спектаклем отказ западных стран допускать российских хоккеистов

    Фетисов назвал спектаклем реакцию Запада на допуск российских хоккеистов
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

    Намерение ряда западных стран игнорировать вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к участию в международных стартах является продолжением политики издевательства над спортсменами, передает РИА «Новости».

    «Это продуманный спектакль и продолжение издевательств над нашими спортсменами. По-другому я эту ситуацию не вижу. В нем участвуют и правительства разных стран, и федерации, и мэры каких-то задрипанных городов высказывают свое мнение», – заявил Фетисов.

    Он добавил, что без гарантий государств сейчас было бы неправильно обольщаться, и в хоккее россиянам пока радоваться нечему.

    CAS 30 октября обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне-2026/27, в том числе на мужской чемпионат мира в Германии. После этого председатель правления Федерации хоккея Германии Франк Лутц заявил о возможном отказе от проведения турнира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник шведская мебельная компания AJ Products заявила о прекращении спонсирования чемпионатов мира по хоккею после решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских команд.

    В воскресенье Федерация хоккея Германии допустила возможность отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году.

    В пятницу министр спорта Михаил Дегтярев назвал решение суда концом дискриминации в мировом хоккее.

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    3 ноября 2026, 05:01 • Новости дня
    Шведская компания отказалась спонсировать ЧМ по хоккею из-за участия России

    Reuters: AJ Products отказалась спонсировать ЧМ по хоккею из-за участия России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Шведская мебельная компания AJ Products прекратит спонсировать чемпионаты мира по хоккею после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд к международным турнирам, заявил генеральный директор фирмы Дэвид Брэй.

    Шведская компания AJ Products, выступавшая спонсором чемпионатов мира по хоккею с 1989 года, отказалась поддерживать турнир в следующем году, пишет Reuters.

    «Мы приняли решение, что логотип AJ не будет связан с мужским чемпионатом мира IIHF в следующем году, поскольку теперь России снова разрешено соревноваться», – заявил Брэй.

    По его словам, компания сотрудничала с Международной федерацией хоккея (IIHF) на протяжении 37 лет. Брэй отметил, что решение об отказе от спонсорства было принято легко после постановления суда.

    Чешская букмекерская компания Tipsport также назвала решение CAS скандальным и отказалась размещать рекламу во время матчей с участием сборной России. Дальнейшие действия фирма определит после прояснения позиции IIHF и национальных федераций.

    Следующий чемпионат мира по хоккею пройдет с 13 по 30 мая в немецких городах Дюссельдорф, Гельзенкирхен и Мангейм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Федерация хоккея Германии задумалась об отказе от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за допуска российских команд. В пятницу Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея вернуть сборные России на международные соревнования. Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал это решение концом дискриминации в мировом хоккее.

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    3 ноября 2026, 17:34 • Новости дня
    Песков оценил готовность Германии отказаться от ЧМ по хоккею из-за России

    Песков допустил перенос ЧМ по хоккею из Германии из-за участия россиян

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что чемпионат мира по хоккею могут провести в другой стране, если Германия откажется от его организации из-за участия россиян.

    «Значит, если федерация захочет, она проведет это в другой стране. Стран-то много», – приводит слова Пескова РИА «Новости». Он добавил, что Кремль не может реагировать на такие заявления из Берлина.

    В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к соревнованиям с сезона-2026/27.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Федерация хоккея Германии сообщила о рассмотрении возможности отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских команд.

    В пятницу Федерация хоккея Канады обратилась в Международную федерацию хоккея за разъяснениями о возможности участия сборной России в молодежном чемпионате мира.

    В тот же день Хоккейный союз Германии выступил против возвращения сборных России на турниры Международной федерации хоккея.

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    3 ноября 2026, 20:57 • Новости дня
    Сборные шести стран отказались играть с Россией на чемпионате мира по хоккею

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Федерации хоккея Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Латвии и Чехии заявили об отказе проводить матчи со сборной России на чемпионате мира 2027 года.

    Первым об отказе играть с российской командой сообщил Финский хоккейный союз. Позднее к этому решению присоединились Норвегия, Швеция, Дания и Латвия. Все пять федераций уведомили Международную федерацию хоккея (IIHF) о своей позиции, сообщает «Лента.ру».

    Кроме того, генсекретарь Федерации хоккея Чехии Ян Черны подтвердил, что страна выступает против возвращения россиян.

    «На следующей неделе исполком обсудит конкретные шаги в рамках отказа от проведения матчей с Россией. Впрочем, никому не стоит опасаться, что чешский хоккей может нарушить общую позицию других федераций или остаться в стороне», – заявил он.

    Отмечается, что речь идет не о полном бойкоте турнира, а об отказе от матчей исключительно со сборной России. Шведская сторона связала свое решение с продолжением спецоперации на Украине, а латвийская федерация заявила об опасениях за безопасность участников.

    Глава чешской федерации Алоис Гадамчик назвал возможное решение о допуске российских команд позорным и призвал противостоять ему, допустив присоединение Чехии к совместному демаршу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Чешский хоккейный союз заявил о намерении обсудить отказ от матчей против сборной России.

    В понедельник двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов сообщил о возможности активного противодействия со стороны скандинавских стран допуску россиян.

    В субботу председатель Федерации хоккея Швеции Андрес Ларссон допустил исключение сборной Украины из турнира для возвращения российской команды.

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    3 ноября 2026, 14:46 • Новости дня
    Сборная Норвегии отказалась играть с Россией на ЧМ-2027 по хоккею

    Норвегия отказалась играть против сборной России на ЧМ-2027 по хоккею

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сборная Норвегии не будет проводить матчи против команды России на чемпионате мира по хоккею 2027 года в Германии, сообщил Норвежский хоккейный союз.

    Организация уведомила о своем решении совет Международной федерации хоккея (IIHF), передает РИА «Новости».

    Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27, включая взрослый мужской чемпионат мира.

    «Исходя из текущей ситуации и имеющейся у нас на сегодня информации, Норвегия не будет играть против России на чемпионате мира, который пройдет в Германии в мае 2027 года», – заявили в Норвежском хоккейном союзе.

    В союзе добавили, что участие в матчах против России может подвергнуть игроков и персонал серьезным рискам, поэтому приоритетом является их безопасность. Остальные встречи норвежцев в группе будут проведены согласно расписанию.

    Председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон ранее допустил, что сборная России может заменить на турнире 2027 года команду Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

    В тот же день стало известно, что власти Чехии запланировали отказать российским спортсменкам в выдаче виз для участия в чемпионате мира по хоккею среди юниорок.

    В воскресенье Федерация хоккея Германии допустила возможность отказа от проведения турнира в 2027 году из-за возвращения российских команд.

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    3 ноября 2026, 17:10 • Новости дня
    Финский Тампере выразил готовность отказаться проводить МЧМ из-за сборной России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представители мэра финского Тампере Ильмари Нурминена выразили готовность отказаться от проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2028 года в случае приезда на турнир команды России.

    Городские власти категорически против присутствия российской сборной на соревнованиях, передает РИА «Новости» со ссылкой на финское издание MTV Urheilu. «Исходная позиция Тампере заключается в том, что в городе не будет играть хоккейная команда, представляющая Россию. Для обеспечения этого будут использованы все средства, вплоть до отмены турнира», – заявил руководитель отдела коммуникаций мэра Тампере.

    В пятницу Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российские национальные команды к участию в международных турнирах начиная с сезона 2026/27 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посольство России в Хельсинки заявило о продвижении властями Финляндии дискриминационных подходов по отношению к российским спортсменам.

    Генеральный директор шведской мебельной компании AJ Products Дэвид Брэй сообщил о прекращении спонсирования чемпионатов мира по хоккею после допуска российских команд.

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    3 ноября 2026, 18:26 • Новости дня
    Федерация хоккея Латвии отказалась играть со сборной России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Федерация хоккея Латвии совместно с Финляндией, Норвегией и Данией приняла решение отказаться от матчей против национальной команды России на международных турнирах.

    Спортивные чиновники не изменили позицию по поводу участия российских спортсменов в международных соревнованиях, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске команд, передает ТАСС.

    «В последние дни LHF в тесном сотрудничестве с федерациями хоккея Финляндии, Норвегии и Дании активно работает над согласованием общей позиции и дальнейших действий в отношении возможного возвращения сборной России в международный хоккей», – сообщили в пресс-службе организации.

    В федерации отметили, что все четыре страны публично подтвердили отказ играть против россиян в нынешних условиях и официально проинформировали об этом Международную федерацию хоккея. Участие сборной России, по мнению представителей Латвии, может повлиять на безопасность, а также физическое и психологическое состояние спортсменов из других национальных команд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

    Шведская мебельная компания AJ Products отказалась спонсировать чемпионаты мира по хоккею после вердикта суда.

    В воскресенье Федерация хоккея Германии допустила возможность отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за участия российских команд.

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    2 ноября 2026, 12:25 • Новости дня
    Фетисов предрек попытки скандинавов помешать допуску России на турниры IIHF

    Фетисов назвал скандинавов главной преградой для допуска России на турниры IIHF

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что скандинавские страны могут активно противодействовать реальному допуску сборной России до международных турниров из-за своего большого влияния в Международной федерации хоккея (IIHF).

    Скандинавские страны имеют большое влияние в Международной федерации хоккея и могут активно противодействовать реальному допуску сборной России до международных турниров, передает РИА «Новости».

    «Откуда мы знаем, что немец будет категорически за нас? В IIHF решает не один человек, сильнейшее влияние имеют скандинавы, европейцы. Посмотрим, насколько вся эта система международных спортивных отношений будет действовать в соответствии с решением CAS», – заявил Фетисов.

    В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне-2026/27, включая мужской чемпионат мира 2027 года в Германии. В начале октября президентом IIHF стал немец Франц Райндль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Федерация хоккея Германии рассмотрела возможность отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских команд к международным соревнованиям.

    В пятницу Федерация хоккея Канады обратилась в IIHF за разъяснениями о возможности участия сборной России в молодежном чемпионате мира.

    Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности при допуске российских команд.

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    3 ноября 2026, 02:13 • Новости дня
    Чехия собралась отказать в визах российским хоккеисткам

    Журналист Копецкий: Чехия не выдаст визы российским хоккеисткам на юниорский ЧМ

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Чехии планируют отказать российским спортсменкам в выдаче виз для участия в чемпионате мира по хоккею среди юниорок, сообщил чешский журналист Йозеф Копецкий.

    «В Чехии российские игроки на чемпионате мира по хоккею до 18 лет в Остраве не сыграют. Они не получат визы», – написал Копецкий в X.

    По словам журналиста, министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS), допустившего российских хоккеистов к соревнованиям, никак не обязывает правительство разрешать въезд спортсменов из России на чешскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Чешский хоккейный союз отказался допустить сборную России к соревнованиям.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея (IIHF) по поводу безопасности из-за участия российских команд.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о готовности ведомства оказывать помощь российским хоккеистам при получении виз.

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    4 ноября 2026, 02:03 • Новости дня
    Премьер Канады отказался пускать российских хоккеистов на чемпионат мира

    Премьер Канады заявил об отказе допустить российских хоккеистов на МЧМ

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что не позволит российским спортсменам выступать за свою сборную на молодежном чемпионате мира по хоккею, который пройдет в декабре в провинции Альберта.

    «Пока Россия и Белоруссия поддерживают [конфликт] на Украине, <...> ни один из этих спортсменов не будет соревноваться за свои страны в Канаде», – приводит слова Карни The New York Times.

    «Так что, если вы спрашиваете конкретно о чемпионате мира среди юниоров, то русских там не будет», – заявил он.

    Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

    Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что Международная федерация хоккея (IIHF) должна допустить Россию к соревнованиям, начиная с молодежного чемпионата мира в Канаде. Суд признал доводы IIHF о проблемах с безопасностью недостаточными для продления отстранения, введенного в феврале 2022 года. Дегтярев назвал решение суда концом дискриминации в мировом хоккее.

    При этом после решения суда Финляндия, Швеция, Чехия, Латвия и Норвегия, которые должны принять участие в чемпионате, заявили об отказе играть с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фетисов назвал спектаклем реакцию Запада на допуск российских хоккеистов. Федерация хоккея Канады запросила у Международной федерации хоккея разъяснения о допуске сборной России.

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    3 ноября 2026, 19:26 • Новости дня
    Чешский хоккейный союз допустил бойкот матчей со сборной России

    Tекст: Ольга Иванова

    Чешский хоккейный союз на следующей неделе обсудит отказ от матчей против сборной России после заявления министра внутренних дел Чехии Лубомира Метнара о невыдаче виз российским хоккеисткам.

    Исполнительный комитет Чешского хоккейного союза (CSLH) на следующей неделе рассмотрит конкретные шаги для возможного отказа от встреч с российской командой, передает РИА «Новости». «Мы находимся в интенсивном контакте с Финляндией, Швецией, Канадой, Францией и другими федерациями и полностью разделяем их однозначные позиции», – заявили в организации.

    Там добавили, что получают от российской стороны запросы о шагах, направленных на реинтеграцию, на которые необходимо реагировать.

    Кроме того, в четверг CSLH обсудит с правительством страны действующие ограничения и возможность невыдачи виз российским спортсменкам. В понедельник министр внутренних дел Чехии Лубомир Метнар сообщил, что Прага не выдаст визы хоккеисткам из России для участия в женском чемпионате мира для игроков не старше 18 лет, который пройдет в Остраве в январе 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

    Генеральный директор шведской мебельной компании AJ Products Дэвид Брэй заявил о прекращении спонсирования чемпионатов мира по хоккею после допуска российских команд.

    В воскресенье председатель правления Федерации хоккея Германии Франк Лутц сообщил о рассмотрении возможности отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за решения суда.

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    3 ноября 2026, 20:51 • Новости дня
    ЦСКА обыграл «Металлург» в своем 1300-м матче в КХЛ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Московский ЦСКА на выезде нанес поражение магнитогорскому «Металлургу» со счетом 7:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась победой гостей. По ходу игры армейцы уступали со счетом 0:2 и 2:3, но смогли переломить ход матча, передает РИА «Новости».

    В составе победителей дубли оформили Денис Гурьянов и Максим Соркин, также по одной шайбе забросили Павел Карнаухов, Николай Коваленко и Марат Хайруллин. Форвард ЦСКА Прохор Полтапов отличился ассистентским хет-триком. У хозяев льда голы на счету Александра Сиряцкого, Никиты Михайлиса и Игоря Нечаева.

    Для московского клуба эта игра стала 1300-й в лиге. ЦСКА обыграл команду из Магнитогорска впервые с декабря 2023 года, прервав серию из четырех поражений в личных встречах.

    На данный момент ЦСКА с 34 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции, а «Металлург» с 36 очками занимает первое место на Востоке. В следующем матче 5 ноября ЦСКА сыграет в гостях с омским «Авангардом», а «Металлург» примет нижнекамский «Нефтехимик».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце московский хоккейный клуб «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА со счетом 2:0.

    Московский хоккейный клуб ЦСКА обыграл уфимский «Салават Юлаев».

    Столичная команда победила московское «Динамо» по буллитам.

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    4 ноября 2026, 07:24 • Новости дня
    Посол Степанов: Канадцам скучно без русской «Красной машины» на льду

    Посол Степанов: Канадцы выступили за возвращение России на лед

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что канадцы выступают за возвращение российских хоккеистов на лед и считают чемпионаты без их участия скучными.

    Дипломат прокомментировал решение правительства Канады не выдавать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею, передает ТАСС.

    «Сами канадцы, с которыми мы общаемся, такой подход не разделяют – все в один голос выступают за возвращение наших парней на лед. Прямым текстом говорят: пора прекратить эту политическую несуразность, без русской «Красной машины» чемпионаты стали скучными», – отметил Степанов.

    Посол подчеркнул, что, отстраняя российских и белорусских игроков, Оттава избавляется от серьезных соперников еще до начала соревнований.

    «Прискорбно, что кабинет [премьера Канады Марка] Карни переносит политику даже в молодежный хоккей, призванный объединять, а не разобщать. Отстраняя российских и белорусских игроков, Оттава весьма предусмотрительно избавляется от серьезных соперников еще до первого вбрасывания шайбы. Для завоевания трофеев такая стратегия, возможно, удобна, но к духу честной конкуренции отношения не имеет», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер Канады заявил о недопуске российских спортсменов на молодежный чемпионат мира по хоккею. В конце октября Федерация хоккея Канады обратилась в Международную федерацию хоккея за разъяснениями о возможности участия сборной России в турнире.

    Фетисов назвал спектаклем реакцию Запада на допуск российских хоккеистов.

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